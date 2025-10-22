Her tişt derbarê hilbijartinên parlemanî yên Iraqê de; Ji rêzikan bigire heta çawaniya pêşbaziyê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Iraq dê di 11ê Mijdara 2025an de hilbijartinên parlemanî li dar bixe, ku dê çarenûsa meclîsê û pêşeroja siyasî ya welêt diyar bike.
31 hevpeymaniyên siyasî, 38 partî û 75 lîsteyên serbixwe beşdarî hilbijartinan dibin, hemî jî dixwazin 319 kursiyan bi dest bixin.
Komîsyona Bilind a Serbixwe ya Hilbijartinê (IHEC) pêvajoya kampanyayê bi baldarî dişopîne da ku piştrast bike ku pîvanên di wextê xwe de û exlaqî têne bicîhanîn û ji bo pêşîgirtina li her cure guheztin an karanîna çavkaniyên hikûmetê ji bo berjewendiya partiyên cûda.
Sîstema hilbijartinê ya Iraqê
Yousef Selman, pisporek di karûbarên hilbijartinê yên Iraqê de, sîstema hilbijartinê ya heyî li gorî herêma hilbijartinê ya her parêzgehê vedibêje, û zêde dike ku her parêzgeh herêmeke serbixwe ye.
Dabeşkirina kursiyan li gorî sîstema kotayê
Pêvajoya dabeşkirina kursiyan di navbera namzedên serketî yên di hilbijartinan de li gorî hejmara dengan ku ji hêla lîsteyên siyasî û navendên di nav herêmê de hatine wergirtin tê kirin. Ew dabeşkirin ji hêla sîstema temsîlî ve tê destnîşankirin, da ku kursî li gorî dengên ku ji hêla her lîsteyê ve hatine wergirtin werin dabeş kirin.
Li gorî reforma sîstema hilbijartinê ya Iraqê ya 2023an, hin komên civakî û olî dê bi rêya dabeşkirina parên taybet kursiyên xwe misoger bikin. Bo nimûne, ew dibêje ku divê herî kêm ji sedî 25ê kursiyên parlemanî ji bo jinan werin veqetandin.
Qanûn bi heman awayî kursiyan ji bo kêmneteweyên olî û etnîkî yên ku beşek ji cihêrengiya civakê pêk tînin vediqetîne.
Asta beşdarbûnê di hilbijartinan de
Qanûna Iraqê astek beşdarbûnê destnîşan nake ku şertek ji bo serketin an betalkirina hilbijartinan be. Ji ber vê yekê, gava hilbijartin qediyan, ew li gorî çarçoveya destûrê wekî serketî têne hesibandin û asta beşdarbûnê tenê nîşanek aştiyê, hevkariya welatiyan bi pêvajoya siyasî re û asta amadebûna wan ji bo beşdarbûna di biryarên siyasî de ye.
Li gorî Yousef Salman, pêvajoya dengdanê dê bi 24 demjimêran bêdengiyê berî roja hilbijartinê dest pê bike, ku di vê navberê de her kampanyayek qedexe ye.
Ragihandina encamên hilbijartinê
Encamên hilbijartinên Iraqê pir caran di du qonaxan de têne ragihandin:
Encamên pêşîn dê piştî zêdetirî 24 demjimêran piştî bidawîbûna pêvajoya dengdanê werin ragihandin. Encam wekî nîşanek pêşîn a hilbijartinê tê hesibandin.
Encamên dawî û fermî dê piştî bidawîbûna pêvajoya nirxandina elektronîkî û destî, ger pêwîst be, û her weha şopandina gilî û nerazîbûnên navendên siyasî an namzedan ji Komîsyona Hilbijartinê û Şandeya Dadwerî ya Hilbijartinê re werin ragihandin.
Derketin ji hilbijartinan
Partiyên siyasî an namzed dikarin di nav 72 demjimêran de piştî ragihandina destpêkê ya destpêkê gilî û gazindên ji derketinê li Komîsyona Hilbijartinê bikin. Her kesê ku ji biryara Komîsyona Hilbijartinê nerazî ye, mafê wî heye ku îtîrazê li Komîsyona Hilbijartinê bike, ku saziyek dadwerî ye ku girêdayî Encumena Dadwerî ya Bilind e.
Rûbirûbûna derketinên di hilbijartinên Iraqê de
Sextekariya hilbijartinê û sextekariya hilbijartinê sûcên ku ji hêla Destûrê ve têne cezakirin in. Hewldanên li dijî murtedan dikevin du kategoriyên sereke:
1. Cezakirina cezayê
Ceza dikarin bibin sedema girtinê an cezayên giran ên heta 5 mîlyon dînar. Ceza ji bo sûcên wekî sextekarî an dizîna dengan, an jî neçarkirina hilbijêran ku deng bidin an jî bi navê kesekî din deng bidin.
2. Cezayên îdarî
Cezayên îdarî derxistina namzedan ji navnîşên hilbijartinê an betalkirina encaman li hin navendên dengdanê yên ku sextekarî lê hatiye kirin vedihewîne. Ev biryar dê ji aliyê Komîsyona Bilind an Komîsyona Dadwerî ya Hilbijartinê ve werin dayîn.
Li gorî qanûnê, serokkomar mecbûr e ku di nav 15 rojan de piştî roja sererastkirina encaman, Meclîsa Nûneran a nû ji bo civîna xwe ya yekem bicivîne.
Rûniştina yekem a parlamentoya nû dê ji aliyê endamê herî kevin ve were birêvebirin û serok û cîgirên wê werin destnîşankirin.
