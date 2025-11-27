Şehîdbûna ciwanekî li Qebatiyeyê û 60 girtî li Tubasê di dema êrîşên zêde yên Israîlî li Şerîeya Rojava

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (S.X)-ABNA-Çavkaniyên herêmî ragihandin ku ciwanek 20 salî bi navê Usame Yaser Mihemed Kemîl di şeva Çarşemê de li bajarê Qebatîyê, li başûrê Cenînê, li bakurê Rêya Rojava, ji ber gulebarana leşkerên Îsraîlî hat kuştin.
Ev bûyer di heman demê de bi operasyonek leşkerî ya berfireh a artêşa Îsraîlê li parêzgeha Tubas çêbû.
Wezareta Tenduristiyê ya Filistînê di daxuyanîyekê de declarkir ku Usame Yaser Mihemed Kemîl ji ber gulebaranên hêzên Îsraîlî di şerên li Qebatîyê de hat kuştin.
Şahid gotin ku leşkerên Îsraîlî piştî têkiliyekê li bajar û rûbirûbûna protestoyên ciwanên herêmî, li ser wan agir vekirin.
Li gorî şêniyên herêmî, leşker çend mal xend û hilweşandin.
Vîdyoyên ji cihê şer nîşan didin ku zarokên Filistîn bi avêtina kevirî li tirimpêlên leşkerî yên Îsraîlî li Qebatîyê reaksiyon nîşan didin.
Di heman demê de, radyoya dewletê "Dengê Filistînê" ragihand ku artêşa Îsraîlê li gundê Sîlet el-Herisîye, li bakurê rojavayê Cenînê jî têkiliyek çêkiriye û bi berxwedana gelî re rûbirû bûye.
Sebustîye, Usrîn, Qefîn, Kefr Malik û Hûsan jî bûn deverên sîta hedef ên êvarê.
Di êrişa li Hûsanê de, hêzên Îsraîlî ciwanekî Filistînî desteser kir.
Li Tubasê, artêşa Îsraîlê di sibeya Çarşemê de operasyonek berfireh destpêkir ku li gorî raporên Komeleya Dîlên Filistîn û Xaça Sor, heya niha 60 kes hatine desteserkirin, 10 kes birîndar bûne û dehên malbat bêmal mane.
Bi kuştina vî ciwanî îro, hejmara Filistîniyên kuştî li Rêya Rojava ji destpêka şerê Îsraîlê li dijî Xezzê ji 2023'an ve, gihiştiye 1083 kes.
Hejmara birîndaran zêdeyî 11 hezar kes û hejmara desteserkirî nêzîkî 20 hezar û 500 kes e.
Li gorî statîstîkên fermî, şerê du-salî yê Îsraîlê li Xezzê ku bi îmzekirina agirbestê di 10ê Cotmeha 2025an de bi dawî bû, zêdetirî 69 hezar şehîd û 170 hezar birîndar hişt.
