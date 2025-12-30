Raporê hukûmeta Herêma Kurdistanê li Iraqê di sala 2025 de

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyên Navneteweyî ya Ehl-ul-bêytê(s.x)-ABNA
ـ Raporê Rêveberiya Herêma Kurdistanê li Iraqê di sala 2025 de – rapora Institute Middle East Forum (MidEastForum), di sala 2025 de, Herêma Kurdistanê hêj bi krizên demdirêj ên siyasî, aborî û ewlehî yê dijîn. Rapor di binavkirina bûyerên sala berê de, dîmenên pêşerojê yên herêmê ji hêla kurdan ve tîr û qeyran nîşan dide.
1. Hukûmetê bêkar û taybetî di rêveberiyê de
Herêm ji hilbijartina Tişrînê 2024 ve hêj nikare hukûmeta nû çêbike û bi awayekî rastî li ser hukûmeta demkî xebitî. Parlamento ya herêm jî ji dawiya demê xwe ya qanûnî di Tişrînê 2022 de, bi rastî bêkar bû; herçend ku çalakiyên parlamentê di sala 2023 de ji hêla dadgeha federekî ya Iraq ve ji nêrînên qanûnî ve qebûl nekirin û hemû biryara ew demê bêqedr hate nas kirin.
2. Krîza jiyan û kêmkirina baweriya giştî
- Dayina ne-rêzgar a maweha karmendan, mînak: maweha Tişrînê 2025, bû nimûneya krîza rêveberiyê.
- Raportan jî nîşan didin ku şêwaya jiyanê ya mezin a malbatanê hukûmet û nûbendanê partiyan hêj berdest e.
- Herçend rüşvet hêj berdewam e, lê protestoyên giştî kêm bûn û tîpêkî bê-carekî civakî tê pêk anîn.
3. Neqedrîya hukûmet di rêveberiya krîzê de
- Karên nexweş a hukûmet di bersiva selên dawî de kêmxwestîya kapasîteya rêjeyê nîşan da.
- Alîkariyên acîl ne ji rêyên fermî, lê bi barkirina medyayê, civaka şaredarî û alîkarîya xweser hatin pêşkêş kirin; ev jî kritikên li ser karsaziya hukûmet zêde kir.
4. Ewlehîyê hêsan û têkoşîna navxweyî
- Çalakiyên ewlehî ya sala 2025 nîşan didin ku struktura hêza siyasî hêsan e.
- Têkoşînên hêzên aşîretî bi hêzên dewletî, protestoyên xwînî li dor dergehên neftê û tecawûz li qada gazê, hemû nîşan didin ku bersiva ewlehî ya hukûmet kêm e.
- Cengên navbera Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) û Yekîtiya Nîştecî Kurdistan (YNK) li ser rêveberiya qada neft û gaz jî zêde bûn.
5. Neft û gaz: hêza siyasî lê ne pêşverûyê aborî
- Infrastruktura neft û gaz di herêmê de zêdetir wek amûrê hêza siyasî tê bikaranîn ne wek motorê pêşverûyê aborî.
- Kontrola serbest a YNK li qada gazê hevedîtina partiyan bi Erbil kêm kir û têkoşîna navbera du partiyên sereke zêde kir.
6. Têkiliyên sermi û Waşington
- Serokên herêm xwestin amûrên dijî drone ji Dewletên Yekbûyî bo parastina infrastruktura enerjî, lê heta niha bersiv nehat.
- Ev nîşan didin ku sabr û hewceya Amerîkayê bo alîkariyê bê şert li hukûmeta herêm kêm bûye.
7. Reformên Pêşmerge
- Bernameyên reforma Pêşmerge, ku bi piştgirî ya koalîsyona navneteweyî ya li ser rêveberiya Amerîkayê bûn, bi rastî nehatin xelas kirin.
- Hêzên leşkerî û agahiyê ya herêm hêj li ser xeta partîyan rêxistin.
- Nîqaş li ser afirandina du hêzên herêmî yên cihêreng di Erbil û Silêmanîyê de tê xwendin; ev dikare têkoşîna ewlehîyê binpêkirin.
8. Rêkûpêkên partîyan û sûka du-parçeyî
- Danûstendinên navbera PDK û YNK bo afirandina hukûmeta nû bi binpêkirin hate rawestandîn.
- Nîqaş li ser wezaretên bingehîn, mînak: welat û çavkaniyên xwezayî, riskê hukûmeta zêdetirî bê YNK û ji bo hukûmeta cihêreng li Silêmanî zêde kir.
9. Têkoşînên nûbendî
- Têkoşînên di nav partiyan de jî di sala 2025 de zêde bûn.
- Di Silêmanî de, girtina Lahur Talabani tirşên zêde li ser serokatiya YNK nîşan da.
- Di herêmên PDK de, nîşanên rehevaşiya mirî ya malbata Barzanî xuya bûn; ev dikare di pêşerojê de stabilîteya navpartîyê bigire şer.
10. Dîtina cihêreng li Baxdad
- YNK Baghdadê wek “derînî stratejîk” bo muwazene kirinê bi Erbil dîtin.
- PDK hewce dike ku di hilbijartina serokwezîrê bêyî Iraqê de rolê zêdetirî bikar bîne.
- Ev cuda bûn di şêwazê de jî têkçûnên siyasî ya kurdan di Baghdad de nîşan dide.
Xulasa
Di tevahî de, Herêma Kurdistanê li Iraqê sala 2025 bi karîgeriyeke nenasî, aborî hêsan, ewlehîya nepaydar û têkçûnên siyasî yên giran qedand. Bi temaşe kirina cuda bûnên navxweyî û tune bûnê nîşanên reforma struktural, dîmenên sala 2026 jî bo şewq û hêvîyê ya civakên herêm pir qesir xuya dikin.
