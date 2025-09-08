Zarokên kêfxweş; encama dadperweriya di evînê ya dê û bavê de

Ajansa Nûçe ya Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) – ABNA-Belahevkirina evînê ya dadperwer di nav zarokan de yek ji bingehên girîng ên tarbîyeya Îslamî ye ku serî xwe li ser pêşketina hisên hêrs, rûhî û civakî ya zarokan dike. Ev dadperwerî ne tenê evînê bi heman miqdar nake, lê balê li ser pêwîstiyên hisî yên her zarokê ye.
Her zarokê hewce ye ku ji hêla dê û bavê xwe ve evîn, baldarî û pejirandinê were wergirtin, û ev evîn divê li gorî taybetmendiyên her zarokê bi dadperwerî ve bibe.
Encama dadperweriya di evînê de:
Hêzkirinê bi xwebaweriyê: Zarokên ku his dikin evînê ya dadperwerê hatine wan, xwebaweriyê wan zêde dibe.
Kêmkirina hêrs û berxwedana nebaş: Dadperweriya evînê di navbera zarokan de hêrs û berxwedana nebaş kêm dike.
Pêşketina leza civakî: Zarokên ku di xwaringehê de evîn û dadperwerî hêsan dikin, zêdetir li şêwaza mezinbûnê yên civakî fêr dibin.
Parastina rûhê: Neqedandin an jî ne dadperweriya evînê dikare bibe sedema pirsgirêkên rûhî wekî neşewatî, terîs û bêparastî.
Hêza têkiliyên malbatî: Evînê ya dadperwerî têkiliyên di nav malbatê de bi hêz dike û malbat dibe yek yekîtiya bi pîvan.
Tarîbê etikî: Ev dadperwerî di evînê de modela etikê ye ku zarokên fêr dikin dad, mezinbûna rast û dilsozî çi girîng in.
Rêbazên amûrî bo dadperweriya evînê:
Di binpêkirina taybetmendiyên her zarokê de baldarî bikin.
Wexta taybet bi her zarokê re bide, wek xwendina çîrok, lîstin an gotûbêj.
Pejirandina dadperwer û bi rîz di behsa kesane û serkeftinên wan bikin.
Ji teqîsîmkirina zarokan dûr bimînin û di ser xwedîtiya wan fokus bikin.
Dadperweriya evînê ji bo avakirina malbatekî sag û bi evîn pêkanî ye ku hemû zarok di nav de xwe ewle û xweser hîs bikin.
Dawiya Peyam/
Etîket
Evîn
Pêdiviyên Hesî
Edalet
Your Comment