Ehmedî: Festîvala Şanoya Kurdî ya Saqizê girîngtirîn festîvala hunerî ya Kurdan e

Li gorî rapora ajansa nûçan a Ehlul Beytê (s.x) - ABNA - "Hamîdriza Ehmedî Kurdistanî di hevpeyvînekê de ligel nûçegihanê MEHR destnîşan kir ku hemû hunermendên Kurd evînek taybet ji bo vê festîvalê ya bi navê ‘Tîtir Kurdî Seqiz’ hene û got: Festîvala Şanoya Kurdî ya Seqiz yek ji girîngtirîn festîvalên welat e û tewra li asta navneteweyî jî, ku her sal tê lidarxistin.
Ev hunermendê ji Şanendacê diyar kir ku ev festîval bi hewldana hunermendên Seqizî piştî 20 demsalan hîn jî didome û wiha got: Hêvîdarim ku festîvala bîstemîn gihîştî asteke baş be ku mîna hejmara 20’an bibiriqîne û di pêşerojê de bûyerên baş ji bo Kurdistanê biafirîne.
Ev hunermendê ji Sanendacê zêde kir: Me bi şanoya ‘Tûve Surre’ (Tûveya Sor) ji koma Şanoya Mehra Sanendajê beşdarî Festîvala Şanoya Kurdî ya Bîstemîn a Seqizê bû û hêvî dikin ku em pêşkêşiyeke baş nîşan bidin.
Ehmedî Kurdistanî behsa çîroka şanoya ‘Tûve Surre’ kir û got: Şanoya ‘Tûve Surre’ karê dijî şer e. Ev şano vegotina jiyana jineke ku di zarokatiya wê de bûyerek diqewime ye; di wê demê de bavê wê li ber çavên wê tê kuştin û ew bûyer di mejiyê wê de dimîne û bandorên pir neyînî li kesayetî û rewşa derûnî ya wê dike.
Wî berdewam kir: Piştî sî salan û ji wê bûyerê ve, ev kes hîn jî bêîstiqrara derûnî ye û nikare jiyaneke normal bijî, û di dawiyê de jiyana wê dibe sedema biryarên nebaş.
Festîvala Şanoya Kurdî ya Bîstemîn a Seqizê dê bi beşdariya 7 komên navxweyî ji bajarên Kirmaşan, Urmiye, Bîcar, Sanendaj, Dîwandere û berhemeke hevpar a Seqiz û Mêhabadê, û 5 komên biyanî ji Silêmanî, Dihokê ji Herêma Kurdistanê, Sûriye û Tirkiyeyê li bajarokê Seqizê were lidarxistin.
Festîvala Bîstemîn bi serokatiya Qutbuddin Sadiqî, hunermendê navdar ê şanoyê, ji Çarşemê 19’ê heta 23’ê Mijdarê (Azarê) li salonên nîşandanê yên Midûriyeta Çand û Îrşada Îslamî ya Seqizê dê were sazkirin."
Seqiz - Derhêner Sineyî got: Festîvala Şanoya Kurdî ya Seqizê ji bo hunermendên Kurd li hemû cîhanê girîngtirîn festîval e.
Li gorî rapora ajansa nûçan a Ehlul Beytê (s.x) - ABNA - "Hamîdriza Ehmedî Kurdistanî di hevpeyvînekê de ligel nûçegihanê MEHR destnîşan kir ku hemû hunermendên Kurd evînek taybet ji bo vê festîvalê ya bi navê ‘Tîtir Kurdî Seqiz’ hene û got: Festîvala Şanoya Kurdî ya Seqiz yek ji girîngtirîn festîvalên welat e û tewra li asta navneteweyî jî, ku her sal tê lidarxistin.
Your Comment