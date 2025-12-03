"Hz. Um-ul-Benin; şêwazekî herdemî di edeb, îman û perwerdeya zarokan de modelek ebedî

"Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beyt (S.X) - ABNA -Umul Benîn (Fatime bint Hizam): Mînakê Edema Bilind û Fedakariya Li Rêya Îmametê
Dîrok û Nasname:
Navê rastî yê Xanima Umul Benîn (Dayika kuran) Fatime bû. Ji ber rêzgirtin û hurmet ji bo Xatûna Fatimeya Zehra (s.x), ev navê wî yê pîroz wekî “Umul Benîn” hate pejirandin. Ew wek diya çar şehîdên Bابلa Kerbela tê naskirin: Hz. Abbas (e), Abdullah, Cafer û Osman.
Edeb û Têkiliya Bi Ehl-ul- Beytê re:
Rêbaza jiyana Umul Benîn (s.a) bi edeb û xweşiya dil dihat nasîn.
1. Rêzgirtina ji Îmam Hesen û Huseyn (s.x): Wê her tim xwe wek “xizmetkara” wan didît û wan wek “Seyîdên min” bi nav dikir, ev yek nîşana pîrbûna wî ya li hemberî meqama wan a bilind bû.
2. Têkiliya bi Emîr El-Mû’mînîn Îmam Elî (s.x): Dema ku Îmam ji bo zewacê hat ba wî, bersiva wê ya wêrek û dilsoz nîşan dide ku ew bi erkê xwe yê sereke hayîdar bû.
Edeb di Sîbera Şehadetê de (Piştî Kerbela):
Piştî bûyera trajedîk a Kerbelayê, fedakarî û edebê Umul Benîn gihîşt asta herî jor.
• Diyarîkirina Şehîdan: Her roj daxwaza wê ew bû ku li goristana Beqî’ê merthiyeyan (stranên sîngdana xemgîn) ji bo zarokên xwe, bi taybetî ji bo Hz. Abbas (e), bibêje. Bandora van stranên xemgîn ewqas bihêz bû ku tê gotin Mervanê Kurê Hekem (dijminê Ehli Beytê) jî dema bihîsta wê digirîya.
• Neqedandina Navê Zarokan: Ya herî girîng ev e ku Umul Benîn tu carî navê zarokên xwe yên taybetî (wek Ebulfazl) nedianî ziman. Wê bi awayekî giştî digot: “Ya kê dibîne ku Ebbas li dijî koma dijmin şer kir û li pişt wî birayên wî yên leheng bûn…” Ev pratîk wek edeb û îthara herî bilind tê nirxandin, ji ber ku wê serfiraziya Îmam Huseyn (s.x) ji serbilindiya zarokên xwe girîngtir didît.
Erka Perwerdehiyê: Wefadarî û Biratî:
Wê di perwerdekirina zarokên xwe de bingeha wefadarî û birayetî ji bo Îmamê wan (Îmam Huseyn (s.x)) danî.
• Hz. Abbas (s.x): Tevî lehengî û şervanîtiya wî ya mezin, wî tu carî rasterast li çavên Îmam Huseyn (s.x) nedîwîya.
• Guhertina Nirxê Şehadetê: Dema ku agahî ji wî re hat ku çar kurên wî şehîd bûne, bersiva wî ya yekem ev bû: “Ji min re li ser Huseyn bêjin!” Piştî şehîdbûna Îmam Huseyn (s.x), ew ket nimêjê û got: “Te bi çar lawên min razî kir.”
• «السَّلامُ عَلَیْکِ یَا فَاطِمَةَ بِنْتَ حِزَامٍ، السَّلامُ عَلَیْکِ یَا أُمَّ الْبَنِینَ، السَّلامُ عَلَیْکِ یَا مَنْ وَهَبْتِ أَوْلادَکِ الأَرْبَعَةَ لِلْحُسَیْنِ(ع)...»
• "Silav li ser te be ey Fatima bint Hizam. Selam li ser te be ey diya kurekan. Selam li ser te be ey çar zaroken xwe dan. Ji bo El Huseyn (Silava Xuda li ser bin)..."
Encam:
Umul Benîn (S) mînak e ji bo fedakariya bê şert û merc li rêya Xwedê û li ser serfiraziya dinê, û her weha mînak e ji bo sebr, edeb û dilsoziya bêdawî.
Piştî şehîden Kerbelayê, Umul Benîn her roj diçû Baqî’ê û ji bo zarokên xwe û bi taybetî ji bo Hz. Eba Ebdillah (S.X) mersiyeyan dixwend. Mersiyeyên wê ewqas bi şewat û dilsoz bûn ku dibêjin Mervanê Kurê Hekem (ku dijminê Ehl-ul-Beytê bû) jî dema dengê wê dibihîst, digirîya. Lêbelê, tu carî di mersiyeyên xwe de navê zarokên xwe nedianî ziman.
