Emîrnişînên Erebî yên Yekbûyî (EAE) ragihand ku mayîna hêzên xwe ji Yemenê vedikişîne ragihandin

Nûçe ji Ajansa Navneteweyî ya Nûçeyan a AhlulBayt (s.x) - ABNA - Wezareta Parastinê ya Emîrnişînên Erebî yên Yekbûyî (EAE) ragihand ku ew dawiyê bi hebûna mayî ya hêzên xwe li Yemenê tîne; Ev gav, li gorî wezaretê, di çarçoveya nirxandineke berfireh a hewcedariyên qonaxa heyî de hatiye kirin.
Di daxuyaniya Wezareta Parastinê ya EAE de ku îro Sêşemê hate weşandin, hate gotin: Emîrnişînên Erebî yên Yekbûyî ji sala 2015’an ve wekî beşek ji Hevpeymaniya Erebî û ji bo piştgiriya meşrûiyeta li Yemenê beşdarî bûne, û di sala 2019’an de piştî pêkanîna mîsyonên diyarkirî di çarçoveyên fermî yên li hevhatî de, hebûna xwe ya leşkerî li Komara Yemenê bi dawî anî. Ya ku piştî wê ma tenê tîmên pispor di warê şerê li dijî terorîzmê de bûn ku bi hevrêziya hevjiyanên navneteweyî yên têkildar xebitîn.
Daxuyanî wiha berdewam kir: Li gorî pêşveçûnên dawî û encamên wan ên mimkun li ser ewlehî û karîgeriya mîsyonên dijî terorîzmê, Wezareta Parastinê ragihand ku ew ê hebûna mayî ya tîmên dijî terorîzmê li Yemenê, bi daxwaza xwe û bi awayekî ku ewlehiya hêzên wan were misogerkirin û bi hevrêziya hevjiyanên peywendîdar, bi dawî bîne.
Wezareta Parastinê ya EAE tekez kir ku ev gav di çarçoveya nirxandineke berfireh a hewcedariyên qonaxa nû de û di çarçoveya pabendbûnên EAE û rola wê di piştgiriya ewlehî û îstiqrara herêmê de tê pêkanîn.
Ji aliyekî din ve, Encumena Rêveberiya Serokatiya Hikûmeta Yemenê ya hatiye îstifa kirin îro biryar da ku peymana parastina hevbeş bi EAE re betal bike û daxwaz kir ku hemî hêzên EAE di nav herî zêde 24 saetan de ji axa Yemenê derkevin.
Berî vê, Hevpeymaniya Erebî jî ragihandibû ku wan du keştiyên ku ji bendera Fujairah ya EAE ve diçûn bendera Al-Mukalla li Yemenê hatine şopandin, ku li ser wan barên çek û wesayîtên zirxî hatine barkirin. Ev gav, ji aliyê hevpeymaniyê ve wekî binpêkirineke eşkere ya agirbestê li Yemenê hate dîtin. Lêbelê, EAE şandina her cûre barkirina çekan red kir.
Di vê navberê de, Heyeta Hikûmeta Erebistana Siûdî ji EAE xwest ku bi daxwaza Yemenê ya ji bo derxistina hêzên wan di nav 24 saetan de erê bike û hemî piştgiriya darayî an leşkerî ji Encumena Veguheztina Niştimanî (STC) an jî her aliyek din li nav Yemenê rawestîne.
Heyeta Hikûmeta Erebistana Siûdî, ku îro civîna xwe bi serokatiya Miqayis Silman bin Ebdulaziz pêk anî, ji EAE xwest ku gavên pêwîst ji bo parastina têkiliyên dualî yên di navbera her du welatên bira de - ku hikûmeta Siûdî li ser xurtkirina wan tekez dike - bavêje û ber bi hevkariya hevbeş ji bo xurtkirina refah, pêşkeftin û îstiqrara herêmê ve bixebite.
…
Dawiya peyamê/
Etîket:
EAE
Yemen
Hevpeymaniya Erebî (Siûdî)
Bombarûmana Yemenê
Wezareta Parastinê ya EAE
Your Comment