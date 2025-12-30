Tirkiyê 357 terorîstên endamê DAIŞê desteser kirin

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan ya Navneteweyî ya Ehlebêyt (S.X)-ABNA-Elî Yêrlîkaya, Wezîrê Kar;n Navxwe yê Tirkiyê ragehand ku 17 gumnabarên têkildarî Rêxistina Terorstî ya DAIŞê jî ji rêya tevlîbûna nav wê yan şerê di nav refên wê de li navçeyên pevçûnê hatin naskirin. 11 kes ji van kesên gumnabr welatiyên biyanî ne. Ev desteserkirin piştî operasyonekê ye ku rayedarên Tirkiyê dijî DAIŞê li parêzgeha Yalûwayê li rojavaya vî welatî pêk anîn û li gorî gotina Wezîrê Karên Navxwe yê Tirkiyê, di encamê de 3 polîs hatin kê uştin û 8 kes jî birîndar bûn. 6 terorîstên DAIŞê jî di encama van êrişan de hatin kuştin.
30 December 2025 - 23:57
News ID: 1768138
Source: https://kurmanci.sahartv.ir/
Tirkiyê di dewama operasyona xwe ya dije sîxoriyê de 357 gumanbarên endametiya di koma terorsît a DAIŞê de desteser kirin.
Your Comment