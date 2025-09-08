5 Siyonîst di operasyona berxwedanê de li Qudsê hatin kuştin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Bayt (s.x)- ABNA- Medyaya Îbranî ragihand ku li bakurê Qudsê operasyoneke gulebaranê hatiye kirin, ku heta niha pênc kes mirine û çend kes jî birîndar bûne.
Ajansa Nûçeyan a Şehab ragihand ku îro sibê (Duşemê), çavkaniyên herêmî ragihandin ku li herêma xaçerêya Ramotê ya li bakurê bajarê dagirkirî yê Qudsê operasyoneke gulebaranê hatiye kirin.
Şahidên bûyerê diyar kirin ku piştî bihîstina dengê guleyan, polîs û tîmên acîl ên Îsraîlê bi lez gihîştin cihê bûyerê.
Xizmetên acîl ên Îsraîlê ragihandin ku di operasyonê de 20 Îsraîlî birîndar bûne.
Tê gotin ku polîsên Îsraîlê hejmareke mezin ji hêzan şandine cihê operasyonê.
Çavkaniyên nûçeyan dibêjin ku 6 ji birîndaran di rewşeke krîtîk de ne û ku sûcdarên operasyonê, ku tê gotin 2 kes in, ketine otobusa ku Îsraîlî tê de bûn û gule li wan reşandine
