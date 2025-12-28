Sê satelaytên Îranê bi awayekî serkeftî ber bi fezayê ve hatin avêtin / Îran di nav 10 welatên herî pêşîn ên cîhanê de ye di çerxa tevahî teknolojiya

Li gorî rapora ajansa nûçan a Ehlê Beytê (S.X) – ABNA- Îro Yekşemî 7ê Çileya Paşîn a 1404 (28.12.2025) Komara Îslamî ya Îranê yek ji mezintirîn û herî girîngtirîn erkên xwe yên esmanî bi dawî anî û hevdem sê peykên Îranê ji binkeya esmanî ya Vostoçniyê li Rûsyayê bi bikaranîna keştiya soyuz a Rûsî hatin avêtin.
Serokê Rêxistina Fezayê got: Îran di warê fezayê de bi saya şiyana xwe ya di dîzaynkirin û çêkirina hevdemî satelaytan, avêtineran û jêrxana pêwîst ji bo wergirtin û hilanîna daneyan di nav 10 heta 11 welatên serekî yên cîhanê de cih digire.
