Pêşniyara PKKê ya vegerandina navên bi hezaran deverên Kurdî li Tirkiyeyê

Li gorî ajansa nûçeyan Ehl-ûl-Beyt (s.x)– ABNA –Partî (KDP) li hemberî wekheviya gelan, di pêşkêşkirina projeyeke qanûnî ya nû li Parlamentoya Tirkiyeyê de ye.
Xalên Sereke yên Projeya Qanûnî:
- Armanc: Ev projeya qanûnî biryar e ku navê bi hezaran gund, zevî, bajarok û herêmên geografîk ku di paşerojê de bi zorê hatine guhertin, careke din vejîne û wekî orjînal bên naskirin.
- Şirovekirina Sedemê (Li gorî Sêrî Sakik): Sêrî Sakik di şirovekirina sedemên vê pêşnûreya qanûnî de israr kir ku navê van deveran tenê nasnameyeke qanûnî nîne, lê weke beşek ji bîra komî, nasnameya dîrokî û çandî ya gel tê dîtin.
- Zindîbûna Çandî: Wî her wiha got: Navên van deveran ku xwedî dîrokeke heزار salî ne, di dîrok, awaz, dirûşm û xeyalên civakê de zindî ne û beşek ji bîra civakî û çandî ya civakê ne.
Analîz li gorî Zanyariyên Berê:
Ev hewldana di hundirê pergala siyasî ya Tirkiyeyê de (ku ji aliyê KDP ve hatiye piştîvanîkirin) dikare wekî gavek ji bo parastina mafên çandî were dîtin, her çendî nakokiya stratejîkî ya bi Tirkiyeyê re (li ser mijarên PKK û Konsulxaneya Amerîkayê) berdewam be. Ev nîşan dide ku KDP hewce dike ku li hemû astan bandora xwe biparêze.
