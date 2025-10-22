Wezareta Derve ya Filistînê: Êrîşên niştecihan beşek ji plana qirkirin û koçberkirina bi darê zorê ne

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Wezareta Karên Derve ya Filistînê daxuyaniyek weşand û êrîşên dagirkerên Îsraîlî yên li ser welatiyên Filistînî û çalakvanên biyanî di dema berhevkirina zeytûnên neteweyî de li Şerîaya Rojava ya dagirkirî bi tundî şermezar kir.
Di daxuyaniyê de hat destnîşankirin ku kiryarên komên çekdar ên dagirker bi piştgirî û hevrêziya artêşa Siyonîst têne kirin û beşek ji siyasetek rêxistinkirî û berfireh in ku gelê Filistînî hedef digirin, rê li ber cotkaran digirin ku bigihîjin erdên xwe, wan dixin, otomobîlan dişewitînin û berhemên zeytûnan didizin. Ev kiryar wekî beşek ji planeke berdewam a qirkirinê û koçberkirina bi darê zorê û hewldanek ji bo qelskirina piştgiriya navneteweyî ji bo bidawîkirina dagirkeriyê û avakirina dewletek Filistînî têne hesibandin.
Wezareta Karên Derve ya Filistînê her wiha girtina 32 çalakvanên biyanî ji aliyê hêzên dagirker ve şermezar kir; van kesan beşdarî kampanyayek ji bo piştgiriya cotkaran û belgekirina sûcên dagirkeran bûne. Ev kiryar wekî hewldanek ji bo veşartina rêjeya rastîn a binpêkirin û binpêkirinên hiqûqa navneteweyî di çarçoveya siyasetek berfireh de ji bo jêbirina xuyangên jiyana Filistînî li deverên dagirkirî hatiye nirxandin.
Di daxuyaniya jêrîn de, Wezareta Derve ya Filistînê tekez kir ku hewldanên rejîma dagirker û amûrên wê, di nav de hewldanên niştecihên niştecihbûnê yên ji bo koçberkirina gelê Filistînê ji axa wan bi rêya tundûtûjiyê, kuştinê, rakirina daran û şewitandina berheman, divê bêbersiv û bêceza nemînin; ji ber ku ev kiryar ne tenê binpêkirinek eşkere ya qanûna navneteweyî ne, lê di heman demê de gefê li nirxên edaletê û prensîbên bingehîn ên pergala navneteweyî ne.
Di dawiyê de, Wezareta Derve ya Filistînê bang li hemî welat û saziyên navneteweyî kir ku tavilê tedbîran bigirin û van kiryaran bi dawî bikin, piştgiriyê bidin sivîlên Filistînî û mafê wan ê bêveqetandin û bingehîn ê jiyana bi ewlehî û rûmet li axa xwe garantî bikin.
