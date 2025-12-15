Mamosta Xanîm Êzîmî Gotu bejak ligel ABNA :Sparişên Hz.Fatimê (s.x) li ser nixwumandinê (hîcab)

Li gor ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-beyt ê(s.x) – ABNA –Pispor û karnasa mezhebî Îlahîyetnas Mamosta Xanîma Êzîmî Bi mebesta roja ji dayîkbona Hz.Fatima Zehra (s.x) pîrozbahî kir li hemû jinên musilman he wiha bi hinek Xalên giranqedr jî spariş kirin û sîra jîyana Hz.Fatima Zehra (s.x) şirov kirin.Pevîstîyen ku di jiyaneda ji merovanra kirin Xalên Serokî jibon jîyana merovatîyê.
1-Îbadet û dûrî ji gunihan ji her tiştîmazintirîn sermayeya jibon jin û meran ji sîra pêxemberê Mazinê îslamê(s.x.a) hilbijertinên Gotara Mamosta Êzîmî bi kerî jîyana evro keçen mejî tên.
2- Hz.Fatimê (s.x) Liser mafê îmamê zamanê xwe Xebat û bizavek mazin kirin û bi we sademê jî şehîdbon ev ji bon jinen me mînekak mazinsa.
3- Hz.Fatimê (s.x) Paqijî û buna ifatê ji Jinan ra û xwe liber çaven namahreman kamil bi nuxwemenin ewa ku Xweda izn daye îşkal jera nîna vekiribie.
4-Sîra Terbîyatîya Hz.Fatimê (s.x) we kesen wekî Hz.Zeyneb(s.x) Mazin kirin Her wusa hz. Îmam Hesen û îmam huseyn (silav liwanbin) Rola wen linav gelîda nixwumandî nîna.
5- Mamosta Xanîma Êzîmî Sîra îbadî Dema em dibinîn Zarokên we je dipirsin Dayê ta dinav nimêjê ji hemûçkara dua kirin ji bilî ma bersivan wa de lawun Ewil cîran piştî ye male ev bixwe reyek terbîyetî ji zarowanre bo.
6-Hz Fatima Zehra (s.x) hem ji bon jinen dunyaye seroka û hem jibon ye Axîretê wekî hz Meryem û Hawa û Asiye ew seroken jjnê dema xwebûn Hz.Fatima Zehra (s.x) Bi serveya ji hemû jinan.
7-Di dawîyeda bi Şefaetkar bona Hz.Fatimê(s.x) ji umeta pexemberîreya(s.a.a) evjî ji Taybetmendîyek ji wana Herwusa di dawîyeda Mamosta Xanîma Êzîmî dua kirin Xweda ti me ji sefaetkarên Ehlûlbeyt ê bînî Haşrê.
