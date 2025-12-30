“Rêzgirtin; Motora Tevgera(ajotina) Berhemdariyê / Sirra Rêveberiya Serketî ji Nêrîna Dibistana Ehl-ul Beytê (s.x)”

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyên Navneteweyî ya Ehl-ul-bêytê(s.x)-ABNAـ
Li gorî analîzên rêveberiyê yên kevneşopî, faktorên zêdekirina berhemdariyê bi gelemperî bi teknolojî, sîstemên motîvasyona darayî, û avahiya rêxistinî ve têne sînordarkirin. Lêbelê, hînkirinên saf ên dibistana Ehl-ul Beytê (s.x) faktorîke girîng û bingehîn din av vê hevkêşeyê de datînin navendê: "Rêzgirtin ji bo Keremeta Mirovan". Ev dîtin, berhemdariyê wekî encamek xwezayî ya jîngeheke tendurist a derûnî dibîne. Rêzgirtin ne lêçûnek e, lê sermayek herî sûdmend e ku dibe sedema hilberîna bilind û domdar.
1. Rêzgirtin û Motîvasyona Hundirîn:
Rêzgirtin li hemberî motîvasyonên maddî yên demkurt, bingehek motîvasyona hundurîn a domdar diafirîne. Dema ku mirov bi rêzdarî were muamelekirin, ew xwe wekî beşek girîng ê tevahiyê hîs dike, ku ev yek ji hêza daxwazên derveyî (wek mûçe an cezayan) bi hêztir e.
• Pêwendiya Serok û Gel: Îmam Elî (Silav lêbin) dibêje: "Dilovanî bi gel, nîvê aqil e." Ev gotin destnîşan dike ku têkiliya nerm û rêzdar a rêvebiran bi bin destan re, ne tenê meseleyek exlaqî ye, lê belê stratejiyek aqilane ye ji bo rêvebirina serketî.
• Encam: Hestiya ku mirov wekî hevpayeyek tê dîtin, dilsozî û hewesa ji bo performansa çêtirîn xurt dike. Karker an karmend kar wekî "milkê xwe" dibîne û ne tenê wekî karekî ku ji bo meaşê tê kirin. Ev hestê xwediyetê rasterast bi kalîteya xebatê ve girêdayî ye.
2. Kêmkirina Lêçûnên Psîkolojîk (Stres û Tansiyon):
Jîngeheke bê rêzgirtin dibe sedema stres û enerjiyên neyînî. Ev enerjî, li şûna ku ji bo karê afrodîter werê bikaranîn, ji bo parastin, tirs û tevgerên dijberî tê xerckirin.
• Ewlehiya Derûnî: Pêxemberê Keremdar (s.x.a) bi rêzgirtina xwe ya ji xizmetkaran re, ewlehiya derûnî afirand. Mînakên di Biharul Enwar de nîşan didin ku wî ji her kesî re, bê cudahî, hurmet nîşan dida. Ev rewşek ewlekarî ji bo hemû endaman saz dike.
• Encam: Enerjîya hiş ji parastina xwe ber bi çareserkirina pirsgirêk û nûbûnê ve tê rêvebirin. Rêzgirtin stresê kêm dike, ku ev yek li gorî lêkolînên îroyîn rasterast dibe sedema kêmbûna bêriya kar û zêdekirina kêfxweşiya kar. Îmam Sadiq (a.s) jî li dijî reşkirinê (çewisandin û jibîrkirina kesayetiya mirovan) ye, ji ber ku ew bandoreke neyînî ya mezin li performansê dike.
3. Pêşxistina Hevkariyê û Zêdekirina Kapîtala Civakî:
Rêzgirtina hevpar di navbera mirovan de, têkiliyan vekirî û samîmî dike. Ev yek bingehê hevkariya rastîn e.
• Sîyaseta Hikûmetê: Îmam Elî (s.x) di Cehdnameya Malikê Aşter de li ser rêzgirtina ji serokên eşîr û dilovaniyê ji gel re israr dike. Ev model ji bo rêxistinên mezin jî derbasdar e: Serokatî divê bi rêzdarî dest pê bike da ku baweriya gel bi dest bixe.
• Encam: Tora baweriya civakî (Social Capital) xurt dibe, ku encama wê kêmkirina kêşeyan (conflict resolution) û zêdekirina nirxê ye. Rêzgirtin çerxeke erênî ye ku berhemdariyê bi awayekî domdar misoger dike: Rêzgirtin $\rightarrow$ Bawerî $\rightarrow$ Hevkariya Kûr $\rightarrow$ Berhemdariya Bilind.
