Beriqîna Ciwana Gorganî di hevdîtina şampiyonan(qehremanan) de bi Rêberê Şoreşê re

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Di hevdîtina nêzîk a şampiyonên werzîş û zanistê yên welêt bi Rêberê Bilind re, ku bi amadebûna komek ji elîtan, xwediyên madalyayên Olîmpiyadên zanistî û yên herî baş di werzîşên cûrbecûr de hate lidarxistin, "Hussein Rizaî", werzîşvanek ciwan ê ji bajarê Gorgan, bi performansa xwe ya werzîşa orîjînal û Îranî ya bazdana pênc mîlî geş bû, jêhatîbûn û şiyana ciwanên Îranê nîşan da.
Performansa rast û bihêz a vî xortê ji Golistanê, ku bi hostatiyek bêkêmasî û hevrêziyek berbiçav re hate pêşkêş kirin, ji hêla temaşevan û rayedarên amade yên merasîmê ve hate dîtin û pesnê wê hate dayîn, û yek ji kêliyên taybetî yên hevdîtinê nîşan da.
Hêjayî gotinê ye ku Huseyin Rizaî di pêşbirkên bazdana pênc mîlî yên neteweyî de di salên 1403 û 1404an de sernavê şampiyoniya neteweyî û madalyaya zêrîn bi dest xist, û bi vê rûmetê, navê parêzgeha Golistanê di nav baştirînên vê werzîşê de tomar kir.
Ew yek ji kesayetên jêhatî û sozdar di werzîşên Îranî de tê hesibandin ku bi saya berdewamî û perwerdehiya berdewam, kariye rêya xwe ya serkeftinê li ser asta neteweyî bidomîne.
Di merasîma civîna dostane ya di navbera şampiyon û elîtên welat de bi Rêberê Giranqedre Şoreşera, ciwanek ji Golistanê bi pêşkêşkirina werzîşê kevneşopî ya Panje-Mil ronî û heyraniya beşdaran girt.
