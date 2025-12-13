Şêx Neîm Qasim: çekberdana berxwedanê; Ev tê wê wateyê ku xwekuştina Lubnanê/Hizbullah tu carî teslîmî zextan nabe

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- Sekreterê Giştî yê Hizbullaha Lubnanê Şêx Naîm Qasim îro danê êvarê li merasima "Civîna Fatimê" ya bi boneya salvegera jidayikbûna hezretî Fatima Zehra (Silava wê) de, bal kişand ser rêzgirtina şehîdan, şirovekirina hizra siyasî û helwêsta jinan di warê ewlehiyê de. berdewamiya pabendbûna vê tevgerê ya bi “Soza Berxwedanê” ye.
Şêx Naim Qasim axaftina xwe bi xwendina Fatiheyê ji bo ruhê şehîdê cîhadî, Şêx Nebîl Qawûq, dest pê kir û şirove kir ku navê wî ji ber xeletiyeke îdarî di lîsteya şehîdan a ku di merasîmekê ya berê de hatibû xwendin de nehatibû bibîranîn.
Wî Şêx Nebîl Qawûq wekî yek ji çehreyên berbiçav ên Hizbullahê û nimûneyek taybet di hevpeyvîna bi Seyyid Hasan Nasrallah re binav kir û got ku ew di piştgirîya ji mucahidîn, şopandina karên gel û bihezkirina rêza berxwedanê de bûye nimûne.
«Komcivîna Fatimî»؛ nîşandana hêza rêxistî ya jinên Hizbullahê
Sekreterê giştî yê Hizbullahê ragihand ku ev merasîm bi destpêşxistina «Yekîneya Karê Jinê» ya Hizbullahê û bi şîara «Em li ser peymana xwe ne» hat rêxistin û di heman demê de li pênc cihanên Lubnanê, di nav wan de Dahiyeya Başûr a Beyrûtê, Sûr, Nebatîye, Baalbek û Meysere, tê pêkanîn.
Li gorî gotina wî, dehan hezar jin di çarçoveyên cuda-cuda yên rêxistî, çandî, civakî û perwerdeyî de bi vê yekîneyê re hevkarî dikin û Hizbullah hemû jinên ku bi vê rêyê re hevbîn in, beşek ji hevneguhêz a bedenê karê jinê dihêlî.
Fatima Zehra (S.X); nimûneya cîhanî ya jinê misilman
Şêx Naim Qasim bi îşare kirina li weladeta Hz. Fatima Zehra (S.X)، wê wekî nimûneya cîhanî ya jinan û mînaka temam a mirovê misilman nas kir û bi ehadîsên Peyamberê Îslamê li ser cihê bilind û taybet a wê hazir kir.
Wî her weha bibîranî ku Îmam Xumeynî roja weladeta Hz. Zehra wekî «Roja Cîhanî ya Jinê» navdar kir û vê kesayetiyê wekî sembola nasnameya temam a mirovî nasand.
Jin di fikirê Îslamî de؛ mirov berî zayendî
Sekreterê giştî yê Hizbullahê teqîd kir ku nêrîna Îslamî jin berî her tiştî wekî «mirov» dibîne, ne wekî amûrek ji bo pêşandanên dirûvî û xerckirina medyayî. Ev rêbaz bi temamî li dijî nêrîna madîger a ku di cîhana îro de belav e, raweste ye.
Wî jinên berxwedanê wekî keç, dayik, hevjîn û dapîr nas kir ku stûnên axlaqê, perwerdeya nifşan û domandina civakî ava dikin.
Pênc pêşniyarên rêxistinî ji bo jinên berxwedanê
Şêx Naim Qasim di dewama axaftina xwe de, pênc pêşniyarên bingehîn bi awayek rasterast ji bo jinan pêşkêş kir:
-
Lîstina roleke çalak di hemû qadan de, bi taybetî di perwerdeya malbatê û piştgirîya ji berxwedanê de؛
-
Beşdariya bi bandor di avakirina pêşeroja Lubnanê de û hevkariyeke pratîk bi jinên din ên welêt re؛
-
Pabendbûna bi hicabê wekî ala ya takwayê û hokerê amadebûna civakî ya çalak û bi bandor؛
-
Domandina rola berxwedanê di cihê keç, dayik û hevjînê de, ji bo parastina destkeftiyên xwîna şehîdan؛
-
Têgihîştina vê rastiyê ku karê jinan tenê bi endamtiya rêxistinî nayê sînordar kirin û her çalakî ku di rêya cîhad û berxwedanê de be, beşek ji vê hereketê tê hesibandin.
Têketina qada nû piştî agirbestê
Sekreterê giştî yê Hizbullahê ya Lubnanê di beşeke din a axaftina xwe de, bi îşare kirina li peymana agirbestê ya 27ê Mijdara 2024an, ragihand ku Lubnan ketî qada nû û vegerandina li nîqaşên berî vê peymanê bêmaneya ye.
Wî berpirsiyariya parastina serwerî û ewlehiya welêt bi dewletê ve girêda û teqîd kir ku Hizbullah di çarçoveya vê peymanê de li ser girêdanên xwe mabûye.
Binpêkirina agirbestê ji nêrîna çavdêrên navneteweyî
Sekreterê giştî yê Hizbullahê bi gotinên fermandarê hêzên UNIFIL îşaret kir ku binpêkirina aşkar a agirbestê ji aliyê Îsraîlê ve pejirandibû û her cure avakirina nû ya hêza Hizbullahê li başûrê çemê Lîtanî red kiribû. Ew her weha got ku êrîşên Îsraîlê piştî peymanê jî berdewam in û tehdîdeke rasterast ji bo Lubnanê ne.
Berxwedan، çek û rastiya hevsengiya hêzan
Şêx Naim Qasim bi redkirina nêrînên ku çekên berxwedanê bêfayde tê hesibandin, teqîd kir ku tu berxwedanek li cîhanê bi çekên wekhev an bi hevsengî bi dijminê xwe nehatîye, û nebûna hevsengiya leşkerî di hemû hereketên berxwedanê de tiştekî asayî ye.
Wî zêde kir ku erkê sereke yê berxwedanê azadkirina axê û piştgirîya dewlet û artêşê ye، ne astengkirina temamî ya êrîşan. Li gorî gotina wî, hêza qetandina Hizbullahê di navbera salên 2006 û 2023an de destkeftiyeke kêm-nayê-bînîn li astê cîhanî bû.
Çêkirina berxwedanê bê çek؛ daxwazeke derveyî bi encamên hundirîn
Sekreterê giştî yê Hizbullahê daxwaza bêçekkirina berxwedanê bi eşkere wekî daxwazeke Amerîkayî–Îsraîlî nas kir û got ku anîna vê mijarê di şertên niha de wateya lawazkirin û xwekujiya Lubnanê ye. Wî cezayên aborî (tahqîran) û fesada avahîyî wekî pirsgirêkên bingehîn ên welêt binav kir û Amerîka ji sala 2019an ve wekî hokerê neserkeftin û bêhevsengiya Lubnanê nasand.
Hişyarî li ser projeyên herêmî û dawîya Lubnanê
Şêx Naim Qasim li dijî projeyên herêmî yên Îsraîl û Amerîka hişyarî da û teqîd kir ku teslîmbûna li ber tehdîdan dê bibîne sedema tunebûna Lubnanê.
Wî bi îşare kirina li guherînên li Sûriyê got ku nebûna hêza parastinê tu welatekê bi aramî û stabîl nake û zêde kir ku armanca Îsraîlê tunekirina temamî ya berxwedanê bû، lê ev armanc di şerê «Ûlî’l-Ba’s» de têk çû.
Çar destkeftiyên bingehîn ên berxwedanê
Sekreterê giştî yê Hizbullahê karnameya berxwedanê di çar xalan de kurt kir:
-
Azadkirina axa Lubnanê di sala 2000an de؛
-
Rawestandina li dijî êrîşan، bi taybetî di şerê 2006an de؛
-
Afirandina qetandina bi bandor li dijî Îsraîlê di navbera 2006 û 2023an de؛
-
Astengkirina dagirkirina temamî ya Lubnanê bi rêya berxwedana gel û leşkerî.
Parastin؛ xeta sor e
Şêx Naim Qasim di dawiyê de teqîd kir ku helwesta Hizbullahê ne-guhêrbar e û her cure gotûbêja li ser stratejiya parastinê tenê piştî pêkanîna temam a peymana agirbestê û peyda bûna serwerî û ewlehiyê ji aliyê dewletê ve dikare were kirin.
Wî bi eşkere got ku Hizbullah dê qet li ber zextan teslîm nebe û parastina axê, çek û kerametê wekî rastiyeke yekgirtî û nehatî veqetandin dibîne.
