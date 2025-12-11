nîgeraniyên Neteweyên Yekbûyî li ser rewşa Kurdên li Tirkiyê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- Ajansa Mafên Mirovan a Stockholmê ragihand ku nûçegihanên taybet ên Neteweyên Yekbûyî nîgeraniya xwe ya cidî li ser berdewamiya cudakariya li dijî civaka Kurd li Tirkiyê anîne ziman. Ev nîgeranî piştî analîzkirina îdiayên têkildarî binpêkirina mafên du malbatên Kurd li parêzgehên Stenbol û Mêrsînê hatin.
Li gorî raporê, malbatek li Stenbolê di 13’ê Tîrmehê de ji aliyê leşkeran ve rastî tundî, girtin û ferzkirina zorê hat û di 25’ê Tebaxê de jî malbatek li Mêrsînê ji ber ku bi kurdî diaxive rastî êrîşa çekdarî hat.
Di nameyekê de ku di 3ê cotmehê de hat weşandin, rojnamevanan gotin ku ev hewldan wek mînaka berdewam a cudaxwaziya li dijî kurdan xuya dike, mînakek ku ew dibêjin bi mebesta biçûkxistina kurdan li cihên giştî û sînordarkirina azadiya derbirînê û mafên wan ên çandî ye. Herwiha tekez kirin ku tundî û cudahiya li dijî Kurdan bi temamî nayê şîrovekirin û lawaziya dadweriyê bûye sedema parastina dijberên Kurd li Tirkiyê.
