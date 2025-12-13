  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Nûçeyên Girîng

Pizişkîyan: Serdana Qazaxistan û Tirkmenistanê encamên baş bi xwe re anî

13 December 2025 - 10:21
News ID: 1760981
Source: https://www.iribnews.ir/fa/news/
Pizişkîyan: Serdana Qazaxistan û Tirkmenistanê encamên baş bi xwe re anî

“Serokomar got ku gerîna sê rojî ya bo welatên Qazaxistan û Turkmenîstanê destkeftên baş anîne, û wiha got: Ev gerîna dê bibe sedema pêşxistina hevkariyê û xurtkirina têkiliyên dostane bi welatên cîran di warên cuda de.”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- Sefara sê rojî ya Serokomar Mes’ûd Pezîşkîyan li Qazaxistan û Turkmenîstanê, ku ji bo domandina danûstandinên berê hatibû kirin, bi awayekî serkeftî bi dawî hat. Siyaseta sereke ya vê rêveberiyê ew e ku têkiliyên bi welatên dost û cîran re were xurtkirin û pêşvebirin.
I. Destkeftên Serdana Qazaxistanê (Almatay/Astana)
Di çarçoveya vê serdanê de, li ser mijarên cihêreng ên di berjewendiya hevdu de gavekî mezin hate avêtin:
1.    Peymanên Hevkarî: Bi awayekî fermî 14 belgeyên hevkariyê di navbera her du welatan de hatin îmzekirin. Ev peyman ji bo îstiqrara aborî û ewlehiya siyasî ya herêmê girîng in.
2.    Pêwendiyên Aborî: Çalakvanên aborî yên Îranî danûstandinên pir berdar bi hevkarên Qazax re kirin û li ser projeyên hevbeş gelek lihevkirinên baş bi dest xistin.
3.    Sektorên Taybet (Tenduristî û Teknolojî):
•    Gotûbêjên baş di warên çandî û tenduristiyê de hatin kirin.
•    Serokomar serdana nexweşxaneyek pêşketî ya Qazaxistanê kir. Ev serdan bû sedema danûstandinên berfireh ên li ser têkiliyên bijîşkî, xizmetên bijîşkî, û nemaze Bijîşkiya Dîjîtal (Digital Medicine).
II. Destkeftên Serdana Turkmenîstanê (Aşqabad)
Beşdarbûna Serokomar li Turkmenîstanê bi du mebestên sereke bû:
1.    Konferansa Aştî û Baweriyê: Serokomar beşdarî Konferansa Navneteweyî ya “Aştî û Avakirina Baweriyê” li paytext Aşqabadê bû, ku di vê çarçoveyê de gelek serokên herêmî amade bûn.
2.    Danûstandinên Bilind: Serokomar bi awayekî cuda ligel Rêberê Neteweyî û Serokomarê Turkmenîstanê hevdîtin kir û li ser peyman û lihevkirinên berê nîqaş kirin.
III. Hevdîtinên Multîlateral (Di dema Konferansê de)
Di çarçoveya bûyerên konferansê de, Serokomar ji bo dirustkirina tîmeke mezin a danûstandinan derfetek baş dît:
•    Vladimir Putin (Serokomarê Rûsyayê): Danûstandineke kûr li ser “Peymana Stratejîk” a di navbera Îran û Rûsyayê de hat kirin. Serokomar bi awayekî eşkere ji wezîrên têkildar re tekez kir ku pêwîst e ev peymanên stratejîk bi lez bên bicihanîn.
•    Hevdîtinên Din: Danûstandinên berdar di derbarê mijarên eleqedar de ligel:
•    Serokwezîrê Pakistanê
•    Serokomarê Iraqê
•    Serokwezîrê Myanmarê jî hatin kirin.
Encama Giştî ya Sefê:
Serokomar Pezîşkîyan bi awayekî teqez destnîşan kir ku ev sefer fursetek baş ji bo danûstandinên berfireh bi serokên cihêreng re peyda kir. Encama dawî ev e ku:
•    Têkiliyên bi cîranan re bi rojane kûrtir dibin.
•    Têgihîştina hevdu zêde dibe.
•    Pirsgirêkên heyî dê bi rêya têkilî û hevkariyê li gorî rêgeza heyî, bi awayekî çêtir werin çareserkirin.
•    ……………………
•    Dawiya Peyam/

Your Comment

You are replying to: .
captcha