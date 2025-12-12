Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) - ABNA -Hesen el-Îbadi, nûnerê çandî ya Ketayib Seyîd el-Şuhada li Îranê, di hemberê navneteweyî ya “Şehîdên Eqsa; Ji Xezze heta Zariya” de, ku di derbarê Hezretê Me‘sûme (s.x) de bi berhevdana alimên meşhûr, lêkolîneran, malbatên şehîdan û çalakvanên cepheneya berxwedanê hate lidarxistin, bi awayekî tîkşandin ku kuştina azadaranê Huseynî li Zariya vekolînek dîrokî ya dijberî mekteba Ehlulbeyt (s.x) ye.
El Îbadi di axaftinê de got:
“Kuştina azadaranê roja Éşura li Nîjeryayê ne bûye rewşekî tesadufî, belkî beşek ji projeya kevn e ku armanca wê qutkirina ronahiyê rastî ye.”
Wî bi xwendina ayetê «ولا تحسبنّ الذین قُتلوا فی سبیل الله أمواتاً…» (Ne guman bike ku yên ku di rêya Xwedê de hatin kuştin mirî ne) zêde kir:
“Şehîdên Nîjeryayê zindeyin, û ev xwîn hergiz nemirite. Dijmin ji rojekê ku xaniyê nubûwetê dagir kir heta îro tê hewldan ku Îslama rastî wekî hêzê mezin tûndir bike, lê qanûna Xwedê li ser mayîna vê mektebê û şermkirina zaliman e.”
El Îbadi di dema dawî de hatibû gotin:
“Em ji mirovên mazlûm û qehremanên Nîjeryayê re di axivin: hûn tenê nîn. Bira û xwişka we li Ketayib Seyyid el Şuhada amade ne ku bi hemû astan — çandî, civakî û medyayî — piştgiriya berxwedana Îslamî li Nîjeryayê bikin.”
Wî berdewam kir ku:
“Her qetrê xwînê ku di Zariya de tê rîjandin, bernamek e li ser qereqola me, û her weha lîneta abadî ji bo dijminan e.”
Di dawiyê de El Ebadi rewanên vê sêlutê şermezar kir û got:
“Tu tiştî ku hûn dikarin bikin — nîrênga xwe, plan û daxuyanîya xwe — bi qasî xwe biceribînin; lê hûn naşan dibin ku yada Ehlulbeyt (s.x) were tûndir kirin, û nawê şermînî ji ser dêmana we nebeşîne. Demê we sinordar e, û soza Xwedê di riswabûna zaliman de teqez e.”
Etîket: Ketayib Seyîd el Şuhada — Iraq — Nîjerya
Çavkanî: ABNA (Xebatnûsa Navneteweyî Ehlulbeyt (s.x)
Nûnerê Ketayib Îbadî: Kataib Seyîd El-Şuheda amade ye ku ji bo piştgirîkirina Nîjeryayê tevgerek cidî bike
Nûnerê çandî yê Ketaib Seyîd el-Şuheda li Îranê, di konferansa navneteweyî ya "Şehîdên El-Eqsayê: Ji Xezzeyê heta Zeryayê" de, kuştina şîniyên Husseinî li Nîjeryayê bi tundî şermezar kir û ragihand: "Piştgiriya Misilmanên Zeryayê ne pesindan e; em amade ne ku di hemû astan de beşdariyeke cidî bikin."
