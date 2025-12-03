Serokê Giranqedrê Şoreşê Îslamî :Jin ne xizmetkarên malê ne, ew rêveber in

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-serokê Giranqedrê şoreşa Îslamî, sibê îro di civînê de bi hezaran jin û keçên ji herêmên cuda yên welat re, bi mebesta roja ji dayîkbona,Hêzretê Fatîme Zehrayê (S) di hemû qadan de wek mirovekî Arşî ku bi bilindtirîn taybetmendiyan tazîn kirî ye, nas kir. Ew bi ronak kirina dîtina Îslam li ser şan û mafên jinan di mal û civak de, pêwîstî û nepêwîstiyên tevlîbûna mêr di hember jin de di qadanên cuda-cuda de şirove kir.
Hêzret Ayetullah Xameneyî bi îşaret kirina fazîletên bê-sîn û bê-hesab ên Dayika Du Cihan di "xebat û xushu‘, fedakariyê, xwe-danî ji bo gel, dijbertiya dijwarî, parastina mafê mazlum, ronakbîrî û tebyînê, hîs û tevgerên siyasî, xanedariyê, hevaltiyê û parastina zarokan, beşdarî di bûyerên mezin ên seretayî dîrokê de" û qadanên din de, got:
"Jinê Îranî, bi şopandina vê rojbiroka ronahî ku li gorî gotina Peyxamber (s.x.a) serwera hemû jinên cîhan e, alîkariya wê dike, ders digire û li ber armancên wê tevger dike."
Ew şanê jinan di Îslam de pir bilind nas kir û got:
"Peyivan û istilahên Qur’anê derbarê nasname û şexsiyeta jinê, bilindtirîn û pêşketîtirîn gotin in."
Serokê Inqîlabê bi îşaret kirina ayetên Qur’anê derbarê "rola hevberabêr a jin û mêr di jiyana mirov û dîrok de û şansên hevberabêr ji bo pêşveçûna rûhî û gihîştina bilindtirîn mertebeyan", got:
"Hemû ev mînak di ber dijwariyên têgehîştina xelet ên kesên ku dibêjin dîn hene lê dîn nasnakin, an kesên ku bi temamî dîn tondigerin, têne danîn."
Ew mantîqa Qur’anê li ser mafên jinan di civak de ronak kir û zêde kir:
"Di Îslam de di çalakiyên civakî, karsazî, çalakiyên siyasî, gihîştina pirraniya postên hukmranî û qadanên din de, jin bi mêr mafên wekhev hene. Di tevgera rûhî û hewldanên ferdî û civakî de jî rêya pêşveçûnê hatî vekirin."
Li çanda Rojavayê Avrupayê kontrolkirina daxwazên seksî yên xeternak tune ye
Hêzret Ayetullah Xameneyî bi îşaret kir ku çanda kapitalîst û zextkar a Rojavayê Avrupayê ji dîtina Îslamê re qebûl-nabe, got:
"Di Îslam de ji bo parastina şanê jinan û kontrolkirina daxwazên seksî yên pir hêzdar û xeternak, hestan û hukmên têkildar hene — li ser têkiliyên jin û mêr, hejab, xweserketin û teşwîqa zewacê — ku bi temamî li gorî xasiyeta jin û pêwistiyên rastîn a civakî ne. Lê di çanda Rojavayê Avrupayê de, kontrolkirina ev hêvî û daxwazan "bi tamahî tune ye"."
Ew jin û mêr di dîtina Îslamî de "du unsurên tewaziya hevdu" nas kir û got:
"Ev du unsurên pêvek di rayedariya civaka mirovahiyê, berdewamkirina neslê mirov, pêşketina çand û çêkirina reqemên civakî rolek mezin lîn."
Mal û mafên hevberabêr
Ew zêde kir ku çêkirina malbata mirovî di vê rolê mezin de yek ji girîngtirîn karan e û got:
"Li dijî wendakirina malbat di çanda xelet a Rojavayê Avrupayê, di Îslam de ji bo 'jin, mêr û zarok' wek unsurên çêkirina malbatê, mafên hevberabêr û diyar hatine dîtin."
Di beşa mafên jin de, ew "edalet di tevgerek civakî û malbatî de" wek yekemîn maf nas kir û got:
"Parastina ewlehiya jinan, rûmetê wan û şerafeta wan jî ji mafên bingehîn e. Di çanda kapitalîst a Rojavayê Avrupayê de rûmeta jin tê tibînê kirin, lê Îslam li ser parastina rûmeta jin bi temamî sawar e."
Jin wek "gol" e ne wek "kargozar"
Bi îşaret kirina rivayeta Peygamber (s) ku dibêje jin "gol" e ne "kargezar û çalakîkarê karên malê", ew zêde kir:
"Divê mêr bi dûrmayînî ji qise û teyrandina tûj re, jinê wek gol parastin û çavdêr bike, heta ew jî malê bi reng û bâlindahiya xwe re şekil bide."
Û di encamê de got:
"Yek ji mafên mezin ên jin di mal de, refkirina her cure tondutijiya li dijî wî/wê ye."
Hêzret Ayetullah Xameneyî, bi îşaret kirina mînake Qur’anê li ser du jinên mîrûvane — Meryem û Asiye (jinê Fir‘ewn) — ev mînak wek nimûneyek ji bo hemû jin û mêrên mîrûvan nas kir û got ku ev mînak girîngiya têgîhîştin û kiryara jin nîşan dide. Ew zêde kir:
"Mafên civakî ya jin, wek wekhevîya meha (maşa) di karê hevbeş de, sigorteya jinên karzan an jî serperişta malbatê, dema taybet a jin û dehayan mijarên din, divê bê cihkirin û bê bêdewarî biparêzrin."
Ew girîngtirîn maf û pêwîstiya jin di mal de "evînbûn û mehebeta hevalê wî/wê" nas kir û bi îşaret kirina rivayetek ku mêr têndik dike ku hez û mehebetê li jinê xwe bibînin, zêde kir:
"Yek jî ji mafên mezin ên jin di mal de, ‘refkirina hemû cure tondutijiya li dijî wê’ e، û dûrmayînî ji çewtiyên berhevkar ên Rojavayê Avrupayê wek kuştina jin an jî lêdan û tondutijiyên din ji aliyê mêr an hevalê wî têne kirin."
Rayedar û serokê malê jin e
Di dawiya peyvên xwe de jî got:
"Rayedar û serokê malê jin e."
Serokê şoreşa Îslamî"dûrmayînî ji barkirdina karên malê li ser jin", "alîkariya mêr bi jin di meşqên peyda-bûna zarok de" û "vekiriye rêya pêşveçûna zanistî û karî" wek mafên din ên jinan nas kirin. Ew bi rêzê got ku jin rayedar û serokê malê ye û zêde kir:
"Divê bi jinanê ku bi hewaya qertîbûna madeyan, meha kêm a hevalan û têrmajiyê, malê bi huner û tedbîr rêyekî din bidin, rêzgirtin li hember wan bikaribin."
Ew di şiroveyekê de li dijî dîtina kapitalîstî û dîtina Îslamî ya li ser jin got:
"Di Îslam de jin xweparastî, hêz, nasname û şansên pêşveçûnê hene؛ lê di dîtina kapitalîstî de jin divê tevbe mêr bibe، nasnameya wê di mêr de bêtineve، rûmeta wê nayê parastin، û jin wek amûra materîalî û alavkirina hewes û kefşandinê tê dîtin. Bandiya xerabkâr ên ku di dawiyê de li Amerîkayê zarokda xwazîna pir kiriye jî encama vê dîtinê ye."
Hêzret Ayetullah Xameneyî "şewitandina pergalê malbatê" û çêkirina xesanî wek zarokên bêtavî, kêmîya têkiliyên malbatî, bandiyên bazirganî ku ji keça ciwanan reqem dikin و berhevdana rûpela bêqedrîya seksî bi navê 'azadî' wek sinorkirina mezin ên çanda kapitalîst a tabaxan ên duy salan ên dawiyê nas kir.
Ew got:
"Kapitalîstiya Rojavayê Avrupayê bi firîb û hile, ev hemû hejmara mezin a xerabiyan bi navê 'azadî' dibîne، û her wiha hewl dide ku ev tişt li welatê me jî bi vê navê berdewam bibe؛ lê ev azadî nake، belkî esaret e."
Komara Îslamî mantîqa Rojavayê Avrupayê derbarê jin pejirand
Di dawiya gotinên xwe de ew tekrîr kir:
"Komara Îslamî mantîqa Rojavayê Avrupayê derbarê jin asteng kir، pejirand û batil kir."
Ew bi îşaret kirina hêvî û îstimrariya Rojavayê Avrupayê ji bo exportkirina çanda xelet a xwe bo cîhanê, zêde kir:
"Ew dibêjin ku têkiliyên taybet ên jin, wek hîcab, pêşveçûna wê tê asteng kirin. Lê Komara Îslamî vê mantîqa xelet batil kir û nîşan da ku jinê Mûslim û bi peymanên hejabê têkildar, dikare di hemû qadan de zêdetir tevger û rol bidome."
Serokê şoreşê, pêşketinên zanistî, werzîşî, têgîhîştinî, lêkolînî, siyasî, civakî, sağî û hêjmatî, hêvîya jiyanê û alîkariya jihadiyê û piştgiriyên hevalên şehîdan wek serkeftinên bê-pêşî a jinan di dîroka Îranê de nas kir. Ew got:
"Îran di dîroka xwe de qet ji yek hezaran ji ev hemû jinên zanistvan, têgîhîştvan û xwedî raye û fikirê nexebit; Komara Îslamî bû ku jinan di hemû qadanên girîng de pêşvebirin û serketinê wan zêde kir."
Rêwîtiya medyayê
Ew di şiroveyekê de rêwîtiya medyayê ji bo têkiliyên jin nîşan da û hîşyar kir:
"Divê medyayê herêmî ne bêjin û ne berpirsiyar bin ji bo pêşvebirina dîtina xelet a kapitalîstî li ser jin. Heke li ser hejab, gîrandina jin û mêr, an hevkariya wan re gotûbêj tê kirin, divê medyayê herêmî ne tiştên Rojavayê Avrupayê qet têne takrarkirin an girêdan; belkî dîtina Îslamî, derîn û karîger, divê li herêmê û civakên cîhanê nîşan bide û mezin bibe، ku ev her baştirîn rê ye ji bo pêşvebirina Îslamê û sedema gelek mirov, bi taybet jinanê cîhanê, ji bo wê rê heyran dikin."
Pêşîn peyvên civînê
Berî gotinên Serokê şoreşê:
Berî gotara Rêberê şoreşê Îslamî, hevjîna Şehîd Xulam Elî Reşîd û dayika Şehîd Emîn Ebas Reşîd, û her wiha keça Şehîd Huseyîn Selamî, mijarên li ser jinan, berpirsiyarî û pêdiviyên wan pêşkêş kirin.
