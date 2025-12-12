Mamosta Rustemî: pîrozbahîkirina roja jidayîkbûna Xatûn Fatime Zehra (s.x)kirin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- "Di beşa duyemîn a axaftina xwe de, Xatibê înê yê Senedacê bi pîrozbahîkirina jidayîkbûna Xatûn Fatime Zehra (s.x) û bi bîranîna roja dayik û jinê, got: Li gorî dîtina dînê pîroz ê Îslamê, cîh û pileya jin û dayik xwedî qîmeteke bilind e û divê jin li vê meqamê serbilind bin.
Mamosta Rustemî bal kişand ser wê yekê: Pileya bilind a dêûbavan li Îslamê heta wê radeyê ye ku razîbûna Xwedê bi razîbûna wan ve girêdayî ye, û ev mijar girîngiya rola malbatê nîşan dide.
Ew bi israrkirina li ser wê yekê ku Îslam mafê beşdarbûna civakî daye jinan, diyar kir: Hemû pêxember, zanayên û mezin ji hûndirê jinê mezin bûne û Qur’ana pîroz jî gelek caran behsa keremeta jinan kiriye; di heman demê de dijmin bi gefên çandî hewl didin ku vê cîhê kêm ronî bikin.
Îmamê înê yê Senendacê bi rexnekirina têgihîştinên nerast ên têgîna azadiyê di cîhana îroyîn de, got: Azadi tê wateya binpêkirina mafên kesên din û ne afirandina ne-ewlehî û zextê li ser gel nîne, lê belê bi mixabinî di cîhana niha de, têgehên azadî û edaletê hatine sextekirin û ji rêya xwe ya rast dûr ketine."
…………………
Dawiya Peyam/
Your Comment