Nehêniya dijberiya "Îbn Erebî" çi ye? Heta ji bo elîtan(Zanayan) jî zehmet e ku zimanê Muhyedîn fêm bikin.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî ya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-i Beytê (ABNA), Muhyeddîn Ibn Arabî, ku bi navê Şêxê Ekber tê zanîn, tenê mîstîkek nebû, lê her weha rewşenbîrekî sîstematik û têgihêzî bû. Ew karî bû ku mîstîsîzma Îslamî veguherîne biçûk û zanistî, û di formeyek analîtîk û teorîk de bidomîne.
Berhemên wî gelek berfireh in û gelek rewşenbîrên piştî wî mîstîkîzma teorîk wekî bingeha ramanên xwe girtin. Di salan de, mîstîsîzma teorîk bi navê wî girîngiya xwe dawam kir.
---
**Jiyana Destpêkê:**
Mihemed Ibn Elî Ibn Arabî, bi navê Şêxê Ekber, di bajarê Mersiya ya Endulusê (Spanya) de ji dayik bû. Wî ciwanîya xwe li Seville, ku navendeke zanistî û medenî bû, bi xwendina Qur'anê, Hadîs û edebiyata Îslamî dest pê kir. Lê ew ruheya wêşanî û têgihîştinê wî bi askezî û tecrîdê girt, û jiyana xwe rêxist bi rewxistinê.
---
**Guhertoyê Ruhî û Wehî:**
Xala girîng ya jiyana wî guherîna ruhî bû, ku wî di ciwanî de bi awayekî xas tê girt. Wî bi Îbn Ruşd (Averroes) re hevdîtinekî mêjî kir, ku wî fîlozofekê navdar û sernavdar bû. Ev civîn nîşan dida dijberiya du xîzanên mezin ên di têgihîştina Îslamî de: rehberiya aqil û ilhama îlahî.
---
**Berhem û Xanîyên Wî:**
Ibn Arabî jî tê nasîn wekî Sûfîya ku zêdetir berhem hatiye binivîsîn. Li gorî çavkaniyên zanistî, heta 511 berhemên wî hatine qeyd kirin. Herî navdarîn:
* **Fusûs al-Hikam**
* **Futûhât al-Makkiyya**
Ev pirtûk di nav ensîklopediyên sereke yên mîstîkîzma teorîk de têne hesibandin, û li ser zanistên olî, şerh, fiqh, tarîx, û rewşenbîriyê zêde bandor girtine.
---
**Sîstema Mîstîk a(manawî )Teorîk:**
Sîstemeke berfireh û teorîk a wî li ser sê stûnan hatiye avakirin:
1. **Yekbûna Hebûnê (Wahdet al-Wujûd):**
Rastiyeke yekane heye ku hemî afirandin wêneyekê wê ne. Hemî tişt ewînên wan yektiyê ne.
2. **Nav û Sefatanên Xwedê:**
Navên îlahî rê û wekil in ji bo destnîşan kirina Xwedê di cîhanê de.
3. **Mirovê Bêkêmahî (İnsan-ı Kâmil):**
Mirovê bêkêmahî têgihêzek sereke ye ku navên Xwedê di xwe de cê digire.
---
**Şîrove û Rêbaza Teolojîk:**
Rêbazê şîrovekirinê ya wî bi awayekî mîstîkî ye. Ew ne bi teqlîdê serdana mezheban dike, lê li vir jî bi dîdara xwe ya azad û xweşîzan şîroveyên zêde girîng pêşkêş dike. Wî di berhemên xwe de bi awayekî vebijêr bû dijberî qayyayan û pîşwazî li hilbijartina dadweran nedikir.
---
**(S.X.)Peywendiyê Bi Ehl-ul-Beyt:**
Daxuyaniyên wî yên li ser Mehdî ya Ehl-ul-Beyt (s..x) herî girîng in. Hin Şîeyan dibêjin ku ramanên wî li gorî dîtinên xwe bi mezheba Îmamiya re nêzîk in. Hin jî dibêjin ku wî gelek girêdayî zemanekê bû ku di nav de Şîeyan jî zext û zulumê didîtin.
---
**Dijberî û Rexne:**
Dijberî li dijî wî baş e. Hin kes teoriyên wî yên weke Yekbûna Hebûnê dikirin wekî perçebûna sınorên di navbera Xwedê û afirîd de. Bi taybetî helwestên wî yên li dijî teqlîdê û destûranên klasîk hatine rexnekirin.
---
**(manawî )Bandor li Ser Şîeyî û Şehrezayîya Mîstîk:**
Her çend mezhebê wî nehatiye destnîşan kirin, rêyên wî girîng bûne bo zanistê Îranî, bi taybetî ji hêla Mulla Sadra ve. Ramanên wî bûn bingeh bo destpêkirina "Serdemê Zêrîn a Şehrezayîya Mîstîk" di cîhana Îslamî de.
---
### **Encam:**
Ibn Arabî, bi wî pênaseya girîng a rewşenbîrî, mîstîkî û teolojîk, li herêmên cîhanê bêtaybet bi felsefeya Îslamî re bandorê mezin çêkir. Her çend jî bû sedema nakokî, wî pêşwazî û têgihiştineke nû pêşkêş kir.
-=...........................
Dawiya Peyam/
Your Comment