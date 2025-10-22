Terbîyeya Îslamî ya Zarokan: Zehmetî, Avakirina Rêgez û Cihê Bêwekî ya Evîn û Ewlehiya

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Şermezarî û Zextên Perwerdehiya Zarokan di Serdemê Nû de û Rêwîtiyek li Serekehên Îslamî
Şermezarîya perwerdehiya zarokan li serdemê îsal:
Serdemê nû yên jîyanê zextên mezin li ser perwerdehiya zarokan a bi bingehên Îslamî xistin. Dema ku dinyayê modern bi teknolojyayê, medyayê, û nexweşbûna nirxên dînî tevlî dibe, perwerdeh û dê û bavêkên muslim pêwîst in bi hiş û şîret re bibin.
Şermezarîyên sereke:
1. Hûcuma çandê yê rûmetî û jêhatinê nirxên dînî:
Medya, têkiliyên cîhê feysbûk û YouTube, çend caran nirxên dînî yên Îslamê li xwe nikirin. Zarok dikarin bi hêzên van rewşên bêawaz yên bêdîn hatin dagirtin.
2. Kêm bûnê nimûneyên baş:
Hinek cemaet, bi taybetî cihên ku taybetîyê dînî zêde kêm dikevin, zarok dikarin hewceyê nimûneyên rast bibin lê nivîs û şopandinên wan tên şikestin.
3. Serketinên jiyanê û dem nêdan bo perwerdeh:
Jiyana dîrokî û taybetî hêza wan jê digire ku dê û bav bibin hêzek mezin bo perwerdehiya zarokên xwe.
4. Têgihiştina şaş yê dînê:
Tefsîrên çewt yên dînî (hinek caran radikal an jî sathî-sivik) dikarin zarok bi dînê rênisîn.
5. Teknolojî û nexweşiya kontrolê:
Bêsinorkirina amûrên elektronikî (wekî telefon û tableta) dikare kêşên nexweşiyê, xuyakirinê û rûhaniyê biafirînin.
________________________________________
Şêwazek baldar û dengbêj li ser perwerdehiya zarokan li bin bingehên Îslamê
Perwerdehiya Îslamî bi awayek hêrsê û bi zimanê fıtratê mirovan hate ava kirin. Di heman demê de, amedekariya wan bo Qurbê Xwedê ye. Divê perwerdehiya zarokan bi şeş awayan bê:
1. Perwerdehiya Bawerî: "فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا ۚ لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَٰکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ" (1)
Zarokên xwe bi tewhîd, nebî, îmamet, û qiyamet nas bikin. Bi zimanek hêsan, çîrokên Qur’an û jiyana Ehlê Beytê (s.x) bikar bîne.
“Rêy xwe bigire ber dînê sax û xalis... Ev e dîna rast, lê gelek mirov nizanin.” (Sûre Rûm, 30:3)
2. Perwerdehiya Xulqî: پیامبر (ص) می فرماید: أدِّبوا أولادَکُم علی ثَلاثِ خِصالٍ : حُبِّ نَبیِّکُم ، و حُبِّ أهلِ بَیتِهِ ، و قِراءةِ القرآنِ .(2)
Nas kirinê rastiyê, delalî, sedq, adalet, û hêya. Dê û bav divê xwe bibin şop û modela wan.
Peygamber (s.x.a): “Zarokên xwe li ser sê taybetmendiyê perwerde bikin: Hezkirinê Peygamberê xwe, hezkirinê Ehlibeyta wî û xwendina Qur’an.” (Kenz'ul-Ummal)
3. Perwerdehiya Îbadetê: پیامبراکرم(ص) :علِّموا أولادَکُمُ الصَّلاةَ إذا بَلَغوا سَبْعا ، و اضرِبُوهُمْ علَیها إذا بَلَغوا عَشْرا ، و فَرِّقوا بینَهُم فی المَضاجِعِ .(3)
Bi demek rast zarokê bi domdarî namaz, roje, hijab û şer'iyet nas bikin.
Peygamber (s.x.a): “Zarokan xwe li ser salê heftanê bi namaz fêm bikin, û li dehsalî wan bixwen ku qebûl bikin. Jî bistrînin li jiyana xwe (di razayê de).” (Kenz'ul-Ummal)
4. Perwerdehiya Aqlî û Zanaî:
Zarokê alîk bikar bîne ku bifikirin, pirsyar bikin û zanînê li ser rastî bistînin.
5. "قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ" (4) "
“Ma wan ku dizanin bi wan ku nizanin yek in?” (Zumer, 39:9)
6. Perwerdehiya Cismanî: پیامبر(ص) : اَحِبُّوا الصِّبْیانَ وَ ارْحَمُوهُمْ ، وَ اِذا وَ عَدتُموهُمْ شَیْئا فَفُوا لَهُمْ ، فَاِنَّهُمْ لایَدْرونَ اِلاّ اَ نَّـکُمْ تَرْزُقونَهُمْ ؛(5)
Zêdekirina têgihiştinê bo jismê, xwarina halal, riyazet, û paqijîya şexsî.
7. Perwerdehiya Civakî:
Zarokê fêm bikin maf û wezirên xwe li mal û civakê, xebat ji bo mirovan, rêvebiriyê û rêzikirinê.
________________________________________
Rola Sereke yê “Mînake” di Perwerdehiya Îslamî de:
Perwerdehiya rast ne tenê zanîn û qebûl, lê bi pîvanên mêhrî, ewlehî û hişyarî ye. “Mînake (Care-taking)” bi awayek îslami tê gotin – ya'ni mirov zarokê xwe bi mehê, şefeq, ewlehî û hatinê rastê digire.
1. Hezkirin (Mehriyet):
Dê û bav pêdivî ye ku bi dilê xwe zarokê hez bikin û vê hezkirinê nîşan bidin.
Peyxamber (s.x.a): “Zarokên xwe hez bikin û bi wan rûmet bikin. Heke şî tiştê wanê pêwîst xwestin, bi wan bidin. Ew zann in ku hertiştê ji we tê.”
2. Şefeq û Lezkirin:
Bi dest şefeq kirin û lezkirin jî pîvaneke grîng e.
Dîroka ku Nebî (s.x) Hesen û Huseyn (s.x) bibosî û mirovêk got: “Ez qet zarokê xwe nebosîm.” Nebî got: “Xwedê rehmê ji dilê te rabûye.”
3. Ewlehî (Emniyet):
Zarok hewceyê cihê ewlehî ye ku tê de bi xatirxwestî mezin bibe.
“Xwedê ferman da ku bi kê nikare bendebê, tanê wî bêibadet bin. Bi dê û bav re rûmet bikê.” (Isrâ’, 23)
4. Tevgera rast (Bûnê Active):
Tenê heyama fizîkî ne – lê belkî dê û bavêk bi dil, guhdarî, gotûbêj û beşdariya rast dê zarokê destnîşan bikin.
________________________________________
Xulasayê:
Perwerdehiya Îslamî ne rêgeyek zext û tifoqî ye, lê şêwazek bi xeyr, hiş, rêz û rûmet e. Dê û bavêkên muslim, bi şopandina Rêbera Mezin (sx.a) û Ehlibeyt (as), divê zarokên xwe di cihê mehebetê, ewlehî û hişyarî re mezinkin. Ev binyadên muxem, zarokê digire li deriyê xewna xwe – ji bo ku ew bibe mirovêk bawer, xulqî û kêrhatî bo civakê.
Bi jêhatî û rehmet, "Mînake" bibin rûnaşiyê rêya perwerdehiya zarokan!
________________________________________
Pêşnîvîsên Ayet û Hadîsên:
1. Sûre Rûm, 30:3
2. Kenz’ul-Ummal: 45409
3. Kenz’ul-Ummal: 45330
4. Zumer, 39:9
5. Kafi, cilt 6, rûpel 49, hadis 3
6. Isrâ’, 17:
"Perwerdehiya zarok, di nêrîna Îslamê de yek ji berpirsiyarî û wezîfeyên herî bilind ên mirovan e. Di Qur'anê û hedîsên Ehlê Beytê de(silavên Xwedê li ser wan bin) cihêki girîng daye. Îslam, perwerdehiyek wek pêvajoyek tevgera dibîne, ku ne tenê laş û hiş, lê ruh, hest û exlaqa zarok jî digire da ku wî bibe 'mirovek temam' û 'bandeyek baş'. Di vê dinyaya bi probelêm de, ku çanda û nirxên dijber hev ji her alî tên, hewceya perwerdehiyeke Îslamî ya resen herî zêde tê hestkirin."
