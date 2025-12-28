“Çêkirina dewleta Herêma Kurdistanê bêyî beşdariya Yekîtiya Niştimanî (YNK) ne mimkûn e’”

Li gorî ajansa nûçeyan Ehl-ûl-Beyt (s.x)– ABNA – Zêdetrî salek ji hilbijartinên parlamenterî yên Herêma Kurdistanê ya Iraqê derbas bûye, lê pêvajoya damezrandina hikûmeta nû hîn jî di xitimandinê de maye. Ev xitimandin, ku herî dawî jî danûstandinên di navbera Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) û Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK) de nikaribûye çareser bike. Cudahiyên di derbarê mekanîzmaya hikûmdariyê, awayê beşdarbûna di desthilatê de û parvekirina postên sereke de, wekî sedemên sereke yên rawestandina danûstandinan ji bo damezrandina dehemîn kabîneya Herêmê tên binavkirin.
Hilbijartinên parlamenterî yên Herêma Kurdistanê di Çirîya Pêşîn a 2024’an de hatin lidarxistin; hilbijartinek ku PDK bi bidestxistina 39 kursî û YNK bi 23 kursî, herî zêde hebûna xwe di parlamentoyê de misoger kir. Lê belê, nebûna bidestxistina piraniya mutleq ji aliyê yek ji partiyan ve, damezrandina hikûmetê kiriye karekî tevlihev û demdirêj.
Di heman çarçoveyê de, Karwan Gozernî, berdevkê Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê, di hevpeyvînek bi Manish Rai, şirovekarê jeopolîtîk re, tekez dike ku bêyî beşdariya rastîn a Yekîtiya Niştimanî, damezrandina tu hikûmetekê li Herêma Kurdistanê ne mimkun e. Li gorî wî, Yekîtiya Niştimanî dixwaze hikûmetek were damezrandin ku bingeha wê xizmetkirin be, da ku bi awayekî wekhev li hemû bajaran û herêmên Herêmê xizmet pêk bîne û tu cudahî di navbera wan de neyê kirin.
Gozernî destnîşan kir ku berpirsyariya partiyên siyasî bersivdana hewcedariyên hemû hemwelatiyên Herêmê ye, û diyar kir ku YNK li ser beşdariyeke watedar di hemû beşên rêveberiyê de, bi taybetî di warên ewlehî, îdarî û darayî de, israr dike. Ew dibêje di danûstandinên bi PDK’ê de, du rê bi awayekî hevdem hatine şopandin: Yekem, amadekirina çarçoveyek zelal û nivîskî ji bo mekanîzmaya hikûmdariyê û stratejiya rêveberiya Herêmê ji bo çar salên bê, û duyem, gotûbêjkirina li ser parvekirina postan li gorî giraniya hilbijartinî ya her du aliyan.
Li gorî berdevkê YNK’ê, ev partî ji ti postekî ku mafê hilbijartinê yê wan e paşdeve nasekinin û dixwazin postên ku bi dirûşm, bername û sozên wan ên di hilbijartinên 2024’an de hatine gotin re li hev tên, bi dest bixin. Ew tekez dike ku armanca YNK’ê tenê bidestxistina nav an jî pileyan nîne, lê bidestxistina wan cihên ku derfetê bidin wan ku soza xwe bicîh bînin û xizmetên rastîn ji gelê Herêma Kurdistanê re pêk bînin.
Di bersivdana gotûbêjên li ser daxwaza serokatiya hikûmeta Herêmê an jî postê Serokwezîriyê ji aliyê YNK’ê ve, Gozernî tekez dike ku ev partî bi awayekî taybet navê tu postekî nîşan nekiriye, lê dixwaze parvekirineke li gorî giraniya hilbijartinî û bernameyên siyasî yên xwe bi dest bixe.
Her wiha, bersiva gotinên hin serokên PDK’ê yên derbarê îhtîmala damezrandina hikûmetê bi partiyên din re, ew diyar dike ku rastiyên erdnîgarî, dîrokî û hilbijartinî yên Herêma Kurdistanê rêzê nadin ku YNK bê paşguhkirin. Li gorî Gozernî, tu hikûmet bêyî beşdariya rastîn a YNK ne wê ser bikeve ne jî wê aram be, û heta eger bi awayekî rûkenî bê damezrandin jî, mehkûmî têkçûnê ye.
Berdevkê YNK’ê bi îşaretkirina encamên paşketina damezrandina hikûmetê, dibêje her çend ev paşketin ji bo pêvajoya demokrasîyê ne baş be jî, lê divê were zelalkirin ku kî berpirsyarê vê rewşê ye. Ew tekez dike ku YNK dixwaze hikûmet bê damezrandin, lê ne hikûmeteke qels û bêbandor; ji ber ku li gorî baweriya wî, damezrandina hikûmeteke wiha dikare zirarê zêdetir bide pêvajoya demokrasîyê ji paşketina kabîneya nû.
Gozernî herwiha balê dikişîne ser serkeftinên hilbijartinî yên YNK’ê di salên dawî de û dibêje ev partî di sê hilbijartinên girîng de di du salên borî de, di nav wan de hilbijartinên şaredariyên Iraqê di sala 2023’an de, hilbijartinên parlamenterî yên Herêmê di 2024’an de û hilbijartinên parlamenterî yên Iraqê di sala 2025’an de, encamên girîng bi dest xistiye. Li gorî wî, YNK soz dabû hilbijêrên xwe ku wê di bin serokatiya Bafel Talebanî, serokê partiyê de, hevsengiya hêzê vegerîne; sozek ku niha bi nebûna îhtîmala damezrandina hikûmetê ji aliyê partiyek bi tenê ve, pêk hatiye.
Di heman demê de ew tekez dike ku encamên hilbijartinên parlamenterî yên Iraqê ti têkiliya wan bi daxwazên YNK’ê yên li Herêma Kurdistanê nîne. Li gorî Gozernî, ev partî li Bexdadê dê rola parêzvanê mafên qanûnî û bingehîn ên gelê Kurdistanê bilîze, lê li Herêma Kurdistanê, li gorî encamên hilbijartinên 2024’an, dixwaze hikûmeteke adil, rastgo û xizmet-rêveber bi beşdariya rastîn a hemû aliyan were damezrandin.
Di dawiyê de, berdevkê YNK’ê bi tekezî li ser pêwîstiya bidestxistina “lihevkirineke giştî” ji bo damezrandina hikûmetê, dibêje ku mebest ji vê lihevkirinê, amadekirina çarçoveyek nivîskî û biyanî ji bo rêveberiya Herêma Kurdistanê ye; çarçoveyek ku wê bibe bingeha nirxandina performansa hikûmeta pêşerojê. Li gorî wî, her çawa ku partiyên siyasî li çar aliyê cîhanê li gorî bername û sozên hilbijartinên xwe tên nirxandin, YNK jî hewl dide ku bername û dîtinên xwe di vê lihevkirina giştî de bihewîne da ku rêya hikûmdariya Herêmê di salên pêş de zelal û bênirxandin be."
