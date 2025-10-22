Niza li Kanada ser azadiya axaftinê, piştî astengkirina têketina komê muzîkê ya alîdarê Xezze'yê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) –ABNA-Pêşniyarek nû ji hêla Mark Carney, serokwezîrê Kanadayê ve hatî pêşkêş kirin, bo berdewamiya şerên ku ji nefretperestî derdikevin, û heman dem jî qedexekirina têketina koma muzîkê ya Îrlandayî ya "Nikab" li ser erdê Kanadayê, gotûbêjên fireh derbarê sînoran azadiya axaftinê di vê welatê de dest pê kir.
Ev pêşniyar ku meha borî ji hêla hukûmeta liberal a Carney ve hatî pêşkêş kirin, bi bersivên cûda cûda re tê berdewam kirin. Hin wan wê wisa dîtin ku ew bersiva mantîqî ye ji bo zêdebûna qada şerên nefretperestî, lê dijwarên wê rayedan ku hinek beşên wê dikarin sedema sinorkirina şikêftinên qanûnî bibin. Taybetî beşek ku "nîşanên vekirî yên têkildar bi terorîzm an nefret" qezayê dijminê dikin.
Ev nîşanên tê gotin, nîşanên ku têkildar in bi komek ku li Kanadayê wekî "terorîst" hate kategorîkirin, wekî "Hamas" û "Hezbullah".
Di heman demê de, koma muzîkê "Nikab" ku ji sê endam çêbûye û ji ber piştgirîya wan ji Gaza û Filistîn qedexe bûye ku biyanî li Kanadayê bidin, diviyaye konserên xwe li vê welatê betal bikin. Ev koma ku bi zimanê Îrlandî dixwaze muzîkê çêke, ji ber rayedanên siyasî yên xwe pêşî pir jîhane hate şewitandin.
Li Brîtanya jî, dadgehê nûçe kir ku dixwazin li dijî biryara dadgehê ku têketina dîlana "piştgirî ji terorîzm" li ser yek ji endamên koma, Liam Ohana (bi navê hunerî Mo Shara) hate red kirin, daxl bikin. Ohana hatî têkirdin ku di nîvê tewra borî de li hevra dîlanekê alaya Hezbullahê digirt, lê ew vê têkirdinê radike.
Vîns Gasparo, endamê parlamana liberal û mesûlê şerên dijî jîna şer, di vîdyoyekê de got ku qedexekirina têketina koma Nikab ji ber "piştgirî ji terorîzm" bûye. Ev kiryar bi têkiliyê hêrsên Andrew Calten, wekî wîyekî pelîtek û bêbername ye, hat şikestin û got ku vê biryara bê rêgezên qanûnî hate qebûlkirin.
Calten jî bi taybetî îzah kir ku dîtina ku bi destxistina alayek dikare piştgirîya materyal ji komek terorîst be, pir dijwar e.
Darya Isoub, mamoste ya 61 salî ku hewl da di yek ji konserên Nikab li Toronto beşdar be, got ku ji betalbûna konser pir neyez û zêdetir jî hate nexweşxwestin ji vê biryara bêmantîq.
Ji aliyê din jî, "Rêxistina Azadîya Medenî yên Kanadayê" jî diyar kir ku ew ji vê pêşniyarê ya hukûmeta liberal alîkarî naxwaze û wisa dît ku ev beşek ji proseseke zêdebûna fêqiyê li azadîya medenî yên Kanadayê ye.
Herçiqas hukûmet armanca vê qanûnê wekî berdewamiya yehûdî-şîzî, îslam-hezûrî û cûre cûre cuda-berdengiyê nîşan da, koma parastina mafên mîslîmanan di Kanadayê de wê bi navê "bextewarî" hate şikandin û hişyar kirin ku ew dikare be alîkarîya kêşandina nîşanên hevkariya bi Filistînê be.
Rêxistina azadîya medenî jî hêvî dan ku hilbijartina listeya komek terorîstên derve yê "pir siyasî" ye û qezayekirina nîşanên têkildar bi van komeyan dikare sedema "neyşandana nirxandin û qezayekirina şikêftinên aşîtîperwer" be.
