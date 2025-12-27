“Krîza di navbera Barzanî û Tirkiyê de kûrtir bûye; bandora Amerîkayê ye yan PKKê?”

Li gorî ajansa nûçeyan Ehl-ûl-Beyt (s.x)– ABNA –Beşa navneteweyî: Naxweşiya diplomasîk di navbera Ankarayê û ofîsa Masûd Barzanî (serokê berê ya Herêma Kurdistan û serokê Partiya Demokrat a Kurdistanê) de tenê kêşeyekî asayî ne bû; belkî nîşanek bû ji guhertinên hêzdar ên herêmê ku di çarçoveya têcrubeyek stratejîk nû de derbas dikin. Paşîhatên vê qezayê girêdayî ne bi du guhertinên mezin û hevre: rêwîtiya aştiya dîrokî di navbera Dewletê Tirkîyê û Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) de, û vekirina konsolosiyeya mezin û nû ya Dewletên Yekbûyî li Hewlêr.
Ev tevgerên diplomasîk, ku ji aliyê Ankara ve wekî çek danîn têne nîşandan, di bingehê de xebatên girîng ên Rojhilata Navîn ên siyasî û stratejîk nîşan dide; û her weha wan têne dîtin wekî şansê herî baş ji bo têgihiştin û nirxandinê ya qezayê, lê herwisa wekî demeke tije ji hêrs û pirsgirêkan ku dikarin "vegerandina têkiliyên" di navbera du hevpeymanên kevn de bimeşînin. Ev du hevpeyman niha di bin şemaleke hevre ya rêwîtiya aştiyê de ne, ku di nav Tirkîyê de rolê girîng heye û jî cihê stratejîk a hêza Amerîkayê li herêmê tê xuyang kirin.
Ji bo çend salan, têkiliya pratîk di navbera Tirkîyê û dewleta Herêmê bi serokatiya Partiyê, bûye yek ji stûnên siyaseta herêmî ya Ankarayê; Tirkîyê Herêmê wekî sed û deriyeke sereke bo Iraqê dîtibû. Ev têkiliya pêkhatî li ser çavkaniyên ewle û dijî PKK bû. Heta ku Masûd Barzanî xwe jî wekî yek ji alîkarên girîng ên rêwîtiya aştiyê di navbera Tirkîyê û PKK de nîşan da. Lê paşê, ragihandina çekanên hêzên PKK li erdê Tirkîyê, wê rêwîtî di navbera wan de di nav qada herî giran de girt.
Di vê çarçoveyê de, têkiliyên netewperestiya Tirkîyê li ser tîmê parêzgeha Barzanî di bin navê "şermendî bo serokatiyê" û bersiva Partiyê bi navê "şovînîzm" hate şikandin; ev tiştan rastîyeke "rêz û beramber" wekî pêdivîyek ji bo avakirina diplomasiyekî tije bi risk û tedirgî çêkirin. Heke Tirkîyê daxwaza binpêkirin û rêzefîkirina hiyerarşî û protokolên xwe bike, Ankarayê dikare kêşeyê zêdetir giran bike û serdana pirsa "kontrol û desthilatdarî" çêbikin.
Mijara bingehîn a rêwîtiya aştiyê ku dikare rolê siyasî ya Kurd li herêmê biguhezîne, bêguman yek ji sedemên sereke yên vê nexweşiyê ye. Heke ew rêwîtî serkeftî bibe, PKK ku tîmek çeteyî ye û li benda qada siyasî ye, dikare bibe yek ji aktorên girîng ên siyasî; herwisa vê rewşê dikare rêberiya kurd li ser sinorên taybet biguherîne. Ji ber vê yekê, têkiliyên têkildar ên Tirkîyê li dijî Barzanî dikarin hişyarîyek bişînin bo hemû partiyên kurd ku hîn jî di prosesên danûstendinê de Tirkîyê wekî daxwazkerê sereke ya çareseriyên siyasî tê hesibandin. Ev nîşan dide ku Tirkîyê hewl dide encamên dawiyê yên danûstendinan bi awayekî zêdetir kontrol bike û tu serokekî kurd (mînakî Barzanî an Ocalan) nebe ku bi ser xwe desthilatê bidestxîne.
Di heman demê de, vekirina konsolosiyeya mezin û nû ya Amerîkayê li Hewlêr girîngîya xwe nîşan dide û serweriya pirrjimar a pirsgirêkên di navbera Tirkîyê û PKK de zêde dike. Ev projeya 796 milyon dolarî, herî mezinîn nûneriya diplomasîk a Amerîkayê li cîhanê tê hesibandin û tenê wekî binyadek nû nayê dîtin; belkî wekî sermayedariya stratejîk a girîng ku Washingtonê li ser pêşketina dirêj a xwe li Herêma Kurdistanê wekî aktorekî herêmî û serbexwe li Baghdadê fokus dike.
Ji bo dewleta Barzanî, ev guhertin dikare wekî pêşkeftinek ewle û piştgirîya hêzdar were xuyang kirin. Lê ji bo Ankarayê, ev qadam dikare wekî hewlê ji hêla Herêmê re bi piştgirîya Amerîkayê bo pêşkêşkirina pozîsyona xwe ya siyasî were têgihiştin û dibe ku hewlên bo serbexwe bûnê Herêmê zêde bikin; pirsa ku dikare têkiliya hêzên li bakurê Iraq biguherîne û dibe ku bersiva Hewlêr ji aliyê Ankarayê têkiliyên giran û bêxeyid be.
Paşîhatên vê nexweşiyê, herî zêde li ser kêşeyên asayî û girîngiya aborî û ewlehiya herêmê têne xuyang kirin: li qada aborî, ew dikare ser projeya girîng a "korrîdora pêşkeftina Tirkîyê‑Iraq" û rêya bazirganî ya mezin di navbera Tirkîyê û Iraqê ku di nav Herêmê de derbas dike, têk çêbikin. Li qada siyasî û herêmî jî, ev nexweşî dikare derkeve bo aktorên nû yên negerîn ku piştgirî ji hêla endamên kevn ên partiyê wergirtin (mînakî Yekîtiya Neteweyî) û hewl didin rewşa siyasî biguherînin da ku desthilatên zêdetir bidestxînin û Baxdad jî li ser vê rewşê bêtir bifikire.
