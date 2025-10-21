Ayetullah Kabî:Tu hikûmet an sazîyek nikare hicabê ji jiyana çandî ya civakê derxîne

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (S.X) – ABNA- Ayetullah Ebas Kabî, Cîgirê Serokê Komeleya Mamosteyên Semînera(hewza ilmiya) Qumê, di dewreya perwerde û agahdarkirinê ya "Pîroziya Ehlul Beytê" de ji bo kordînatorên dibistanên Emîn û berpirsên berpirsiyar ên karûbarên propagandayê yên parêzgehan, ku li hola konferansê ya Kompleksa Yaran hz.Îmam Mehdî (Ec…feraceh) li Cemkaranê hate lidarxistin, aliyên zanînî, rewşenbîrî û şaristanî yên Şoreşa Îslamî şîrove kir û, bi îşaretkirina girêdana dibistana Fatimiyan bi îdealên şoreşê re, tekez kir ku pêwîst e ruhê dijî-xweperestiyê li ser rêyên Fatimiyan û Huseynî berdewam bike.
Endamê Meclîsa Pisporên Rêber diyar kir: Em li ber deriyê rojên Fatimiyan in. Bîranîna Hezret Sidîqe Kubra (S.X) me vedixwîne ku em li ser rêya wesayetê û parastina rastiyê kûr bifikirin. Bila em behsa trajediya wê xanimê ji bîr nekin, ji ber ku ew mihwera rastiya wesayetê ye.
Bi balkişandina ser hevahengiya Rojên Fatimiyan bi 13ê Mijdarê, Roja Neteweyî ya Têkoşîna li dijî Xweragirîya Cîhanî, wî wiha domand: Em di êvara Rojên Fatimiyan ên yekem de ne, ku bi 13ê (Cîmad-ul sabî)Mijdarê re hevaheng e, roja ku miletê Îranê li dijî xweragirîya cîhanî rawestiya. Divê em di navbera Dibistana Fatimiyan û Roja Têkoşîna li dijî Xweragirîya Cîhanî de girêdanek ava bikin, ji ber ku girêdan pir eşkere ye.
Hezreta Zehra (S.X) bi tena serê xwe li dijî meyla derewîn rawestiya
Ayetullah Kabî zelal kir: Hezreta Sidîqe Kubra (S.X) parêzvana wesayetê bû; ew bi tena serê xwe li dijî meyla derewîn rawestiya da ku xeta wesayet û Îmametê biparêze. Şoreşa me ya Îslamî jî, di rastiyê de, berdewamiya heman xeta Fatimiyan e, ji ber ku ew li ser bingeha parastina wesayetê û rastiya Îslama paqij hatiye damezrandin.
Cîgirê serokê Komeleya Mamosteyên Semînera Qumê zêde kir: Şoreşa Îslamî şoreşek Fatimiyan e û rêberê wê rêberê Fatimiyan e. Neteweya me jî neteweyek Fatimiyî û Huseyînî ye ku li dijî xudperestiya cîhanî radiweste. Ev berxwedan heman ravekirin û ronakbîrî ye ku ji hêla mekteba Fatimiyî ve tê îlhamkirin.
Çima dijminatiya Amerîkayê ya li hember me bêdawî ye?
Endamê Meclîsa Pisporan bi îşaretkirina kokên dijminatiya Amerîkayê ya li hember Şoreşa Îslamî berdewam kir û got: Divê em bizanin çima em bi Amerîkayê re rû bi rû ne û çima dijminatiya Amerîkayê ya li hember me bêdawî ye. Ev dijminatî dikare di heman mekteba Fatimiyî de were ravekirin, ji ber ku Şoreşa Îslamî di eslê xwe de şoreşek manewî, îlahî û şaristanî ye ku li dijî pergala serdestiya cîhanî radiweste.
Xwezaya Şaristanî ya Şoreşa Îslamî
Li gorî Ayetullah Ka'bî, Şoreşa Îslamî şoreşek xwezayî, mirovî, cîhanî û şaristanî ye. Ev şoreş ji nû ve hilberandina Îslama paqij a Muhemmed (s.x.a) e ku li ser eksena wasîyeta hiqûqnas û mekteba Aşûrayê tevdigere, û di van çil û şeş salan de, neteweya Îranê tevî hemî bilindbûn û daketinên li ser rêya xwe nesekiniye. Dijminatiya Amerîkayê li hember Şoreşa Îslamî di rastiyê de dijminatiya li hember xwezaya şaristanî û îlahî ya vê tevgerê ye. Ew ji nasnameya serbixwe, çandî û manewî ya miletê Îranî ditirsin.
Girêdana di navbera Fatimiyan û dijî-xweperestiyê de
Ayetullah Kabî diyar kir: Di rojên Fatimiyan û 13ê Cimad ul sanî de, divê ev girêdan ji gel re were ravekirin. Hezretî Zehra (S.X) li dijî zilm û dûrketinê rawestiya, mîna ku miletê Îranî li dijî serdestiya cîhanî û xweperestiyê rawestiyaye. Şoreşa Îslamî berdewamiya heman tevgera Fatimiyan e ku ji bo parastina rastî û edaletê hatiye damezrandin.
Cîgirê Serokê Komeleya Mamosteyên Semînera (Hewze ilmiye)Qumê diyar kir: Bêyî ku mekteba Fatimiyan were fêmkirin, fêmkirina Şoreşa Îslamî ne mimkûn e. Şoreşa me berdewamiya heman rêya ronî ye ku Hezretî Zehra (S.X) dest pê kiriye. Îro, Rêberê Bilind ê Şoreşê ev al bi giyanê Fatimiyan û Huseyniyan bilind kiriye, û miletê Îranî bi şopandina vê rêyê gavên ber bi pêkanîna şaristaniyeke nû ya Îslamî ve diavêje.
Dijminatiya Amerîkayê bi Şoreşê re Dijminatiyek bi Xwezaya Şaristanî ye
Ayetollah Kabi axaftina xwe bi bilindkirina pirsek bingehîn domand: Bilindbûn û daketin miletê Îranî nesekinandine; Dijminatiya Amerîkayê bi Şoreşa Îslamî re, di rastiyê de, dijminatiyek bi xwezaya şaristanî ya vê şoreşê re ye. Wateya vê gotinê çi ye?
Nimûneyek alegorîk; Nakokiya di navbera du "dikanan" de li taxekê
Ayetollah Kabi mînakek objektîf da da ku pirsgirêkê rave bike: Xeyal bikin ku li taxekê du dikan hene; dikanek heye ku xwediyê wê xudiyê wê serbilind, zordar û destdirêjker e, û kelûpelên bi kalîteya nizm difiroşe; mirov neçar in ku ji bo peydakirina hewcedariyên xwe biçin wê dikanê. Li heman taxê, dikanek din xuya dike ku xwediyê wê baş-exlaq e, kelûpelên bi kalîte bi bihayek maqûl difiroşe, alîkariya mirovan dike, û pirsgirêkên wan çareser dike. Xwezayî ye ku mirov ber bi dikana duyemîn ve werin kişandin. Dikana yekem qebûl nake ku dikana duyem serkeftî ye, ji ber vê yekê ew ji bo astengkirina mezinbûna dikana duyem û nehiştina wê ji bo domandina serdestî û dahata neqanûnî, tedbîran digire. Ev mînak wêneyek têkiliya di navbera pergala hegemonîk û Şoreşa Îslamî de ye; Şoreşa Îslamî ji bo şaristaniyek li ser bingeha edalet û rûmetê hate afirandin, û bi xwezayî pergala hegemonîk qebûl nake ku di cîhana hemdem de şaristaniyek wusa were avakirin.
Paşxaneya Dîrokî: Ji Cîhana Duqat ber bi Projeya Hegemonîk a Nû
Ayetullah Kaabî bi nirxandinek dîrokî got: Piştî Şerê Cîhanê yê Duyemîn, li cîhanê du blok hebûn, lê bi hilweşîna Bloka Rojhilat re, rêziknameya cîhanî ket qonaxek nû. Niha Dewletên Yekbûyî û hevalbendên wê xwe wekî xwediyên rêziknameyek yekalî dibînin, û ji bo parastina wê, ew hêvî dikin ku welat bikevin çarçoveya polîtîkayên wan û her neguhdariyê bitepisînin. Ezmûna welatên herêmê nîşan dide ku her gava welatek serbixwe dibe û rêyek cûda hildibijêre, ew bi zext û destwerdanan re rû bi rû dimîne.
Wî berdewam kir: Piştî Şerê Cîhanê yê Duyemîn hin sêwiran bi awayekî hatin pêşxistin ku têkiliya di navbera welatan de bû piramîdî; pîşesazî, aborî û siyaseta welatên bindest bi meydanên Rojavayî re hatin hevrêz kirin û her welatek ku li dijî vê rêziknameyê tevbigere divê bi berdêlên giran re rû bi rû bimîne
Siyaseta bikaranîna hêzê û projeykirina li dijî Îranê
Endamekî Meclîsa Pisporan, behsa planên destwerdanê kir û got: Senaryoyek hate sêwirandin ku tê de sê welatên herêmê, di nav de Iraq û Afganistan, dê werin hedefgirtin; dagirkirin, lawazkirin û guhertina rejîmê di rojevê de bûn. Lê di derbarê Îranê de, hesabên wan xelet derketin; Îran xwedî avahiyek berxwedêr bû û îradeya gelê xwe têk bir. Wan difikirîn ku ew dikarin îradeya gelê Îranê bi şerekî dijwar bişkînin û şoreşê hilweşînin; lê ezmûnê nîşan da ku ew nekarîn.
Cîgirê serokê Komeleya Mamosteyên Semînera Qomê zêde kir: Piştî şerên dirêj û zextên cûrbecûr, dijminan hewl dan ku rewşê bi veguheztina teknolojiyê û xurtkirina hêza xwe ya leşkerî û teknolojîk biguherînin; lê berxwedan û aramiya neteweya Îranê û xurtkirina kapasîteyên navxweyî derbeyên giran li wan sêwiranan xistin.
Têkçûna çareseriya leşkerî; Destpêka pêşbirka îradeyan
Ayetullah Kaabî wiha domand: Bi kurtasî, Amerîkî nekarîn îradeya neteweya Îranê bi şerekî dijwar bişkînin. Ji niha û pê ve, qada pêşbirkê qadeke îradeyan û berxwedanê ye, ne tenê rûbirûbûna leşkerî. Dijminatiya Amerîkayê ya li hember şoreşê, di rastiyê de dijminatiya şaristaniyeke îslamî ya serbixwe ye ku modelek din ji bo jiyan û rêveberiya kolektîf pêşkêş dike.
Stratejiya dijmin; afirandina bêhêvîtiyê, westandinê û kontrolkirina îradeya gel
Di berdewamiya axaftina xwe de, Ayetullah Kaabî stratejiyên dijminan ji bo qelskirina şoreşê rave kir û got: Plana wan ew e ku bi çêkirina bêhêvîtî, westandinê û hesta ku pirsgirêk çareser nabin, di civakê de atmosferek bi navê "hesta bêhêvîtiyê" biafirînin.
Wateya "Hestê Bêhêvîtiyê" û Armanckirina Dijmin
Cîgirê Serokê Komeleya Mamosteyên Semînera Qomê wiha lê zêde kir: "Hestê bêhêvîtiyê tê wateya ku di nav gel de peyama ku welat rawestiyaye û tiştek çênabe heya ku em destên xwe bilind nekin û teslîmî Amerîkayê nebin, were çandin. Bi afirandina vê atmosferê, dijmin dixwaze têkçûnên xwe wekî serkeftin nîşan bide û serkeftinên me jî wekî têkçûn nîşan bide da ku gel westîne û bêhêvî bike û wan neçar bike ku teslîmî daxwazên biyanî bibin.
Dûv re Ayetullah Ke'bî diyar kir: Her çend Şoreşa Îslamî di çar dehsalên borî de kariye hegemonya û hêza yekalî ya Amerîkayê bike mijara nîqaşê û derbên mezin li planên wê yên hegemonîk bide jî, plana dijmin ew e ku bi rêya şerê psîkolojîk û medyayê îradeya gel qels bike.
Bi îşaret bi analîza Joseph Nye û têgeha "hêza nerm"
Endamê Meclîsa Pisporên Rêberê Bilind, bi îşaret bi analîzên kesayetên navneteweyî got: Joseph Nye, teorîsyenek Amerîkî, têgeha "hêza nerm" û veguheztina navendê pêşniyar kiriye. giraniya hêzê ji Amerîkayê ber bi Rojhilat ve. Di pirtûkek bi navê "Hêz di Sedsala 21an de" de, wî analîz kir ku aborî û pêkhateyên hêza Amerîkî lawaz dibin û hêmanên din ên wekî çand, ragihandin û ewlehî jî di diyarkirina hêza pêşerojê de rolek bingehîn dilîzin.
Ayetullah Kabi wiha domand: Ji perspektîfa Nye, hêza pêşerojê dê ya wan kesan be ku dikarin demokrasiya lîberal a îdeolojîk ji perspektîfek îdeolojîk bişkînin, û di vê qadê de, Şoreşa Îslamî wekî tekane hêza ku xwedî gotinek îdeolojîk a cidî ye ku daxuyaniyek gerdûnî bide, pêş dikeve.
Veguhestina hêzê bo Rojhilat û projeya hegemonîk a cîhanî
Dema ku guhertina erdnîgariya hêzê rave kir, wî diyar kir: Amerîka di paşketinek nisbî de ye û lîstikvanên ji Rojhilat derdikevin, di nav de Çîn, Rûsya û welatên BRICS, para xwe di rêza cîhanî de zêde dikin. Di van şert û mercan de, Amerîka hewl dide ku hegemonyaya xwe ya hêzê biparêze, û her welatek ku rêyek serbixwetir hilbijêre dê bi zext û projeyên destwerdanê re rû bi rû bimîne.
Senaryoyên dijmin li herêmê û têkçûna li hember Îranê
Dema ku behsa sêwiranên herêmî dike, Ayetullah Kaabi wiha lê zêde kir: Projeyên ku piştî Cîhanê hatine sêwirandin Şerê Duyemîn û di serdema piştî Şerê Sar de stratejiyên ji bo îzolekirin an guhertina rejîma welatên ku li dijî rêziknameya hegemonîk tevdigerin, destnîşan kirin. Di vê çarçoveyê de, hin herêm wekî Iraq û Afganistan hatin hedefgirtin, lê hesabên dijmin di derbarê Îranê de xelet derketin. Avahiya berxwedêr û îradeya neteweya Îranê gelek ji van planan bêbandor kir.
Cîgirê serokê Komeleya Mamosteyên Semînera Qomê diyar kir: "Dijmin, bi pişta xwe dispêre çareseriyên leşkerî û teknolojîk, armanc kir ku îradeya neteweya Îranê di şerekî dijwar de bişkîne, lê ezmûnê nîşan da ku ev rê têk çûye û naha pêşbazî çûye qada berxwedanê û qada îradeyan."
Encamên pêşketinan û rola Şoreşa Îslamî di pêşeroja desthilatdariyê de
Ayetullah Kabî got: Îro, dijmin hewl dide ku bi şerê psîkolojîk, bandora çandî û afirandina bêhêvîtiyê rê li ber globalîzasyona modela Şoreşa Îslamî bigire, lê şoreş hêdî hêdî berfireh dibe û xwedî kapasîteya pêşkêşkirina modelek jiyan û rêveberiya kolektîf e. Binesaziya vê fetihkirina çandî, ango dibistan, mizgeft, malbat û tora keşîşên mîsyoner, divê were xurt kirin da ku mirov bikaribin ji hêviya rastîn kêfxweş bibin û di qadê de amade bimînin.
Nimûneyên çalakiyên herêmî û hêviyê-afirîner
Cîgirê serokê Komeleya Mamosteyên Semînera Qomê behsa ezmûnên di warê teknolojiyê û hilberîna neteweyî de kir û got: Nêzîkî deh roj berê, ez bi komek çalakvanên di warên wekî elektronîkê de civiyam; wan ragihand ku ew ji bo hewcedariyên herêmî xizmetên navxweyî sêwirînin û diafirînin. Ev mînak kapasîteyên navxweyî û hêzdarkirina ciwanan ji bo rûbirûbûna zextan nîşan didin.
Tu hêzek nikare îradeya miletê Îranê bişkîne
Endamê Meclîsa Pisporên Rêber, behsa hewldanên dijmin ji bo tedbîrên teknîkî û agahdarkirinê kir û got: Dijminan hewl dan ku bi pêşxistina pergalên veşartî û sepandina zexta teknolojîk hawîrdora gefê zêde bikin, lê welatê me, bi pişta zanîn û hewldana ciwanan, karîbû ji rewşek qels a çekan biçe şiyana hilberîna mûşekên xalî. Ev zêdebûna hêzê ji bo wan çavkaniya bêhêvîtiyê bû û nîşan da ku tu hêzek nikare îradeya miletê Îranê bişkîne.
Di Konseya Bilind a Ewlekariya Neteweyî de ti biryarek li ser rawestandina hicabê tune ye
Ayetullah Ebas Ke'bî, endamê Meclîsa Pisporên Rêber û endamê Komeleya Mamosteyên Semînera Qumê, tekez kir ku "hicab yek ji stûnên şaristanî yên Şoreşa Îslamî û yek ji pêkhateyên sereke yên ewlehiya çandî ya welêt e," û got: Konseya Bilind a Ewlekariya Neteweyî ti biryarek li ser rawestandina pêkanîna hicabê tune ye, û mafê tu rayedarekî tune ku vê prensîba nasname û nirxa miletê Îranê paşguh bike. Hicab nîşaneyeke şaristaniya Îslamî ye û sembola berxwedana çandî ya neteweya Îranê ye.
Hicab keleha çandî ya civaka Îslamî ye
Ayetullah Keabî cihê hicabê di sîstema rewşenbîrî ya Şoreşa Îslamî de rave kir û got: Şoreşa Îslamî ji mijara hicabê, ne ji têkoşîna li dijî Amerîkayê, ne jî ji sekinandina li dijî rejîma Siyonîst paşve gav navêje. Ev prensîbên bingehîn ên Şoreşa Îslamî ne ku di dilê çand û şaristaniya Îslamî de kok girtine. Hicab ne fermanek takekesî an jî bi tama xweş e, lê belê sembola nasnameya jineke misilman û kelehek çandî ya civaka Îslamî ye.
Wî zêde kir: Divê were zanîn ku hicab di ramana Şoreşa Îslamî de stûnek şaristaniyê ye; dijmin hewl didin ku vê mijarê veguherînin mijarek rûberî û paşguhkirî bi armanca qelskirina bingeha çandî ya welêt, di heman demê de hicab beşek ji nasnameya şaristaniya Îranî-Îslamî ye.
Cîgirê serokê Komeleya Mamosteyan bi îşaretkirina hin gotegotên medyayê got: Konseya Bilind a Ewlekariya Neteweyî ti biryarek ji bo rawestandin an sekinandina sepandina qanûna hicabê tune. Ev îdîa bê bingeh in û tenê bi armanca acizkirina raya giştî û qelskirina îradeya neteweyî têne kirin.
Tu hikûmet an sazî nikare hicabê ji jiyana çandî ya civakê derxîne.
Tête gotin ku hicab ji qanûnek civakî bêtir e û got: Hicab ne tenê beşek ji qanûna Komara Îslamî ye, lê di heman demê de rehên wê di nirxên şaristanî û dîrokî yên neteweya Îranê de hene. Tu hikûmet an sazî nikare vê prensîba olî û şaristanî bi biryarên siyasî an jî bi tama xweş ji jiyana çandî ya civakê derxîne.
Ayetûllah Kaabî tekez kir: Paşguhkirina hicabê tê wateya qelskirina ewlehiya çandî ya welêt. Ewlekariya çandî beşek ji ewlehiya neteweyî ye û qelskirina wê bingehên nasnameya civakê tehdît dike.
Pêwîstiya destpêkirina reformên çandî ji saziyên hikûmetê
Ayetullah Kaabî diyar kir ku pêşvebirina çanda paqijiyê û hicabê divê ji hundirê avahiya îdarî û hikûmetê ya welêt dest pê bike û got: Dezgehên rêveberiyê bi xwe divê bibin modelek ji bo çavdêriya hicab û paqijiyê. Em çawa dikarin hêvî bikin ku mirov nirxan biparêzin dema ku hin saziyên fermî ji van prensîban re bêxem in?
Wî destnîşan kir: Hicab û paqijî tenê bi qanûn û rêwerzan nayên parastin. Ev mijar hewceyê xebata çandî ya kûr û plansaziyek domdar e. Divê medreseyên olî, Rêxistina Propagandaya Îslamî, Ofîsa Propagandaya Îslamî û rêberên nimêja înê di vê alî de bi hev re bixebitin û planeke berfireh pêşkêş bikin da ku nirxên çandî û olî yên civakê biparêzin.
Hicab; sembola berxwedana çandî li dijî êrîşa gerdûnî
Ayetullah Kaabî behsa aliyên navneteweyî yên mijara hicabê kir û got: Îro, qada şer a sereke qada çand û têgihîştinê ye. Dijminên Şoreşa Îslamî hewl didin ku bi şerê nerm û êrîşa çandî baweriyên olî û exlaqî yên civakê qels bikin. Yek ji milanên sereke yên vê şerî mijara hicabê ye, ji ber ku hicab sembola serxwebûna çandî û berxwedana şaristanî ya neteweya Îranê ye.
Wî zêde kir: Heta ku hicab di civaka me de wekî nirx û baweriyek navxweyî were pejirandin, Şoreşa Îslamî dê ji hundir ve bihêz be. Dijmin vê rastiyê dizanin, ji ber vê yekê ew hewl didin ku bi çandina bêxemiya çandî û bêrêziya li hember nirxên olî vê kelehê qels bikin.
Cîgirê serokê Komeleya Mamosteyên Semînerên Qomê, bal kişand ser berpirsiyariya giran a saziyên olî û çandî û got: Divê ruhanî, mekteb, îmamên înê, Rêxistina Propagandaya Îslamî û saziyên din ên çandî bi hevrêzî û plansaziyek baldar felsefe û wateya şaristanî ya hicabê ji civakê re rave bikin. Hebûnek çalak û ronakbîr di medyayê û diyaloga civakî de dikare pêşî li şaşbûna raya giştî di vî warî de bigire.
Wî zelal kir: Ger ajansên çandî û propagandayê yên welêt erkên xwe yên di derbarê mijara hicabê de bi rêkûpêk bicîh bînin, dê hewcedarî bi helwestên neyînî tune be. Hişyarî, diyalog û perwerdehiya çandî stratejiyên sereke ne ji bo parastina vê prensîba Îslamî.
Hîcab serweta şaristanî, çandî û neteweyî ye
Ayetullah Keabî destnîşan kir: Hîcab ne tenê fermanek olî ye, lê serweta şaristanî, çandî û neteweyî ye. Ev prensîb stûna berxwedana çandî ya Şoreşa Îslamî li dijî pêla cîhanî ya bêexlaqî û bênasname ye. Parastin û xurtkirina wê erkê îlahî û şoreşgerî ye ji bo hemî saziyên welêt.
Cîgirê serokê Komeleya Mamosteyên Semînera Qumê tekez kir: Çawa ku Şoreşa Îslamî li qada siyasî û ewlehiyê li dijî dijminan rawestiyaye, divê ew bi hêz û têgihîştinê di qada çandî de jî amade be. Hîcab ala nasnameya jinên misilman û sembola şeref û rûmeta civaka Îranê ye, û parastina wê tê wateya parastina şerefa neteweyî û nasnameya dîrokî ya neteweya Îranê.
