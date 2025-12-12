Lîstika Mezin li Kurdistana Sûriyê: Gelo Amerîka Dikare Pira Di Navbera Şam û Kurdan De Biafirîne?

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Têkiliyê SDF bi hêzên nîzamî ya navdewletî yê Sûriyê – azmûnekî dirêj û pêçanî
Di hejmarên dawî de, di heman demê de ku hukumeta nû ya Sûriyê hewl dide desthilatdariya xwe di bin paşxistina Beşar Esedê de biqewime, pirsa sereke ev e: ew rekûçûn û têkiliya yekkirinê ya SDF bi hêzên nîzamî yê navdewletî, dê çi reng bigire?
Li gorî gotaran û hevaltiyên wan kesan ku ji bo Niwzweek axivînin – wekî William Roebuck, James Jeffrey, Joseph Votel, û hemberan a hukumeta Dimeşqê – ev pêvajoy bi “astalên mezin a siyasî, leşkerî û ideolojîk” têkildar e, û tenê bi guhartina awayê Amerîka û “ciddiyetê” ya kurdan dikaribe pê veçe.
William Roebuck – ofîsera berê ya Departemana Dewletê ya Amerîka
“Ev prosesê têk da ye. Avakirina têkiliyeke nû bi hukumeta Dimeşqê xwe ji xwe asteng e, lê di dereng de dibe guhertoyekî baş û neqlî bibe.”
“Heta ku hêzên Amerîkan li bakurê Rojava dihêrin û destserdana laşkerî nebit, SDF ê nikare bi ciddiyetê bi rêkûçûn vekete. Heke Washington bi rûmeta nû bi Dimeşqê ve bimeşe, ew dikare ji bo SDF presyonek çareserxwaz çêke.”
“Ev rewş ku wan li bakurê Rojava digre û bi xwe rê ve dikin, lê bi çetereyê Amerîka xwediyê çeterek siyasî ne, dê her tim ne bidome.”
“Rastî bêjim, ez ji têkoşîn û şiddeta Îsraîl di salê dawî de şaş bûm… hesabên wan bi hesabên me ne yekî ne, û pêwîst e li ser rûngehên xwe bi hev re axivin.”
James Jeffrey – nûnerê taybet a berê ya Amerîka di derheqê Sûriyê de
“Amerîka divê zûtir hewlên xwe bide bo têkiliya SDF di çarçoveya Sûriyê mesrûr de; bi taybetî bo pêkanîna planên ku niha têne çêkirin navbera Dimeşq û SDF da.”
“Dimeşq jî divê mafên xebat û polîsê herêmî bi şêweya herêmên Iraqê bidomîne, lê herêmxweseriyeke fireh wekî iraqî neyê qebûlkirin.”
“Trump bawer e ku bo desthilata dirêjdem pêdivî ye bi hevkarên cuda – weke Tirkiyê, welatên xalîj, Urdûn, Misr, Îsraîl û niha Sûriyê ya nû – bi têkiliyeke pragmatîk re xebitîne.”
“Niha di Washington de tê gotin ku çawa nêrînerên leşkerî yên Amerîkan dikarin tensiyona navbera Quds û Dimeşqê têxûn û hewldanên Îsraîl bigirin.”
Mehmûd Toron – şêwirmendê aborî û bazirganiyê ya hukumeta Sûriyê
“Dimeşq hêvî dike ku Washington têkiliyeya leşkerî û siyasî bi SDF re ji nû ve binirxîne da ku ne wekî astenga siyasî, lê wekî amûra yekbûna neteweyî bi kar bîne.”
“Rêgeyek hevkoordinasyonî, ne dijminî, dikare vê benbastê siyasî di bakurê rojhilatê Sûriyê de biqedîne.”
“Şerketên Amerîkan hêz û teknîkên pêşkeftî yên di alanê neft û gaz de hene; nêzîkîya wan bi hêzên Amerîkan jî dikare destûra ewlehiyê bide û li gorê Nebêjêk ji bo niştimanî û aborî daxwaz bar bike.”
“Ew têkiliyê dikare bibe ‘senaryoyek win-win’ ji bo her du aliyê.”
Joseph Votel – fermandarê berê ya CENTCOM
“Cihê mecalên cuda hene di binpêkirina xweseriyê siyasî ya Rojava û kontrola kesk a Dimeşqê de. SDF dixwaze encamên xwe biparêze, na ku wan bi destê hikûmetê bidê. Ev astengê mezin e.”
“Xilafati hene ser weşandina hêzên nîzamî – wê ye ku SDF weke yekîneyên bi unité û fermandarîya wan bidome an jî bi tevahî binpêkirî bibe li bin fermandarîya Dimeşqê.”
“Cihên ideolojîk jî hene: hêza sekolêr û jineparêz ya SDF karşıya paradigmayek îslamî ya hukûmeta mezin e.”
“Ehtimal e ku leşkerê Amerîkan têkiliya xwe bi SDF domîne, lê di heman demê de têkilî bi Dimeşqê – ku niha endamê koalîsyona navdewletî ye – bi firehî ve meşîne.”
“Ji bo destpêkirina pêvajoya ewlekarî, dikare temaşeya mijarên taktîkî – wek vegerandina endamên DAÎŞ û malbatan wan – be, ku ew îtimad biafirîne.”
Encama giştî:
Yekbûn û têkiliyeya SDF bi hêzên nîzamî û siyasî yên Sûriyê nabe pêvajoyekî kevn û lezgîn, lê pêdivî ye bi saber û fleksîbilîteya hemû aliyan.
Washington hewl dide balansa delîl û xelas li navbera aliyan (kurdan, Dimeşq, Tirkiyê, Îsraîl) bi avêjin.
Dimeşq dixwaze serbextiya xwe tam bibe, û SDF di hewlê de ye ku bêyî winda kirina nasname û encamên xwe bi nav çarçoveya dewletê bibe.
Pêvajoyekî pêçanî û dirêj e, lê ew yekem rewa ye ji bo destpêkirina rêz û ewlehiyek nû ya siyasî di Sûriyê de.
Servîsa Cîhanê - Pirsa têkelkirina hêzên Kurdî di nava artêşa hikûmeta nû ya Sûriyê de xitimî ye, çendîn berpirsên niha û yên berê yên Amerîka û berpirsên hikûmeta Şamê ji Newsweek re behsa fişarên nû yên Waşingtonê, gumanên Kurdan û zêdebûna rola aktorên herêmî kirin; Geşedanên ku rêya hevkariya ewlehiyê ya di navbera Amerîka û hikûmeta Ehmed El Şara de gihandiye qonaxeke krîtîk.
