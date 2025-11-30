  1. Home
“Nûçeya ku Sipaha Pasdaran mûşek li ber Herêma Kurdistanê avêtî ye — şaş û nerast e / drô ye.”

30 November 2025 - 11:08
News ID: 1755778
Source: https://ku.mehrnews.com/
Serekevek agahdar teqandina misilên balîstîkên Îranî li Xoramabad, Îlam û Kirmaşan ji rojavay welêt ber bi Herema Kurdistana Iraq û deverên sînorî red kir.

 Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- Di gotûbêjeke de bi peyamnerê ajansê Mehr ve, çavkanîyên agahdar qebûl nekirin ku teqandina mûşekên balîstîk di Xoramabad, Îlam û Kirmaşan de hatibe kirin û wan ber bi Kurdistana Iraq an jî deverên sînorî hatine avêtin.

Divê bêjeyin ku çend saetan berê nûçeyek derket bû li ser operasyonekî misilên Spayê Pasdaran li dijî komên cûdaîtaleb li rojavay welêt û çend deverên Herêma Kurdistana Iraq, ku di medyayên civakî û torên komeleyaetî de belav bû.

