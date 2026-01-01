Seyîd Ebdulqadir Alûsî: Şehîd Silêmanî û Şehîd El-Muhendis sedekî bihêz a ummetê bûn li hember projeya tunekirina Îslamê

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x)-ABNA ـ Di semînara «Mekteba Silêmanî؛ aqilîtiya berxwedanê û dahatiya cepheya heq» de، Seyîd Ebdulqadir Alûsî، serokê Meclisa Ulemayên Ribata Muhemmedî ya Iraqê، bi îşaret kirinê bo şert û mercên giran ên cîhana Îslamê bal kişand û got: Şehîdê sipahî Hacî Qasim Silêmanî û şehîd Ebû Mehdî el-Muhendis di demekî şertî û sernûsaz a dîroka ummeta Îslamî de، bi fedakarî û cihada xwe، sedekî ne-tê-şikenandin li hember projeyên Siyonîstî، Amerîkî û tekfîrî çêkirin û nehiştin ku nasnameya dînî، şaristanî û mirovî ya ummeta Muhemmedî were tunekirin.
Seyîd Ebdulqadir Alûsî di vê semînarê de bi hamed û senaya Xwedê û bi dirûd û selam li ser Peyamberê Ekrem (S.X.A)û malbata pak a wî got:
Ummeta Îslamî îro di yek ji herî şert û giran û hêsas ên qada dîrokî de ye؛ qada ku bi dagirkeriya Siyonîstî ya ax û pîrozgehên Îslamî، dagirkeriya leşkerî ya Amerîka û fitneyên tayefî û mezhebî، hebûna ummetê tê xetere kirin.
Wî zêde kir:
Di vî hawîrdorê de ku tije ye ji dijminahî û kîna li dijî Îslamê، Xwedayê Bilind mêranên mezin ji bo parastina ummetê radike؛ mêranên ku ji nesla îmanê، fedakarî û xwe-qurbanî ne û bi xwîn û canê xwe ji berdewamiya hebûna ummetê، nasname û armancên mezin ên ummeta Îslamî parastin dikin. Ev rê، heman rêya peyamberan، resûlan، îmamên Ehlê Beytê (S.X)û weliyên Xwedê ye؛ her gav ku dîn، nirx û hebûna ummetê di xetereyê de bûye، ew li meydanê hatine.
Serokê Meclisa Ulemayên Ribata Muhemmedî ya Iraqê bi îşaret kirinê bo cihê şehîdên berxwedanê got:
Di serdema me de، ev al li ser piştê şehîdê mezin Hacî Qasim Silêmanî û şehîdê qehreman Ebû Mehdî el-Muhendis bû. Ew di demekî guncav û li xalekî hêsas a dîrokê rawestiyan da ku projeyên ku armanca wan tunekirina ummeta Muhemmedî bû rawestînin. Dijmin bi afirandin û piştgirîkirina komên tekfîrî yên wekî El-Qaîde û DAIŞê dixwest ku welatên Îslamî têk bibin û her cure berxwedana gelî bişkînin da ku li ser qeder û şertên ummetê serdest bibin.
Wî berdewam kir:
Ev komên tekfîrî amûrên dagirkeran bûn، û di serê wan de Amerîka؛ lê amadebûna meydanî û rêberiya zîrek a şehîd Silêmanî û şehîd el-Muhendis ev planan têk bir. Ew bi cihad û fedakarîya xwe، ji Felestîna û Xezzeya berxwedanê bigire heta Sûriyê û Iraqa birîndar û dagirkirî، li xeta pêşîn rawestiyan û nehiştin ku projeya tunekirina nasnameya Îslamî û mirovî ya van gelan bi ser bikeve.
Alûsî bi balkêşandina ser encamên stratejîk ên berxwedanê zêde kir:
Ev amadebûn û rêberiya cihêdî، Iraq، Gaza û bajarên din ên berxwedar veguherandin berxwînên têkçûna projeyên istikbarî û bû sedem ku ummeta Îslamî îro di vê têkoşînê de bihêztir û bi berdewamîtir ji berê xuya bibe. Projeya berxwedana Îslamî niha bûye rastiyek meydanî ya bi bandor ku dijmin mecbûr e li ser wê hesab bike.
Wî ev cihadan bi «fetûta îlahî» bişopand û got:
Ev cihadan berdewamîya rêya Hezretê Îbrahîm (s.x)ne؛ ew fetûtê ku li hember putan rawestî û îro jî li hember putên nûjen ên taxûtê، istikbara cîhanî û serdestên qederên gelan radikeve. Şehîd Silêmanî û hevalên wî bi şikandina van putan rêya rûmet û serbilindîya ummetê vekirin.
Serokê Meclisa Ulemayên Ribata Muhemmedî ya Iraqê di dawiyê de got:
Ev fetût، fetûta îlahî û rabbanî ye ku Xwedê ji bo baweriyaran pêşnîyar kiriye. Şehîdên berxwedanê، şehîdên serkeftina ummetê ne؛ mêranên ku bi xwîna xwe dîroka ummeta Îslamî di vê serdemê de ji nû ve nivîsîn û rêya rûmet، keramet û serkeftinê ji bo nifşên dahatû çêkirin.
