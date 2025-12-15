  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Zanîn û Nasîn

Mamosta Xanîm Êzîmî Gotu bejak ligel ABNA :Sparişên Hz.Fatimê (s.x) li ser nixwumandinê (hîcab)

15 December 2025 - 18:38
News ID: 1762266
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
Mamosta Xanîm Êzîmî Gotu bejak ligel ABNA :Sparişên Hz.Fatimê (s.x) li ser nixwumandinê (hîcab)

Sîra îbadî û terbîyetî ji bon Xaniman her wusa sparîşen we jibon jin û meran emel kirin bi quranê û Rîwayetên pêxember û masoman (silav liwanbin çûn hîdayetkerin .

Li gor ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-beyt ê(s.x) – ABNA –Pispor û karnasa mezhebî Îlahîyetnas Mamosta  Xanîma Êzîmî Bi mebesta roja ji dayîkbona Hz.Fatima Zehra (s.x) pîrozbahî kir li hemû jinên musilman  he wiha bi hinek Xalên giranqedr  jî spariş kirin û sîra jîyana Hz.Fatima Zehra (s.x) şirov kirin.Pevîstîyen ku di jiyaneda ji merovanra kirin Xalên Serokî  jibon jîyana merovatîyê.

1-Îbadet û dûrî ji gunihan ji her tiştîmazintirîn sermayeya  jibon jin û meran ji sîra pêxemberê Mazinê îslamê(s.x.a) hilbijertinên Gotara Mamosta Êzîmî bi kerî jîyana evro keçen mejî tên.

 2- Hz.Fatimê (s.x) Liser mafê îmamê zamanê xwe Xebat û bizavek mazin kirin û bi we sademê jî şehîdbon  ev ji bon jinen me mînekak mazinsa.

3- Hz.Fatimê (s.x) Paqijî û  buna ifatê ji Jinan ra û xwe liber çaven namahreman  kamil bi nuxwemenin ewa ku Xweda  izn daye îşkal jera nîna vekiribie.

4-Sîra Terbîyatîya Hz.Fatimê (s.x) we kesen wekî Hz.Zeyneb(s.x) Mazin kirin Her wusa hz. Îmam Hesen û îmam huseyn (silav liwanbin) Rola wen linav gelîda nixwumandî nîna.

5- Mamosta  Xanîma Êzîmî Sîra îbadî Dema em dibinîn Zarokên  we je dipirsin Dayê ta dinav nimêjê ji hemûçkara dua kirin ji bilî ma bersivan wa de lawun Ewil cîran piştî ye male ev bixwe  reyek terbîyetî ji zarowanre bo.

6-Hz Fatima Zehra (s.x) hem ji bon jinen dunyaye seroka û hem jibon ye Axîretê wekî hz Meryem û Hawa û Asiye ew seroken jjnê dema xwebûn Hz.Fatima Zehra (s.x) Bi serveya ji hemû jinan.

7-Di dawîyeda bi Şefaetkar bona  Hz.Fatimê(s.x) ji umeta pexemberîreya(s.a.a) evjî ji Taybetmendîyek ji wana Herwusa di dawîyeda Mamosta  Xanîma Êzîmî dua kirin Xweda  ti me ji sefaetkarên Ehlûlbeyt ê bînî Haşrê.

....................

Dawiya peyam

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha