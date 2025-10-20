Berfirehî li ser daxuyaniyên Rêberê Bilind di medyaya cîhanî de; Rêberê Şoreşê Giranqedr, ji Trumpra got ku bixwaze xewnên xwe bidomîne"!'

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Behsa Rêberê Giranqedrê Şoreşê ya li ser "xewna" Serokê Amerîkayê ya li ser "wêrankirina pîşesaziya nukleerî ya Îranê" kir, ku wî îro, Duşemê, 18ê Cotmehê 1404an, di hevdîtinekê de bi şampiyonên cûrbecûr dîsîplînên werzîşê û xwediyên madalyayên Olîmpiyadên Zanistî yên Cîhanê re axivî, ji aliyê medyaya navneteweyî û herêmî ve balkêşiyeke taybetî kişand.
Xwendina Rêberê Giranqedrê ê Şoreşê ji Donald Trump re, bi hevoka "Te xewn dît ku te hêza nukleerî ya Îranê wêran kiriye", bala gelek ajans û çavkaniyan kişand.
Ajansa nûçeyan a Reutersê, di bin sernavê: "Xameneyî ji Trump re got ku xewna xwe bidomîne," nivîsand: Rêberê Giranqedrê ê Îranê îdiayên Serokê berê yê Amerîkayê yên li ser wêrankirina pîşesaziya nukleerî ya Îranê wekî "nerast û vala" bi nav kir.
Ajansa nûçeyan zêde kir: Rêberê Îranê pêşniyara Trump a ji bo danûstandinê red kir û red kir ku Amerîka şiyanên nukleerî yên Îranê wêran bike û got: Trump dibêje ku ew peymançêker e, lê heke peymanek bi zorê were kirin û encama wê diyarkirî be, ew ne peyman e, lê ferzkirin û zorbazî ye.
Rojnameya Times of Israel jî bal kişand ser hevoka xeyalî ya rêberê şoreşger ku ji Trump re hatiye gotin û nivîsand: Xameneyî ji Trump re dibêje ku "xewnê bibîne" ku wî şiyanên nukleerî yên Îranê wêran kiriye.
Malpera rojnameya Hindû îro li ser gotinên rêberê şoreşger axivî û nivîsand: Xameneyî, rêberê Îranê, pêşniyara Trump a ji bo danûstandinê red kir û wêrankirina şiyanên nukleerî yên Îranê ji hêla Amerîkayê ve red kir.
Malperê zêde kir: Xameneyî got ku "serokê Amerîkayê bi serbilindî dibêje ku wan pîşesaziya nukleerî ya Îranê bombebaran kiriye û wêran kiriye. Baş e, di xew de bimînin!"
I24 News, ku ji deverên dagirkirî weşanê dike, hevoka "xewnê bidomînin" destnîşan kir û nivîsand: [Ayetullah] Xameneyî îdiaya Trump a ku bernameya nukleerî ya Îranê hatiye wêrankirin, tinaz kir.
Malpera nûçeyan zêde kir: Tehran wê demê zirara madî qebûl kir lê îdia kir ku tesîsên wê yên hesas sax mane û çalakiyên navokî "bê navber" berdewam dikin.
Al-Arabiya gotinên Rêberê Giranqedr ê wekî "zêdebûna aloziyan di navbera Tehran û Waşingtonê de" bi nav kir, û got: "Ev daxuyanî dikarin her danûstandinek potansiyel di navbera her du welatan de dijwartir bikin."
Tora Siûdî her wiha behsa beşek din a axaftina Rêberê Bilind kir û nivîsand: [Ayetullah] Xameneyî tekez kir ku "neteweya Îranê dê li hember zextê paşve gav neavêje."
Malpera Amerîkî Al-Monitor jî vê sernavê ji bo gotinên Rêberê Bilind destnîşan kir: [Ayetullah] Xameneyî ji Trump re got: "Xeyalên xwe li ser hilweşandina tesîsên navokî yên Îranê bidomînin".
Piraniya dezgehên medyayê yên Rojavayî gotinên îro yên Rêberê Giranqedr ê wekî nîşanek ji bo berdewamiya siyaseta berxwedan û bêbaweriyê li hember Dewletên Yekbûyî bi nav kirin, û berteka Rêberê li hember serokê Dewletên Yekbûyî wekî nîşanek ji helwesta tundtir a Tehranê li hember her vegera danûstandinên navokî bi nav kirin.
