Hertkirina rûmeta Qur’anê û êrîşên dijî Îslamê li Fransa

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)— ABNA — Şûraya Muslimên Fransa ragihand ku kesek, bi têketina mezgeyekê li bajarê herêma başûr-navendî ya Fransa, çendîn nûsxa ya Qur’anê parçe kirine û li erdê avêtine.
Di daxuyaniyeke ku li torê civakî ya X (X e-sosyal) weşane bû de, ev şûra nivîsîye:
"Muslimanên Fransa bi tawanên nezdiketina rûmeta nûsxeyên Qur’anê, ku di rojek ronahî de û piştî têketina kesekî li mezgevekê li bajarê Le-Puy-en-Velay (parêzgeha Haute-Loire) hatine parçekirin û li erdê hatine avêtin, pir şaş û xemgîn bûn."
Ev şûra, bi nîşandan ku ev bûyer qurbanî tune me û ti jiyana ji dest neda, hişyarî da ku di “heweya têxûr” ya rojane de — ku bi lêkolînên tendurist nîn, raporên bijîyayî û pêşniyaran ku bi nêvendkirina Musliman re têkildar in, tê dagirtin — ehtîmalê dubarebûna çalakiyên ewlehiyê zêde bûye.
Di dewamê daxuyaniyê de hatîye gotin:
"Ev nezdikandin û bêrêxistin, ku pirtûka pîroz a Muslimanê di nav ciyek ibadeta xwe de hedef kir, çalakiye kêmtir nebûyî û îslam-tizî ye ku ji nefretê pir têxûr nîşan dide."
Di bingeha vê raporê de, roja çarşemê jî sernavenda çandî ya Montreuil-la-Cluse, ku girêdayî Komelayê Dînî ya Îslamî ya Tirkiyê (DITIB) ye, hedefa hucûmekê bû.
Ev navenda di daxuyaniyeke xwe de ragihand:
"Topekek — dîtina wisa, ji çarçoveyekî çakê germ hatiye şandin — di qutiya posteyê ya civatê de hate dîtin. Em ev hucûm li dijî civata Tirkan a Montreuil-la-Cluse û li dijî bingehên hevrûmetîyê bi tîrêj şiddetê dadwer in."
Di vê daxuyaniyê de jî hatîye gotin ku armanca vê çalakiyê "tevxistina hevrûmetîyê û şewitandina hewa aram a civatê" bûye, û civat "hemû çalakiyên qanûnî yên pêwist ê bide şopandin" û vê mijarê bi "tijîz" ê şopê bide.
