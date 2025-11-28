Hemaseya Hicabê Fatimî li paytextê; Malbatên musliman rêkxistina kirin li parastina nasnameya Îslamî

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Îro, 7ê Azerê 1404, Tehran şahidê şehadeta malbata Hicab Fatimî bû.
Ev civîna mezin, ku bi beşdariya malbat û komên cuda yên mirovan ji çar aliyên cîhanê dest pê kir, bi civîna orîjînal li ber Zankoya Tehranê gihîşt lûtkeya xwe. Xwendekaran bi dirûşme û destnivîsên xwe girîngiya parastina nirxên olî, xurtkirina malbatan û pêşvebirina çanda pak û hicabê wekî kesayetên herî berbiçav ên dibistana mirovahiyê ya Îslamê tekez kirin.
Ev merasîm, ku ji hêla Şûraya Hevpeyvîna Propagandayê Îslamî ve hatibû vexwendin û armanca wê pêşvebirina çanda pak û hicabê, xurtkirina avahiyên malbatê û nîşandana yekîtiya civakî bû, di rastiyê de mînakek zelal a helwesta çandî ya neteweyê li hember van pêvajoyan bû. Têkeliya dijmin a projeyên şer û malbatan.
Di vê koma jinên ciwan de, jin û keçên ciwan ên ku hîcab li xwe dikin, digel malbatên xwe, divê pankartên piştgirîya hîcab û paqijiyê, pêwîstiya parastina çandî ya civakê li dijî dagirkirina şaristaniya madî û rojavayî Faryad bilind dikirin.
Arzo, keçeke 11 salî ya bi sergirtî ku bi malbata xwe re beşdarî civînê bû û konekî erebî yê biçûk li xwe kiribû, ji Mehr re got: "Ez hatim ji ber ku hevalên min ên mîna Hezretê Zehra hene. Dema ku konê min sar be, ez hîs dikim ku kelehek ewle li dûrî min heye. Konê min min ji her tiştê ku hestên mirovan dikarin min ji hev veqetînin diparêze."
Welatiyekî din ê ku beşdarî merasîmê bû, dayikeke 39 salî bi kurê xwe re bû.
Xanim Mihemedî, ku li qeraxên Xurdsalşê amade bû, parastina hicabê wek berpirsiyariyeke civakî ji bo nifşên pêşerojê dît. Huit Ma û Spree birayên malbatên mast in. Wekî dayikekê, erkê min e ku ez fêrî keça xwe bikim ku rûmeta jinê di koma şermê de ye. Hicab garantiya vê seks û cil û bergên ku kesayetiya jinê paşguh dikin dike. Bila em nehêlin ku ev îdiaya me ya ku îdiaya Klanê Şoreşa Îslamî ye qels bike. Me ev nirx ji dayikên xwe mîras girtine û divê em wan bidin zarok û neviyên xwe. Hicab rûmeta meya.
Xanîmê Mohamadî, dayikê 39 salî, got: “Hicab tenê libas nîne; ew nasname û sipera malbatê ye. Ez wekî dayik divêm ji xortê xwe fêm bikim ku keremeta jin di ‘iffet û heya wî de ye. Hicab ew ‘iffet diparêze û ji nêrînên ku şexsiyeta jin nizanin, digire.”
Li Di dawiya civînê de, beşdaran, tevî xwendevanên biyanî, hîcaba Fatimiyan wekî sembola şeref, rûmet û nasnameya jinên misilman pesnê xwe dan, û tekezî li ser mînak û gotina ku hîcab li dijî qelsiya çandî û madî radiweste kirin. Lênihêrîna we ji bingeha malbatê ye. Ev tevgera kolektîf a bawermendan mînakek eşkere ya damezrandina gotara paqijiyê û hîcabê di civaka Îslamî de ye.
Hemaseya Hicabê Fatimî li paytextê; Malbatên musliman rêkxistina kirin li parastina nasnameya Îslamî
Beşdarên di şaxa şînê Hicabê Fatimî de bi şiarên xwe dîsa jêhatî kirin li girîngiya parastina nirxên dînî, piştgirîya bingehên malbatê û belavkirina çanda ‘iffetê wekî nîşaneyên herî berçav a mekteba Îslamê yên mirovparêz in.
