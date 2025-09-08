Têbînî | Rûyê destnedayî yê Amerîkayê, Trump!

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA - Donald Trump dikare wekî rûyê bêqusûr ê serwerên Amerîkayê were hesibandin. Di demekê de ku serokên berê yên Amerîkayê hewl didan rûyekî demokratîk, aştîxwaz û medenî yê vî welatî nîşan bidin, Trump orîjînaliya Amerîkiyan eşkere kir, ku di rastiyê de sirgûn û girtiyên sûcdarên Ewropî bûn.
Bi guhertina navê "Wezareta Parastinê" bo "Wezareta Şer", Trump ji her kesî re eşkere kir ku rêberên ku Amerîkayê birêve dibin vegeriyane kokên xwe! Wî peyamek ji cîhanê re şand ku Amerîka êdî li rola polîsekî xêrxwaz nagere ku rêziknameya cîhanî ava bike.
Bê guman, divê were qebûlkirin ku ji damezrandina xwe ve, Amerîkayê qet Wezareta Parastinê nebûye û her gav Wezareta Şer bûye; wê tenê di bin maskeya demagojiyê de ew veşartiye. Lê îro Trump ew perde kişandiye da ku rastiyê eşkere bike.
Peyama zelal a Trump ji bo cîhanekê ku îro bi mûştên xwe diaxive, ne bi dîplomasiyê, yek peyv e: An hûn bi me re ne, an jî di bin pêlavên me de ne!
Kiryara Trump bêwateyî û çêkirina hemî saziyên ku xuya dikin navneteweyî ne eşkere kir - ji Peymana Neteweyên Yekbûyî bigire heya saziyên qaşo aştîparêz û avahiyên qanûnî yên gerdûnî.
Saziyên ku nekarîn an jî destûr nehat dayîn ku mafên mirovan ên herî bingehîn ên zarok û jinên Filistînî yên bêparastin bicîh bînin; jin û zarokên ku bi awayê herî xirab li ber çavên gelên cîhanê têne şandin mirinê tenê ji ber ku ew naxwazin axa bav û kalên xwe biterikînin.
Pêngava Trump nîşan da ku Amerîka dixwaze cîhanek biafirîne ku şer tê de qanûn be. Ango, vegera sedsala 19-an û serdema împaratoriyan - bê guman, vê carê bi mûşekên hîpersonîk, balafirên B-2 û artêşên sîber!
Bi vê kiryarê, Trump hişt ku cîhan fêm bike ku serwerên Amerîkayê heman ew in ku ev welat li ser xirbeyên Hindistanê û bi bihayê xwîna koleyên reş ava kirine.
Bê guman, dema ku ji aliyên cuda ve lê tê nihêrtin, tevgerên weha dikarin wekî nîşana dawiya hêza emperyalîzmê û destpêka kêmbûna wê werin hesibandin.
Mihemed KazIm KazImî _ Pisporê Karûbarên Navneteweyî
