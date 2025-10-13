Rojnamevanekî Filistînî li Xezzeyê ji aliyê komên çekdar ên ku ji aliyê Îsraîlê ve tên piştgirîkirin ve hat şehîdkirin + wêne

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Bayt (S.X) - ABNA - Li Şerîda Xezzeyê, komên çekdar ên ku di dema dagirkirina Îsraîlê ya herêmê de çekdar bûn, rojnamevanê navdar ê Filistînî Saleh el-Cefrewî şehîd kirin.
Li gorî raporên medyaya Filistînî, el-Cefrewî li taxa Sabra ya li başûrê bajarê Xezzeyê ji aliyê komên neqanûnî yên girêdayî Îsraîlê ve hatiye hedefgirtin û şehîd kirin.
Li gorî raporê, dema ku êrîş lê hat kirin, ew wêraniya ku ji ber êrîşên Îsraîlê li taxa Sabra çêbûye tomar dikir û belge dikir. Piştî kuştinê, çekdaran eşyayên wî yên kesane û alavên wî yên rojnamegeriyê jî dizîn.
Wêneyên ku li ser medyaya civakî hatine weşandin nîşan didin ku cenazeyê el-Cefrewî, ku elekê gulebaranê yê bi logoya "PRESS" li xwe kiribû, ji bo nexweşxaneyek li bajarê Xezzeyê hatiye veguhastin.
Rojnamevanên Filistînî xemgîniya xwe ya kûr nîşan dan û di bersiva bûyerê de gelek peyamên sersaxiyê weşandin.
Ji bilî rojnamevanan, komên çekdar penaberên Filistînî yên ku ji başûr vedigerin bakurê Xezzeyê jî hedef girtine.
Salih el-Cefrewî, ku li ser tora civakî ya Instagramê zêdetirî 330,000 şopînerên wî hebûn, êş û azarên gelê Filistînê di dema şerê Xezzeyê de vegot û li cîhana Erebî bû kesayetiyek navdar.
Hêjayî gotinê ye ku artêşa Îsraîlê berê rasterast rexne û gef li wî xwaribû û li dijî naveroka ku wî weşandibû îdia kiribû.
Etîket
Nûçegihan
Filistîn
Xeze
