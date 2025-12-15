Bêhurmet(Bêrêzî)li goristana misilmanan a li başûrê rojavayê Sydney

Li gorî rapora Ajansa Navnetewî ya Ehl-ul-Beytê (S) - ABNA – Goristaneke Îslamî li derdora Narayan li başûrê rojavayê Sednî, Awistralya, rastî vandalîzmê hat, ku çend serên berazan ên jêkirî û perçeyên laşên wan li ber deriyê goristanê hatin danîn.
Êrîş piştî êrîşa çekdarî ya duh, Yekşemê, li ser Bondi Beach, ku 16 kes mirin, pêk hat.
Wêneyên ku li ser medyaya civakî hatine weşandin nîşan didin ku goristana Îslamî hatiye xirabkirin. Polîsên Awistralyayê di daxuyaniyekê de ragihand ku wan roja Duşemê li dora saet 6ê sibehê raporên hebûna bermayiyên heywanan li ber deriyê goristanê, ku li Kolana Richardson e, wergirtine.
Efseran piştî gihîştina cihê bûyerê çend serên berazan dîtin û tavilê dest bi lêpirsînê kirin. Polîs tekez kir ku bermayiyan bi rêkûpêk hatine berhevkirin û avêtin, û lêpirsîn berdewam dike.
Di vê navberê de, rapor destnîşan dikin ku Naveed Akram ê 24 salî û Sajid Akram ê 50 salî gumanbarên gulebaranê ne li ser ayîneke Hanukkah a Cihûyan a roja Yekşemê. Hejmara qurbaniyên êrîşê gihîştiye 16 kesan, di nav wan de keçek 10 salî û zilamek 40 salî ku li nexweşxaneyê mir.
Di gotarekê de roja Yekşemê êvarê, Komîserê Polîsê New South Wales Mal Lanyon ji mirovan xwest ku aram bimînin, ji kiryarên tolhildanê dûr bisekinin û guh nedin gotegotên li ser medyaya civakî.
Wî tekez kir ku polîs bi cidî û zû lêkolînê li ser dozê dikin, û tedbîrên biryardar hatine girtin, û divê civak dem bide hêzên ewlehiyê ku karê xwe bikin. Wî soz da ku raya giştî dê ji lêpirsînê were agahdarkirin.
...............................
Dawiya peyamê/
Etîket
Sydney
Goristana Misilmanan a Sydnîy
Awistiralya
Your Comment