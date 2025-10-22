Xetîb: 50 xizmeta agahdariyê ji bo Îsraîlê alîkarî kirin da ku li Îranê bişewitin / Em baweriya xwe bi danûstandinên bi Amerîkayê re naynin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Ji Şehrekord, Hocat-ul-Îslam welmuslimîn Seyîd Îsmail Xetîb, di serdana xwe ya 85emîn a parêzgehê de bo Çaharmehal û Bextiyariyê, di konseya ewlehîyê ya parêzgehê de got: "Kes ne alîgirê berdewamiya hin anomalî, binpêkirin û bêewlehiyê ye, û divê em pêşî îradeya vê yekê hebin, û dûv re jî sêwiran û çareseriyên erênî bicîh bînin ku dikarin bandorê li ser gel bikin, û yek ji van anomalîyên civakî tazîbûn e, ku divê bi ciddî were girtin."
Wezîrê Îstîxbaratê behsa yekîtî û hevxemiya gel û rayedaran di şerê 12 rojan de kir û got: "Di şerê 12 rojan de, dijmin planek hebû ku bi şerekî hevbeş ê giştî hilweşîne û hilweşîne, û bi teknolojiyên herî dawî yên cîhanê û zanîna ku ji şaristaniya rojavayî bi dest xistibû, êrîşek leşkerî da destpêkirin."
Xetîb got: Di salên borî de dijmin ji bo vê çalakiyê gelek tetbîqatan li dar xistin û çalakiyên pir caran, birêkûpêk û rêxistinkirî pêk anîn da ku dijber, dij-şoreşger û dijminên şoreşê bikin yek û hemî kapasîteya medyayê ya cîhanê ji bo Îranofobiyê, şoreşofobiyê û Şîafobiyê bikar anîn.
Wezîrê Ragihandinê destnîşan kir: Dijmin bêîstîqrariyek berfireh li welêt sêwirand û hewl da ku hemî terorîst û tekfîriyên ku ji Sûriye û Afxanistanê hatine berdan bişîne Îrana Îslamî.
Xetîb zêde kir: Dijminan hemî van kapasîte û amadekariyan afirandin da ku ew bikaribin bi êrîşek surprîz û pêşwext, wekî ku wan got, hilweşandin û dabeşkirina Îranê bi dest bixin.
Wezîrê Ragihandinê diyar kir ku dijmin di şerê 12 rojî yê ferzkirî de bi planeke berfireh û hevgirtî êrîşî welêt kir û got: Bi kerema Xwedê û bi fermana Rêberê Bilind ê Şoreşê û otorîte û biryardariyê digel kişandina populerbûna raya giştî, em bi saya Qraliyeta Wî li ser dijmin serketin.
Xetîb her wiha got: Ev hebûn û rola bi bandor a fermandariya Rêberê Bilind encamên hewldanên dijmin ên di salên borî de wêran kiriye. Rejîmek ku îdia dikir ku gihîştina wê bi hemî tesîsan heye û dikare bi hemî şiyan û kapasîteyên xwe her çalakiyekê bike, û ev êrîş li Xezzeyê, Lubnan û Sûriyeyê temam kiribû, pratîk kiribû û tecrûbe kiribû, û me berxwedana bihêz a hêzên çekdar, hêza mûşekî, yekîtî, yekîtiya pîroz a neteweyê, û hevgirtin, hevgirtin û hevaltiya gel dît, ku misoger kir ku ewlehiya welêt li hundur baş tê rêvebirin û parastin.
Wezîrê Îstîxbaratê got: Yekîtî, piştgirî û yekparçeyiya gel, û otorîteya hêzên çekdar û ewlehiyê, tevî hemî hewldanên îstîxbaratê NATO û hemî tesîsên ku zêdetirî 50 servîsên îstîxbaratê sêwirandin û bikar anîn da ku êrîşî welêt bikin û şerekî bêdeng û nerm li ser welatê me ferz bikin, lê bi kerema Xwedê, me serkeftina neteweya Îranê li ser rejîma Siyonîst û Dewletên Yekbûyî, û serbilindî û populerbûna Îrana Îslamî, gelê wê û serokatiya wê li cîhanê dît.
Xetîb got jî: Ev nîmeteke mezin e ku hêjayî spasdariyê ye û divê were teqdîrkirin, û Rêberê Bilind me mecbûr kiriye ku em vê yekîtîyê biparêzin.
Wezîrê Îstîxbaratê destnîşan kir: Bi salan e dijmin hewl dide ku welatên cîhanê bi afirandina atmosfereke propagandayê ya berfireh li dijî Îranê bizivirîne, mirovan ji şoreşê veqetîne, û hewl dide ku Eniya Berxwedanê wekî terorîst ava bike û di nav welatên cuda de tirsa daîmî ji Îranê çêbike, lê bi kerema Xwedê û yekîtiya gel û şiyanên hêzên çekdar û leşkerên nenas ên Îmamê Serdemê (S.X.), ev têkçûna mezin ji bo rejîma Siyonîst, Amerîka û dijberan hat bidestxistin.
Xetîb got: Wekî berê û ji destpêka şoreşê ve, dijmin dev ji komplo û serhildanên li dijî welêt bernedaye, û îro, piştî ku ji tedbîran bêhêvî û bêhêvî maye, bêwate diaxive û hewlên dramatîk dike û hewl dide ku wê bi bernameyên dramatîk telafî bike.
Wezîrê Ragihandinê got: Rejîma Siyonîst her sûcek bi piştgirî û hevkariya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê kir da ku şer li herêmê derxîne holê, û Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, ji bilî alîkariya çekan, bingehek ji bo civaka navneteweyî peyda kir da ku bi raya giştî ya cîhanê re li hember van sûc û xwînrijandinê bisekine û rê li ber bigire, lê îro tevahiya cîhanê wateya stratejiya aştiyê bi zorê ya van sûcdaran fêm kiriye.
Xetîb her wiha got: Sernavê "aştî bi zorê" heman sûcên ku wan li Xezzeyê kirin, sûcên ku wan li Sûriye û Lubnanê kirin, û li welatê me, wan zêdetirî hezar kes şehîd kirin.
Wezîrê Ragihandinê destnîşan kir ku dijminan hevoka "teslîmbûn bi sûc" bi hevoka "aştî bi zorê" veguherandin û hewl dan ku bi nîşandan û afirandina atmosferekê raya giştî ya li dijî wan seferber bûye beralî bikin, û bi awayên cûrbecûr bi rêya gotegotên navxweyî yên girêdayî, bi zanebûn an nezanî û medyaya wan a kirêt belav bikin, û divê em vê mijarê ji gel û rayedaran re baş rave bikin.
Xetîb got: Trump berê rêberên Ewropî vexwend Qesra Spî û bi nefret li wan nihêrî, lê hefteya borî ew bi xwe hat herêmê û pêşandaneke din pêşkêş kir, û ev ji ber derba ku ji neteweya Îranê wergirtin bû û ew dixwazin moralê xwe ji nû ve ava bikin û Îranofobiyê çalak bikin. Wan dest bi fısıltandina li ser Peymana Îbrahîm kirin da ku rêça raya giştî ya cîhanê û dûrbûna di navbera Îran û welatên herêmê de çalak bikin, û di rastiyê de, bi pesnê xwe yê bêaqil, ew hewl didin ku Îranê îzole bikin.
Wezîrê Ragihandinê di vê mijarê de zêde kir: Aliyek ji wê zext û ceza ye, û aliyê din jî îzolekirina rewşenbîrî, têgihîştinî û zanînî ye ku medyayê girtiye ser xwe û pêk tîne, û ji aliyekî din ve, ew valahiyek diafirîne û hewl dide ku dîplomasiyê dûr bixe.
Xetîb got: Divê em desthilatdariya leşkerî, hêza dîplomatîk û ewlehiya navxweyî bi bidestxistina baweriya gel, parastina hêviyê û ravekirina şert û mercan ji gel re bixin xebatê, û bi gotinên rêberê jîr û zana yê şoreşê, ji bo gel vebêjek hêz û qawetê bin.
Wezîrê Ragihandinê destnîşan kir: Amerîka behsa danûstandinan dike, lê ev danûstandin ji ber dijminatiya Amerîkayê ya li hember neteweya Îranê ye, û em ne bawer in ku berjewendiyên neteweyî dê bi danûstandinên bi Amerîkayê re werin misogerkirin.
Wezîrê Ragihandinê got: Rewşa aborî ya welêt, cezayên hatine sepandin û şert û mercên ku di raya giştî an medyayê de li dijî me hatine afirandin ji bo her kesî eşkere ne. Erka me ew e ku em van êşan kêm bikin, xizmeta gel bikin û gavên ber bi pêşveçûnê ve bavêjin. Pirsgirêkên me hene ku ji bo çareserkirina wan yekîtî û hevxemiyê hewce dikin.
Xetîb wiha domand: Ev ruh û paqijiya gel û berpirsên parêzgeha Çahermehal û Bextiyarî ev parêzgeh kiriye yek ji parêzgehên herî ewle yên welêt, û ev ewlehî bi ruh, paqijî û piştgiriya gel hatiye bidestxistin, û divê em hemî hewldanên xwe di vî warî de bikar bînin.
Wezîrê Ragihandinê got jî: Ev hevahengî û hevkariya di navbera rayedaran de li parêzgehê, bi taybetî li ser mijara avê, hêjayî teqdîrê ye, û şopandin û çareserkirina pirsgirêkên neteweyî bi hewldanên hikûmet û parlamenteran pêşve diçe, û divê pirsgirêkên herêmî û parêzgehê bi pêşkêşkirina çareseriyên herêmî û parêzgehê werin şopandin û çareserkirin.
Xetîb behsa hebûna hin nehevsengiyan li welêt kir û got: Di civînên rayedaran de li ser pirsgirêk û mijarên cûrbecûr axaftin pir hêja ye, lê pêşkêşkirina çareseriyan ji bo wan û şert û mercên ku li welêt hene girîngtir e.
Di encamê de, Wezîrê Ragihandinê diyar kir ku tedbîrên neyînî bandora berevajî dikin û hewldanên bi hizir dikarin berhemdar bin, û got jî: Tiştê ku dibe sedema berhemdariya ne bes ev e ku em bi pêşkêşkirina çareseriyên piçûk biryarek cidî nadin da ku pirsgirêkê çareser bikin û em wê bi çareseriyên neyînî yên ku encamên têrker nadin ve girêdayî dikin.
Di dawiya vê civînê de, hewldanên Rêvebirê Giştî yê berê yê îstîxbarata parêzgehê hatin teqdîrkirin û Rêvebirê Giştî yê nû hate nasandin.
Wezîrê Ragihandinê bi beşdarbûna li Goristana Şehîdan a Şahrekordê jî rêz li şehîdan girt.
Wezîrê Ragihandinê bi nûnerê Rêberê Bilind li parêzgehê û Îmamê Înê yê Şehrekordê re dicive
Xutbeyê Wezîrê Ragihandinê, di hevdîtinekê de bi Hocat-ul-Îslam welmuslimîn Fatimî, nûnerê Rêberê Bilind li parêzgehê û Îmamê Înê yê Şehrekordê re, got: Parêzgeh xwedî eşîrên cûda ye ku bi hev re dijîn û sembola yekîtî û hevgirtina neteweyî li welêt e, ku em bi salan e li parêzgehê şahidiyê dikin. Parêzgehek ku bi dilsoziya xwe ya bi sozan, xîretê, wêrekî, şovalyetiyê, paqijiyê û yekrengiyê tê nasîn, û ev nîmetên mezin in ku xelkê vê herêmê hene, û ev nîmet ji Xwedê re ne, û bê guman dijmin jî hewl dide ku yekîtî, hevgirtin û hevxemiya van kesan bi sîstema Komara Îslamî re têk bibe.
Wezîrê Ragihandinê tekez kir: Bi vê yekîtî û hevgirtinê di dema şerê dwanzdeh rojî de, bi kerema Xwedê, me tu çalakiyek bêewle an bêîstîqrar li welêt nekir. Ji ber vê yekê, di van diwanzdeh rojan de, eşkere bû ku hêz û qudreta navxweyî, ligel yekîtîya gel, rêya rizgarîyê ye ku ne tenê dikare welêt ji hemî serhildan û komployan biparêze, lê em dikarin bi pêşveçûn, pêşkeftin û mezinbûnê re jî bibin yek, bi şertê ku navendîbûna wesayet û Îmametê were parastin. Ev ezmûna ku di van diwanzdeh rojan de hatî bidestxistin e û dikare ji bo me ders be.
Bi balkişandina ser gotinên Hocat-ul-Îslam welmuslimîn Fatimî, xutbevan got: Wekî ku we behs kiriye û kiriye, parastina gel û xizmetkirina gel tevî serhildanên ku dijmin pêk tîne, divê me neçar bike ku tiştên erênî bikin. Ger dijmin hewl dide ku rêze sembol û modelan pêşve bibe da ku bingehek ji bo bandora xwe peyda bike, hewldanên erênî, çandî û civakî, ragihandin û têkiliya bi gel re û xizmetkirina gel re bê guman wê bêbandor bike. Ev ne hewceyî pevçûnên ewlehiyê yên pir zêde ne, ew hewceyê têkiliyek sinerjîk û bi bandor bi gel bi xwe re, nemaze bi ciwanan re ne.
