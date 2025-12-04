Encamên anketekê: Dilbijîniya mezin a Rûsan ji bo bankevaniya Îslamî re

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Encamek lêpirsîna neteweyî ya li Rûsyayê nîşan dide ku hejmarek mezin ji hemwelatiyên vî welatî bûne eleqedarê bikaranîna "bankavaniya Îslamî" – ango, xizmetên darayî yên bê ribe.
Ev lêpirsîn, ku ji hêla enstîtuya lêkolînî ya girêdayî girêdayî Wezareta Darayî ya Rûsyayê ve hatî çêkirin, ragihand ku 45% ji gel bi vê ramanê re qebûl kirine ku ji vê cure xizmetan sûd werbigirin.
Li çar herêmên Rûsyayê yên misilmannişîn – Komara Tataristanê, Başkîrstanê, Dagistanê û Çeçenistanê – ku ji sala borî hikûmeta Rûsyayê bankavaniya Îslamî bi awayekî ceribandî dest pê kir, rêjeya qebûlkirinê pir bilindtir bû û gihiştê 80%. Di van herêman de, gel bêtir ji xizmetên veberhênanê, kirîna xanî û tirimbêlê li ser bingeya peymanên bê ribe û bê faîz nîşanî eleqedarî dane.
Pisporên aborî yên Rûsyayê dibêjin encamên vê lêpirsînê nîşan didin ku perwerdehiya giştî ya li ser bankavaniya Îslamî divê berfireh bibe, ji ber ku gelek hemwelatî hê jî bi detay û fêdeyên van xizmetan agahdar nînin. Yetkiliyên dewletî jî bi awayekî xurt diyar kirine ku bi qebûla berfireh a gel, domandin û berfirehkirina projeya bankavaniya Îslamî li Rûsyayê pêwîst xuya dike. Li gor vê, Yevgeniya Mîxaylova, endamek Şûraya Pisporî ya Hikûmetê, encamên lêpirsînê wekî pejirandina "rastî" ya domandina ceribandinê dibîne û daxwaza perwerdehiya çêtir a gelê li ser amûrên bankavaniya Îslamî dike.
