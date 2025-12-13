Pizişkîyan: Serdana Qazaxistan û Tirkmenistanê encamên baş bi xwe re anî

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- Sefara sê rojî ya Serokomar Mes’ûd Pezîşkîyan li Qazaxistan û Turkmenîstanê, ku ji bo domandina danûstandinên berê hatibû kirin, bi awayekî serkeftî bi dawî hat. Siyaseta sereke ya vê rêveberiyê ew e ku têkiliyên bi welatên dost û cîran re were xurtkirin û pêşvebirin.
I. Destkeftên Serdana Qazaxistanê (Almatay/Astana)
Di çarçoveya vê serdanê de, li ser mijarên cihêreng ên di berjewendiya hevdu de gavekî mezin hate avêtin:
1. Peymanên Hevkarî: Bi awayekî fermî 14 belgeyên hevkariyê di navbera her du welatan de hatin îmzekirin. Ev peyman ji bo îstiqrara aborî û ewlehiya siyasî ya herêmê girîng in.
2. Pêwendiyên Aborî: Çalakvanên aborî yên Îranî danûstandinên pir berdar bi hevkarên Qazax re kirin û li ser projeyên hevbeş gelek lihevkirinên baş bi dest xistin.
3. Sektorên Taybet (Tenduristî û Teknolojî):
• Gotûbêjên baş di warên çandî û tenduristiyê de hatin kirin.
• Serokomar serdana nexweşxaneyek pêşketî ya Qazaxistanê kir. Ev serdan bû sedema danûstandinên berfireh ên li ser têkiliyên bijîşkî, xizmetên bijîşkî, û nemaze Bijîşkiya Dîjîtal (Digital Medicine).
II. Destkeftên Serdana Turkmenîstanê (Aşqabad)
Beşdarbûna Serokomar li Turkmenîstanê bi du mebestên sereke bû:
1. Konferansa Aştî û Baweriyê: Serokomar beşdarî Konferansa Navneteweyî ya “Aştî û Avakirina Baweriyê” li paytext Aşqabadê bû, ku di vê çarçoveyê de gelek serokên herêmî amade bûn.
2. Danûstandinên Bilind: Serokomar bi awayekî cuda ligel Rêberê Neteweyî û Serokomarê Turkmenîstanê hevdîtin kir û li ser peyman û lihevkirinên berê nîqaş kirin.
III. Hevdîtinên Multîlateral (Di dema Konferansê de)
Di çarçoveya bûyerên konferansê de, Serokomar ji bo dirustkirina tîmeke mezin a danûstandinan derfetek baş dît:
• Vladimir Putin (Serokomarê Rûsyayê): Danûstandineke kûr li ser “Peymana Stratejîk” a di navbera Îran û Rûsyayê de hat kirin. Serokomar bi awayekî eşkere ji wezîrên têkildar re tekez kir ku pêwîst e ev peymanên stratejîk bi lez bên bicihanîn.
• Hevdîtinên Din: Danûstandinên berdar di derbarê mijarên eleqedar de ligel:
• Serokwezîrê Pakistanê
• Serokomarê Iraqê
• Serokwezîrê Myanmarê jî hatin kirin.
Encama Giştî ya Sefê:
Serokomar Pezîşkîyan bi awayekî teqez destnîşan kir ku ev sefer fursetek baş ji bo danûstandinên berfireh bi serokên cihêreng re peyda kir. Encama dawî ev e ku:
• Têkiliyên bi cîranan re bi rojane kûrtir dibin.
• Têgihîştina hevdu zêde dibe.
• Pirsgirêkên heyî dê bi rêya têkilî û hevkariyê li gorî rêgeza heyî, bi awayekî çêtir werin çareserkirin.
“Serokomar got ku gerîna sê rojî ya bo welatên Qazaxistan û Turkmenîstanê destkeftên baş anîne, û wiha got: Ev gerîna dê bibe sedema pêşxistina hevkariyê û xurtkirina têkiliyên dostane bi welatên cîran di warên cuda de.”
