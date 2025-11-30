Hilbijartinên Hondurasê li bin sêyê destwerdana Amerîkayê ne / Çalakiya Trump ê vê ye ku krîmen rêxistî vegerîne Hondurasê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Rixi Moncada, nexşeberê hilbijartina serokkomarî ya Hondurasê ji Partiya Azadî û Nûvekirinê, di rojanamekonferansê de ragihand ku çalakiya Donald Trump, serokkomara Dewletên Yekbûyî yê Amerîkayê, li ser afûkirina Juan Orlando Hernández, serokkomara berê ya Hondurasê ku bi 45 salî zindana hate hukmkirin, “sînc” e û armanca wê vegerandina krîmen rêxistinî ye bo siyaseta vê welêt.
Desteka Trump ji kandidan konserwatîfan
Wî bi nîşandanê serdestkirina acîk ya Trump ji Nasry Asfura, kandidatê konserwatîf, bêriya xwe got:
“Tu şik lê tune ye ku du çalakîyên taybet 3 roj berî hilbijartinan çêbûne ku dêstwerdana acîk têne nasandin.”
Moncada tê de zêde kir: peyamên Trump du çalakiyên hilbijartinî ne li ser rengdanê û di alîkariya kandidatên xwe yên rêk-xistî de ne: Nasry Asfura û Salvador Nasralla ji partiyên Neteweyî û Liberal.
Serokkomara Amerîkayê roja çarşemê ragihand ku desteka dewletê wî dikare girêdayî serkeftina Asfura bibe. Trump di TrewtSosyalê de nivîs ku heke ev kandidat serkeftinê bidest xistin, Washington “pir algirtî” dê be.
Wî her weha ji gelê Hondurasê daxwaz kir ku dengê xwe bidin Asfura, û daweyan kir ku Moncada “nêzîkî komûnîzmê” ye û Nasralla dixwaze “bi xapandinê” dengdan biguherîne.
Moncada li dijî siyaseta destwerdakar
Moncada got ku Honduras wekî din welatan her tim hedefa siyaseta û çalakiyên destwerdakar bûye؛ siyasetan ku kokê wan di demên îstîmarê de ye û heta îro jî domandine.
Wî hişyarî da ku ev çalakîyan nehatiye rawestandin û şand ku berxwedan li dijî wan dê bidome.
Di derbarê afûya Trump ragihand de wî got: ev manewr ji ber bêxwediyê yên kandidatan ya sistemê dua-partî ye ku nizanin destekê gelê bistînin.
Wî zêde kir: “Olîgarşî herî zû birî Washingtonê da serokê sereke yê xwe afû bike û di nav hilbijartinan de wî vegerîne. Ev gel dîsa wan biqewime.”
Tûnehiya navdar: bişkokên narkotîk
Moncada, Hernández, bi “mezintrin ticarê narkotîkê di dîroka Hondurasê de” û wekî “nûnerê sereke ya sistema dua-partî” teswîf kir؛ wî dawet kir ku di demê serokkomariyê wî de 400 ton kokayîn hatibû şandin bo Amerîkayê.
Wî got: “Sîstema dua-partî Hondurasê veguherand bû paradeyek bac-bêdawî, penahgehek bo paraperwerî, fesa, xilasîyên bacî û krîmen rêxistinî.”
Moncada zêde kir ku vegerandina Xiomara Castro, serokkomara niha, karî ev rêbazê bisekinîne.
Bangdana parvekirina gelê
Moncada ji hemû gelê Hondurasê dawet kir ku “bi hêvî” rêya dengdanê bihêlin û mezandina ticarê narkotîkê û sîstema dua-partî ya neremîyan rawestînin.
Zêdetir jî 6 mîlyon gelê Hondurasê maf û mecbûriyetê xwe yên dengdanê di hilbijartinên giştî yên îro—roja yekşemê, 30’ê Mijara (9 Adar)—hene. Di van hilbijartinan de dê serokkomar, 3 nuqteyarê serokkomariyê, 298 bajerger, 128 endamên parlamentoya Hondurasê û 20 nûnerên parlamentoya Amerîkaya Navîn were hilbijartin.
