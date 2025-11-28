"1308 şehîd û birîndar di êrîşên Îsraîlê li Libnanê de ji demê peymana agirbestê ve."

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- Libnan – Wezareta Tenduristiya Libnanê ragihand ku di sala yekem a piştî îmzeya peymana agirbestê de, hêrş û tecawuzên berdewamiya Îsraîlê li erdê Libnanê 335 kuştî û 973 birîndar çêkirine. Bi vî awayî, hejmara tevahî yên qurbanî û birîndarên van hêrşan gihişt 1308 kesan.
Li gorî danegeha weşandî ya wezirtiyê, ev statîstîk ji 28’ê Mijdarê 2024 heta 27’ê Mijdarê 2025 tê girtin؛ wateya salek piştî hatina biwêranînê ya rawestandinê.
Hemû gavên agirbestê yên ku li gorî peymana 27’ê Çileya 2024 di navbera Îsraîl û Hezbollayê de jêbirîbûn diviyan raweste bike، lê wezirtiyên girseyî jî dimeşînin ku Îsraîl her roj tecawuzên xwe didomîne.
Hêza Parastina Sînorên ENY (UNIFIL) çend rojan berê di raporekê de ragihand ku Îsraîl vê peymanê hêdî-hêdî 10 hezar caran şikandye. Li ser astengandina agirbestê، dagirtina 5 zîvên Libnanî yên ku di şerê dawî de hatibûn kontrolkirin، bi herêmên din yên ku ji deqeyan dirêj e li bin dagirtinê maniye، astengên din çêdikin.
