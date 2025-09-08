Ocalan: Kurdistana Sûriyê xeta min a sor e

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Parvîn Boldan, endama şanda Îmraliyê, ji JINTV re gotiye ku rêberê girtî yê PKKê Abdullah Ocalan dixwaze beşdarî civînên komîsyona parlementoyê ya ji bo pirsgirêka Kurd û pêvajoya aştiyê bibe û ravekirinekê bide.
Wî got, "Guhertinên li Sûriye û Kurdistana Sûriyeyê ji bo Ocalan mijarek girîng e û wî bi rêya şanda Îmraliyê daxwaza hevdîtinan bi rayedarên Kurdistana Sûriyeyê re kiriye."
Boldan got, "Ocalan bawer dike ku Kurdistana Sûriyeyê hesasiyeta herî mezin a gelê Kurd e û heke Tirkiye rêzê li destkeftiyên Kurdan li herêmê bigire û ji bo jiyana wan hawîrdorek yasayî û demokratîk peyda bike, ew dikare li Rojhilata Navîn bibe welatekî mînak."
Endamê şanda Îmraliyê got ku piştgiriya Ocalan ji bo pêvajoya aştiyê gavek erênî ye ber bi çareserkirina krîzê ve. Divê komîsyona aştiyê ya parlementoyê gavên pratîkî bavêje da ku pêvajoya aştiyê bilezîne. Birêz Ocalan heta dixwaze rasterast ji komîsyonê re sedemên şoreşê û rêça wê ya çekdarî rave bike.
Wî rexne li tevgera CHPê kir ji ber israra li ser şer û boykotkirina xwepêşander û dijberan û got: "Divê aştî civakî be û divê hemû alî li ser girîngiya aştiyê û lêçûnên şer hişyariyê bilind bikin."
