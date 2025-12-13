  1. Home
Hucet-ul Îslam Qomi: Jinên hifzkirina Qur’anê rêberên pêşeroja hêzê gelî ya hifzkirina Qur’anê ne

Seroka Rêxistina Propagandaya (Tablîxatê ya) Îslamî bal kişand ser rola stratejîk a jinên hafiza Qur'anê, ew wek pêşengên bizava gelêrî ya hafizkarî û hizirkirina Qur'ana pîroz da zanîn.

Hucet-ul Îslam Muhemed Qomî li civîna hizra hevpar a çalakiyên parastina Qurana pîroz diyar kir: Li gor nêrîna Îmam Xumeynî jin ne tenê temaşevana civakî ye, belkî rêber û pêşenga pêşhatên çandî û civakî ye û ev nêrîn ji îslamolojiya vejîner a îmamiyê tê.

Wî bi pîrozkirina Roja  jidayikbûna hezretî Fatima Zehra, (silava xwedê lêbin), got: Rola dayik û jinê di piştgirî, perwerdekirin û pêşxistina civakeke saxlem de, roleke bingehîn û diyarker e ku ji malbatê dest pê dike û heta asta civakê digihêje, lê kûrahiya vê nêrînê hîna jî pêwîstî bi şiroveyeke cidî heye.

Seroka Rêxistina Propagandaya(Teblîxata) Îslamî diyar kir ku jinên Quran dikarin bibin navenda geşepêdana civakî û eşkere kir: Em jin weke pêşeng dihesibînin û ev nêrîn ne pesindan û dirûşme, belkî nêzîkatiyeke stratejîk û şaristanî ye. Jinên xwenda, bi taybetî jinên hafizên Qur'anê, xwedî kapasîteya mezin a teşekirina tevgerên civakî ne.

Wî bal kişand ser gelêrîbûna tevgera parastina Qur'anê û got: Tecrubeyan nîşan daye ku tenê rêyên îdarî, burokratîk û budçeyî rê li ber pêkanîna vê tevgerê ne. Sermayeya me ya rastîn gel e û di nav wan de jinên hafizên Quranê xwedî cihekî taybet in.

Qomî her wiha got: Jina ku hafiza Quranê bike û jiyana xwe bi hizirkirina Qurana pîroz derbas bike, wek dewlemendiyek mezin a civakî tê hesibandin. Îro em bi şerekî aloz ê medyayî û propagandayê re rû bi rû ne ku em tenê nikarin bibin xwedî nêzîkatiyeke parastinê.

Serokê Rêxistina Propaganda(Teblîxata)  Îslamî bal kişand ser rola hafizên jin ên Qur'anê di Cîhada ravekirinê de û got: Divê hafizên Qur'anê di rewşên civakî û medyayê de ayeta bi rojeva rojê re rast rave bikin. Quran her dem ronahî û rave ye.

Wî amaje bi pêwîstiya berfirehkirina pêwendiya jinên Quran a li derveyî welat kir û got: Pêwendiya jinên Quran tenê tenê li welat neyê sînordarkirin û pêwendiya aktîv bi jinên Quran ên cîhana îslamê re pêwîstiyeke stratejîk e.

Di dawiyê de Qomî got: Divê dezgehên desthilatdar xwe xizmetkarên vê tevgerê bihesibînin. Tevgera rasteqîn ne bi pere û avahiya îdarî, bi bawerî, afirînerî û aktîvîteya gel, bi taybetî jinên ku Qur'anê hafiz dikin, wê bidome.

