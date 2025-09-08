Şêx Sumeydeî di vekirina Konferansa Yekîtîyê de: Xemsarî û nebûna yekîtîya Misilmanan sedema zêdebûna sûcên rejîma Siyonîst e

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Şêx Mehdî El-Sumeydî, Serokê Diyarê Fetwa ya Iraqê, sibehê Duşem 17 îlon 1404, di seremonîya vekirina 39emîn Konferansa Navneteweyî ya Yekîtiya Îslamî de, got:
"Peygamberê Îslamê (s.x.a) gotiye ku xwînê her musulmanek li ser yê din qedexe ye."
Lê bi kêfxwesî dibînin ku sûcên pir dirêj yên reşîma Siyonîstî di Xezze û herêmên din ên cîhanê de dihêlin, lê dixwazî bêdengî ye ku welatên din bê alîkarî dirêjin.
🔹 Miftîya Iraqê zêde kir:
- "Niha ummeta Îslamî di rewşeke zor de ye. Hemû Musliman divê bi dengê yek û bi hev re li dijî dijmin rabin."
- "Dijmin bi xwe mezin dike, bi alîkariya bêkêf û şewatê xwe tê dema ku serokat û mezinên welatên Îslamî bi helwestên xweya mezin tehîd dike."
- "Ev gelekê ji ber ku em wekî ummetek bi xewa giran hatine xebitandin."
🔹 Di derbarê qeyran(ixtilaf) û birîndarîya navxweyî de, wî got:
- "Musliman niha parpar bûn, hev dijîn, hev dibijin."
- "Ev bû sedemê ku dijminan têk çûn ku bibîjin: 'Gelo emê çi bikin? Ew xwe xwe dikin.'"
🔹 Di daxwazên xwe de, Miftî El-Sumeydî got:
- "Ji Xwedê dixwazim ku Musliman ji xewa qefletê rabin û vê giraniya ku li ser şanî wan hate dan, qebûl bikin."
- "Ez hêvîdarim ev konferans li amanca xwe bi ser ketin û yekîtiya Muslimanê dîsa vegere, hemû bi hev re bibin."
🔸 Wî di dawiya axaftinê de ragihand:
"Em divê bibêjin 'Erê' bo yekîtiya Musliman, û bibêjin 'Na' bo hêzên istikbara cîhanî û Rojavayê."
