“Nûçeya ku Sipaha Pasdaran mûşek li ber Herêma Kurdistanê avêtî ye — şaş û nerast e / drô ye.”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- Di gotûbêjeke de bi peyamnerê ajansê Mehr ve, çavkanîyên agahdar qebûl nekirin ku teqandina mûşekên balîstîk di Xoramabad, Îlam û Kirmaşan de hatibe kirin û wan ber bi Kurdistana Iraq an jî deverên sînorî hatine avêtin.
Divê bêjeyin ku çend saetan berê nûçeyek derket bû li ser operasyonekî misilên Spayê Pasdaran li dijî komên cûdaîtaleb li rojavay welêt û çend deverên Herêma Kurdistana Iraq, ku di medyayên civakî û torên komeleyaetî de belav bû.
Your Comment