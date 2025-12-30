(Dîmeşqê)Li ser “Tîrêjkirin(Gulebarana )a Giran li Derdora Qesra Serokatiyê ya Şamê”

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan ya Navneteweyî ya Ehlebêyt (S.X)-ABNA-Dîmeşq, paytexta Sûriyê, êvarê îro ket nav rewşeke ewlehiyê ya taybet, piştî ku dengên gulebarana giran û domdar li herêmên hêsas ên bajarê, bi taybetî li derdora Qesra Serokomarî (Qesra Şe‘b) û herêma El-Meze 86 hatin bihîstin.
Ajansên nûçeyan ên herêmî yên Sûriyê ragihandin ku gulebaran li navenda bajarê didome û hêzên ewlehiyê di rewşa amadebûna tam de ne. Hêj tu agahîyekî fermî li ser sedemên bingehîn ên van gulebaranan û sedema belavbûna berfireh a hêzên ewlehiyê li paytextê nehatiye ragihandin.
Li gorî gotinên ku li ser torên civakî belav bûne, îhtîmalek derbarê hewldana suiqestê li ser yek ji kesayetiyên nêzîk ên Ehmed El-Şer‘e, serokê demkî yê hukûmeta veguherîna Sûriyê, hate bilêvkirin؛ lê tu çavkaniyekî fermî vê nûçe nepejirandiye. Hinek komên dijber ên hukûmetê jî îdîa kirin ku operasyona suiqestê li dijî Ehmed Muwaffaqq Zeydan, şêwirmendê medyayî yê hukûmetê, bi bikaranîna bombeyek magnetîk li ser erebeya wî, têkçûye؛ ev nûçe jî bi demekê kurt wek şayîe di nav mirovên de dest bi dest geriya.
Dîtbana Mafên Mirovan a Sûriyê jî ji bihîstina gulebarana giran li herêma El-Meze 86 û li derdora Qesra Serokomarî re ragihand, lê sedema van rûdanan hîn jî ne diyar e. Çavkaniyên fermî yên Sûriyê, di nav wan de ajansa fermî ya nûçeyan SANA, hemû şayîeyên têkildarî teqîn an jî gulebaran li paytextê bi giştî tekzîb kirin.
