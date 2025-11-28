Mamoste Rostemî: "Axaftinên Serokê Şoreşê ji bo hemû gelê Îranê fesla-xetab in(pêşeng û qetî ne)."

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Sine – Îmamê Cuma ya Sine got: "Axaftinên Serokê Mezin a Înkîlab fîsla-xetab ji bo hemû gelê Îranê Îslamî bûn ku li ser cinayetên Îsraîl di dinyayê de îşaret kirin."
Sine - Îmamê Cuma yê Sine got: "Axaftinên Mekamê Mezîz yê Serokê Şoreşê ji bo gelê Îranê yê İslamî hemî pêşeng û qetî bû, ku tê de li ser tawanên Îsraîlê li cîhanê axivî."
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Sine - Faîq Rostemî di xutbeyên nimêja îna ya mizgefta cum'ê ya Sineyê di nav civata nimêjkeran de got: "Peyama Ronakker a Serokê Şoreşê di bernameya televîzyonî ya 'Fasil-ul Xitab' de ji bo hemû gelê Îranê yê Îslamî bû, ku li ser tawanên Îsraîlê li cîhanê axivî."
Ew diyar kir ku îro rejîma zagonperist a Siyonîst bi piştgirîya Emerîkaya cîhanxwar dijî mirovahiyê li Xezze ji bo her kes xuya ye, û zêde kir: "Îro ji her demê zêdetir hişyarî û basîreta gel û xurtkirina yekîtî û hevgirtinê di civakê de hewce ye."
Îmamê Înê yê Sineyê bi bihurandina bîranîna şehîdan û heftiya Basîcê ragihand: "Rejîma Siyonîst di şerê 12 rojî de bi hemû amûr û îmkanên xwe hewl da ku yekîtiya gelê Îranê bi şikê ve bîne, lê yekîtî û hevalbendiya gel ji her demê zêdetir derket holê."
Basîj ji destpêka avabûnê ve di riya parastina şoreşê de gav avêtiye
Mamoste Ristemî got: "Basîj ji destpêka avabûnê ve heta niha di riya parastina şoreşê û nirxên dînî û Îslamî de gav avêtiye û hê jî di vê rê de rolekî mezin dilîze."
Ew bi tekîdê ku enflasyon û pirsgirêkên îro bûne pirsgirêka sereke ya gel, zêde kir: "Pêdivî ye ku planên rast ji bo çareserkirina vê pirsgirêkê were çêkirin û biryaran rast were girtin."
Îmamê Îna yê Sineyê bi destnîşan kir ku Kurdistan li parêzgehên cûda xwedî potansiyelek hêja ye û got: "Ev hemû enflasyon û pirsgirêk di vê parêzgehê de bi hebûna ni'metên bêhempa yên Xwedê û potansiyelên bêhejmar re nayê qebûl kirin."
Îmam Cuma yê Senendecê destnîşan kir ku Kurdistan li parêzgehên cûda xwedî potansiyelek hêja ye û got: "Tevahiya van pirsgirêkên li vê parêzgehê, tevî hebûna bêhejmar nîmetên îlahî û potansiyelên bêhejmar, nayên qebûlkirin.
Mamoste Rostemî xwest ku mesûlên dewletê ji bo rakirina pirsgirêkên gel û parastina adil û wekhevî bixebitin.
Ew ji ciwanan xwest ku dûrî her gunehê wekî xwekuştinê bimînin, bi Xwedê tewekkul bikin û ji rehmeta Xwedê hêvî nebin, ji ber ku bêhêvî gunehê herî mezin e.
Ew her weha roja hêzên deryayî pîrozkir û zêde kir: "Koma gemî ya 86-em a hêzên deryayî yên artêşa Îranê bi damezrênera Dena 65 hezar kîlometre ji avên azad ji okyanûsa Atlantîk heya Pasîfîk rêwîtiyê kir û bi serkeftinê vegeriya beravê Benderabasê, ku serbilindiya ka mezin e."
Your Comment