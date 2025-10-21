"Veguhastina Bîranînên Serokê Giranqedr e Şoreşê li Ser Mafên Kêmiyetên Neteweyî(kêmneteweyan)"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-61emîn pêş-rûniştina Konferansa Navneteweyî ya Mafên Netewe û Azadiyên Rewa di Sîstema Rewşenbîrî ya Rêberê Mezin Ayetullah Xameneyî (Ayetullah Xameneyî) de dê bi mijara "Ji Nû Ve Xwendina Ramanên Ayetullah Xameneyî li ser Mafên Kêmneteweyan, Stratejiyek ji bo Hevjiyana Aştiyane" were lidarxistin.
Ev civîna zanistî dê ji hêla Enstîtuya Lêkolînê ya Konseya Parêzvanan ve bi hevkariya Navenda Lêkolînê ya Mafên Kêmneteweyan roja Duşemê, 18ê Cotmeha 2021an, ji saet 13:00 heta 15:00 were lidarxistin.
Di vê civîna zanistî de, Ehmed Kazimî, endamê fakulteya Fakulteya Hiqûqê ya Şaxa Tehranê ya Navendî û Serokê Navenda Lêkolînê ya Mafên Kêmneteweyan, Hojjatoleslam Ebrahim Musazadê, profesorê tam li Zanîngeha Tehranê, û Elî Ekber Davodipûr, xwendekarê doktorayê di hiqûqa navneteweyî ya giştî de, dê mijarên xwe pêşkêş bikin.
Civîn dê bi awayekî resmî li Navenda Lêkolînên Mafên Kêmneteweyan li Tehranê, Kolana Xenberzade, quncika Kolana Huseynî (6emîn), Hejmar 27, Yekîneya 42, hem bi awayekî resmî û hem jî bi rêya înternetê were lidarxistin.
Kesên eleqedar dikarin bi şandina hejmara 61 bo sîstema SMS 3000257601 an jî bi karanîna lînka qeydkirinê ya rasterast li ser sîstema "Formafzar" (formafzar.com) qeyd bikin.
