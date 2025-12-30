Pêşbazîya tund di navbera partiyên Kurd de li ser postê Serokomarî ya Iraqê

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan ya Navneteweyî ya Ehlebêyt (S.X)-ABNA ـ Piştî ku di civîna roja Duşemê ya Parlamentoya Iraqê de serokê nû yê parlamentoyê hat hilbijartin, niha çav bi çav li ser duyemîn mafê destûrî yê Iraqê, yanî hilbijartina Serokomarê welat, hatine avêtin. Ev postekî şertî ye di hukûmetekê de ku hêza xebitandinê di destê serokwezîrê Iraqê de ye û li gorî adet û rêzên siyasî piştî sala 2003’an, ji partiyên Kurd ên welat re hatiye tayîn kirin. Tê hêvîkirin ku di rojên bê de çalakiyên siyasî yên fireh di navbera partiyên Kurd ên Iraqê de ji bo diyarkirina namzêda dawî ya vê postê pêk were, di heman demê de şert û şertên danûstandinan pir dijwar û tevlihev tên binavkirin.
Cudatî bi bingehîn di navbera du partiyên sereke yên ku li Herêma Kurdistanê serdest in de hene: Partiya Demokrat a Kurdistanê ku li Hewlêr desthilatdar e û Partiya Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê ku li Silêmanî serdest e. Li gorî Destûra Bingehîn a Iraqê, piştî pejirandina encamên hilbijartinan ji aliyê Dadgeha Federal ve, pêkanîna civîna yekem a parlamentoyê û hilbijartina serok û cîgirên wî, deriyê namzediyê ji bo Serokomarê Iraqê bi dirêjahiya sê rojan vedibe û parlament bi mecbûrî divê di nav 30 rojan de serokomar hilbijêre.
Bi hilbijartina Serokomarê Iraqê, ew namzêda fraksiyona mezin a parlamentoyê ji bo avakirina hukûmetê pêşniyar dike da ku di nav 30 rojan de kabîneyê xwe pêşkêş bike. Li gorî pergala parvekirina taybetmendiya tayfeyî li Iraqê, serokatiya parlamentoyê ji Suniyan re ye, serokwezîrî ji Şîeyan re û serokomarî ji Kurdan re tê tayîn kirin.
Bi hilbijartina Hêbet el-Helbûsî wek serokê Parlamentoya Iraqê, niha krîza siyasî ket nav partiyên Kurd; çimkî heta niha li ser namzêdekî yekgirtî tu lihevhatinek nehatiye çêkirin. Ev di heman demê de ye ku di demên borî de ev post bi awayekî pratîk di destê Yekîtiya Niştimanî de bû û bi taybetî bi serokê niha yê wê, “Bafil Talebanî”, re girêdayî bû.
Di hefteyên dawî de gelek civînên di navbera Hewlêr û Silêmanî de hatine lidarxistin, lê tu encamekê wan nehat. Yekîtiya Niştimanî, Partiya Demokrat tawanbar dike ku bi hewldana girtina postê serokomarî û di heman demê de parastina serokatiya herêmê, rêya lihevhatinê gihandiye têkçûnê. “Ğiyas el-Sorcî” yek ji rêberên Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê gotiye ku ev post li gorî adetên siyasî ji sala 2003’an ve parêzgehê Yekîtiyê ye û partiyan her dem dengê xwe daye namzêda vê partiyê.
Di heman demê de, çûhatina hêzên her du partiyan bo Bexdayê zêde bûye. “Fazil Mîranî” ji Partiya Demokrat û “Qubad Talebanî” ji Yekîtiya Niştimanî di civînên cuda cuda de bi rêberên Şîe û Sunî re hewl dane ku piştgiriya wan bi dest bixin. “Bafil Talebanî” jî di rojên dawî de li Bexdayê maye da ku van tevgeran ji nêz ve bişopîne.
Li gorî çavkaniyên siyasî yên Iraqî, Yekîtiya Niştimanî navê Bafel Talebanî ji bo serokomarî pêşkêş kiriye، lê hin hêzên siyasî li Bexdayê li dijî vê vebijarkê derketine. Ji ber vê yekê, navên din wek “Xalid Şawanî”, “Nîzar Amîd” û “Rîbwar Taha” jî hatine pêşniyarkirin. Li aliyê din, Partiya Demokrat jî lîsteyek ku tê de navên “Fazil Mîranî”, “Fuad Huseyn” û “Rîbar Ehmed” hene amade kiriye û heta niha tu biryara dawî nehatiye ragihandin. Piraniya partiyên li Bexdayê jî tercîh dikin ku di vê qonaxê de bêalî bimînin.
Li gorî “Kifah Mehmûd” analîstekî karûbarên Kurdî, krîza serokomarî ya Iraqê tenê bi nav partiyên Kurd re nehatiye sînordarkirin, lê di heman demê de nîşandanek e ji têkçûna di nav şêwazên Şîe û Sunî de jî. Wî diyar kir ku lihevhatina kevn a di navbera Mesûd Barzanî û Celal Talebanî de, bi mirina Talebanî re bi pratîkî qediya û pêwîst e ku lihevhatinek nû di nav Kurdan de were çêkirin. Li baweriya wî, dibe ku çend namzêd bikevin pêşbaziyê û di dawiyê de nêrîna partiyên Şîe di diyarkirina kesê dawî de rolekî bingehîn bilîze.
