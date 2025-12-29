“Girtina serokê ‘Meclîsa Îslamî ya Elewî’ li Tartûsê û ferzkirina qedexeya derketina derve ”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Beyt (S.X) - ABNA –Dîtbana Mafên Mirovan ya Sûriyê şeva yekşemê ragihand ku Şêx Elî Helel, serokê Meclîsa Îslamî ya Elewiyan li parêzgeha sahîlî ya Tertûsê, ji aliyê desteya ewlehiyê ya giştî ya girêdayî rejîma serdest a Sûriyê ve hate girtin.
Ev rêxistina mafên mirovan diyar kir ku girtina Şêx Helel «piştî bangkirina wî ji bo beşdarbûna di xwepêşandanên roja yekşemê de, di bersiva gazîya Şêx Xezal Xezal de» pêk hat.
Piştî vê bûyerê, “Meclîsa Îslamî ya Elewiyan” bi daxuyaniyekê girtina welatiyan, û bi taybetî girtina Şêx Elî Helhel, ji ber piştgirîya wan ji “oturandinên aştiyane” şermezar kir. Di pevçûnanên li Sûriyê de sê kes hatine kuştin.
Bi heman demê de, çavkaniyên herêmî ragihandin ku li bajarê Tertûsê rêgezên qedexeya hatûçûyê hatine ragihandin û ev sînordarkirin heta saeta 7ê sibê roja duşemê (sibe) bidome.
Her weha, ev çavkanî destnîşan kirin ku “komên leşkerî yên girêdayî Wezareta Parastinê ya dewleta serdest a Sûriyê dest bi şandina hêzan bo herêmên sahîlî yên Sûriyê kirine.”
Çalakvanekî Sûrî di axaftina xwe de bi torê El-Meyadîn re, rewşa li parêzgeha Tertûsê “felaketbar û nayê şîrovekirin” binav kir û got ku “kesên çekdar rasterast gule li xwepêşandaran avêtine.”
Di roja yekşemê de, bajarên Banyas, Lazîqîye, Ceble û Hims şahîdê pêkanîna xwepêşandanên aştiyane yên welatiyan li dijî “rejîma serdest a li Sûriyê” bûn. Ev xwepêşandan bi êrîşan, gulebarana rasterast û bikaranîna çekên spî ji aliyê hêzên ewlehiyê yên giştî yên Sûriyê ve hatine bersivdan; li gorî şahîdên çavdîtî, ev bûyer bû sedema ku gelek qurban û birîndar bihên.
Xwepêşandaran bi sloganên wek “rawestandina kuştinan”, “federalîzm” û “edalet” deng dan, û her weha teqîna roja înê li mizgefta Îmam Elî li Himsê şermezar kirin. Ji daxwazên wan yên din jî, azadkirina wan girtîyan bû ku piştî hilweşandina rejîma berê hatibûn girtin.
