Îlham Ehmed diçe Tirkiyeyê

1 December 2025 - 13:15
Cîgirê Hevserok û Berdevkê Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) serdana Îlham Ehmed, Hevseroka Têkiliyên Derve ya Rêveberiya Xweser, ji bo beşdarbûna konferansa "Aştîya Navneteweyî û Civaka Demokratîk" li Stenbolê ragihand.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Îlham Ehmed, hevseroka Rêveberiya Xweser a Kurdistana Sûriyeyê (SKA), tê payîn ku di 6 û 7ê Kanûnê de li Sûriyeyê beşdarî konferansa "Aştî û Civaka Demokratîk a Navneteweyî" bibe, Cîgirê Hevseroka û Berdevkê Partiya Wekhevî û Demokrasiya Gelan ji Stenbolê got ku ew ê serdana Tirkiyeyê bike û em ji bo vê armancê danûstandin û amadekariyan dikin.

"Ger astengiyên qanûnî werin çareserkirin, Îlham Ehmed dê beşdarî konferansê bibe û ger ew nikaribe bi rêya vîdeokonferansê were Tirkiyeyê," wî got, bi îşaret bi beşdarbûna mêvanên ji Welatê Baskê heta Afrîqa, Qazakistan û Belçîkayê, ev yek me dike dost.

Temal tekez kir ku ew dixwazin çalakiyan li dar bixin da ku hêza nêrînên Ocalan bigihînin raya giştî ya navneteweyî.

