“Dewleta Ehmed El-Şer‘ têketina motorsîkletan li welatê xwe qedexe kir”

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyên Navneteweyî ya Ehl-ul-bêytê(s.x)-ABNA ـ Komîteya Neteweyî ya Import û Export a Sûriyê di roja Seşemê de biryarekî ecêb weşand. Li gorî vê biryarê, têketina (importkirina) hemû cureyên û bikaranîna motorsîkletan ewlehî hate rawestandin.
Li gorî belgeyê, cîhanîkirina fermî ya vê biryarê ji 1ê avrêlê 2026-an (12ê ferdên 1405) dest pê dike, û ji wê demê pê ve, têketina her cureyê motorsîkletan — nû yan jî destdûm — li Sûriyê bi tevahî qedexe dibe.
Di vê fermankirinê de hatiye daxuyankirin ku ew motorsîkletên ku berî rojê mecbûriyê (destpêka fermankirinê) hatine têketin û karîbarên qanûnî yên wan qediyane, ji vê biryarê derbas in (derbendî nekin).
Komîteya Import û Export jî ragihand ku idaraya gomoreyê (gûmrûk) berpirsekê ev biryar ê bibe û divê hemû çareyên pêwîst bistîne ji bo astengkirina têketina motorsîkletan ji hemû dergeh û derbazgehên serhêde, her weha hemû neheqîyan bi pergalên qanûnî binere.
Di dawiyê de gotin e ku li ser hemû Sûriyê, taybetî piştî ku rêxistina li serdana Beşar Esed hate daketin, heye têgihiştina motorsîkletan zêde bûye. Ev amûrên her roj û şev bi sedemê hêrs û kêfşanên cûda bûn, û rojane tensîyen û mirinên pir di nav gelê de çêdikin.
